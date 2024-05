Enroque Corto

Se caliente la previa radical

El encuentro radical en la localidad de Villa Giardino del próximo fin de semana va levantando temperatura. La posición anti Milei que ya plantó un grupo boina blanca anticipa lo que será la discusión.

Dirigente: El sector del legislador Dante Rossi emitió un comunicado avisando su posición frente a un debate que se viene seguro: ¿debe o no la UCR Córdoba acompañar al proyecto libertario?

Periodista: Ajá, qué pregunta.

D.: El texto que firman 60 radicales es claro cuando considera que la UCR no tiene nada que ver con “el ajuste salvaje” que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei “que se ufana de aplicar licuadora a salarios medios y jubilaciones, mostrando una faceta de alto grado de insensibilidad”. Y sigue.

P.: Cuente.

D.: Dice: “no tenemos nada que ver con un gobierno conservador populista, que quiere liquidar el estado y lesionar gravemente a la educación pública. No tenemos nada que ver con un Presidente que trata de ratas o enemigos de la patria a periodistas, legisladores o cualquiera que no piense como él. Sabemos que no tuvimos, no tenemos ni vamos a tener nada que ver con el kirchnerismo. Lo que tenemos que definir los radicales es nuestra identidad”.

P.: Se viene un debate caliente el fin de semana.

El sueño está garantizado

El periodista conversaba con el dirigente radical de esto y aquello, cuando de repente, le tiro un dato de color.

Dirigente Radical: …hablando de todo un poco, Giardino está a salvo.

Periodista: No sabía que estaba en peligro… Va, al margen de que la interna en el partido va a estar para alquilar balcones…

D.R.: Ja, ja. Mal por usted si no lo supo. Habían clausurado el Hotel de Luz y Fuerza, donde se va a llevar adelante el evento y se van a hospedar los correligionarios.

P.: ¿En serio?

D.R.: Para qué le voy a mentir. Hubo preocupación. Preocupación en serio… Pero todo se relajó cuando desde el comité mandaron este comunicado, que le paso ahora, avisando que habían levantado la clausura y que el sueño estaba garantizado.

Rambaldi se planta

El informante de La Calera llamó al periodista, y le contó lo que desde ven desde la localidad al respecto del decreto del TSJ.

Informante: Estimado, vi lo que salió en el diario por el decreto del TSJ que manda a celebrar nuevamente la sesión del Concejo Deliberante que quedó trunca el 23 de febrero para definir las autoridades del cuerpo. ¿Quiere saber cómo va a seguir la historia?

Periodista: Desde luego, de eso trabajo.

I.: Le cuento entonces. En Calera no gustó nada el decreto, y piensan impugnarlo. Por varios motivos…

P.: Anoto entonces…

I.: Mire, en primer lugar, dicen que se manejó mal la cuestión procesal, porque se corrió vista a la Fiscalía para que emitirá dictamen antes de escuchar a la contraparte…

P.: Pero después hubo audiencia con todos los interesados…

I.: Pero después no es lo mismo que antes… Además, entienden que el decreto no está firme ni es de aplicación inmediata…

P.: Pero mire que los emplazaron por cinco días…

I.: No discuta conmigo, yo solamente le estoy contando… Rambaldi la va a pelear. Además, dicen que el decreto no está firmado por todos los vocales del TSJ, sino solamente por Rubio, y creen que hay política de por medio…

Szpanin y un acordado reconocimiento a Atenas

La Legislatura atraviesa diversas tensiones por temas que hoy se reflejan en este diario. Sin embargo, hubo una brisa de aire fresco. Por lo que el informante legislativo lamó al periodista.

Informante Legislativo: ¿Cómo anda? Parece que viene tranquila la jornada de martes…

Periodista: ¿Le parece?

IL: No, para nada. Acá adentro no ganamos para disgusto. Pero le tengo algo lindo, una buena acción coordinada entre legisladores de distintos partidos.

P: A ver… por fin una, viejo.

IL: El tema es así. ¿Vio que Atenas logró inaugurar su propio estadio, después de mucho tiempo?

P: Sí.

IL: Acá decidieron hacerle un homenaje al ‘Griego’. Será mañana a las 18hs (por esta tarde) y la que lo impulsó fue la radical Ariela Szpanin. Pero lo lindo es que se cruzó con la vicegobernadora Myrian Prunotto y los legisladores del PJ, Miguel Siciliano y Nadia Fernández en la conmemoración del Holocausto en el Teatro del Libertador y ahí los avanzó. Bien ellos también que accedieron, lo firmaron todos y se viene el homenaje a Atenas.

Alvarez Rivero, activa