Parodi, en pleno Rally

El informante compartía con el periodista una publicación realizada por Gonzalo Parodi en el marco de la campaña rumbo al 23 de junio.

Informante: ¿Se enteró lo de Gonzalo Parodi?

Periodista: ¿Lo de la licencia?

I: Eso también, pero me refiero a que ahora está haciendo carrera con el Rally. Anduvo subido a un auto con un corredor local para prometer que, con su gestión, el Rally Cordobés volverá a la capital alterna.

P: Me llegó el videíto. Lo vi de copiloto.

I: Bueno, eso le iba a acotar. Los que son malos con Gonzalo dicen que le queda bien el puesto de copiloto y sugieren que el que maneja el volante es otro, Gabriel Abrile (risas).

P: ¡Cuánta maldad!

I: Es verdad. A lo sumo, podríamos decir que Parodi avanza hacia la meta a toda velocidad o que es un todoterreno (risas). Pero, usted me mencionó lo de la alianza. ¿Sabe algo de eso? Lo veo muy de campaña, para meterle presión a los otros candidatos con cargo público…

P: Desde su equipo me aseguran que no. Yo creo que es entendible la lectura, pero que lo hacen para cumplir con las formas. No sé si el tema es sacar rédito de esto. Mañana (por este jueves) dicen que Parodi ya no va a estar ocupando su banca. Falta que el Legislativo le confirme la licencia, pero ya no va a estar en funciones.

Abstenciones en el Consejo Superior

El informante universitario llegaba a la periodista luego de la última sesión del Consejo Superior en la que se adhirió al comunicado del Observatorio de Derechos Humanos en repudio al allanamiento en el domicilio de dos dirigentes de ATE.

Informante: El tema del allanamiento a los dirigentes de ATE sigue resonando mucho en la Universidad. Ya debe saber que uno de ellos es docente en la UNRC, por eso el gremio se pronunció. Más allá de repudiar el hecho en sí, también se pide que se esclarezca lo ocurrido porque ningún elemento nos lleva a pensar que hubo tales amenazas contra el diputado (Carlos) Gutiérrez. En fin, se aprobó esta adhesión pero no por unanimidad.

Periodista: Me interesa eso, ¿qué pasó?

I: Hubo ocho consejeros que no acompañaron. Tres decanos y cinco consejeros estudiantiles. No diré más porque no está en mí señalar con el dedo a nadie puntualmente. Aún así, decepciona un poco esa aparente neutralidad. Muchos compañeros decían que abstenerse es casi lo mismo que votar en contra pero quizás no se animaron a tanto. ¿Qué puede tener de malo pronunciarse para solidarizarse con un colega docente y pedir que se esclarezca lo ocurrido?