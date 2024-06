Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Doña Jovita banca a Nazario

La periodista recibía un mensaje del informante sobre un video publicado en la cuenta de Instagram de la candidata a intendenta, Adriana Nazario.

Informante: No puede negarme que este tipo de situaciones da para un enroque…

Periodista: Así me gusta. Que vengan de manera directa a traer la información (risas).

I: Es que realmente esto no pasa desapercibido. Alguien muy particular le brindó su apoyo a Nazario y es nada más y nada menos que Doña Jovita. Fíjese si todavía está el video en las historias de Instagram de Nazario. Muy delasotista todo (risas).

P: Está, acabo de verlo. Más allá del humor de Doña Jovita, el “gringuita” del comienzo me da a entender que hay cierta confianza con la candidata.

I: Seguramente. O eso se da a entender. Y fíjese como resalta esto de que la gente del noroeste la quiere mucho a Adriana por lo que ha sido su gestión en esa región cuando fue ministra. Un mensaje que va en línea con lo que su equipo y la propia Nazario ha ponderado en varias instancias. Ahora, más allá de lo dicho en el mensaje, no se puede negar que Doña Jovita es un personaje muy popular de nuestra Córdoba. Casi como un amuleto de la suerte le diría…

P: ¿Lo dice por algo en particular?

I: Es mera percepción mía pero en las últimas elecciones se han dado casos de fuerte apoyo de artistas populares. La Mona Jimenez con Llaryora, por ejemplo.

P: Ahora que lo dice, sí. De hecho, acá también se han visto algunos videos de De Rivas haciendo karaoke al ritmo de “Muchacho de barrio”.

I: ¿Vio? Y Nazario también ha usado música de La Mona en su campaña. Hay mucho de “volver a lo popular”.

Incógnita vecinalista

El dirigente vecinalista dialogaba con el periodista sobre la actual relación entre el Círculo Vecinal de Río Cuarto y las diferentes alternativas electorales.

Dirigente: Yo la verdad que los sigo a ustedes porque estoy perdidísimo con algunas cosas. Aún así, todavía sigo sin entender muchas cosas.

Periodista: Gracias por leernos, pero ¿tiene alguna duda en particular?

D: Usted sabrá que en mi sector están todos muy atentos a lo que vaya a pasar en las elecciones. Hay cierta independencia porque todos tenemos nuestros gustos políticos, pero es confusa la forma en la que se viene manejando el Círculo Vecinal. Como que Teresa Díaz (presidenta del Círculo Vecinal) está charlando no con uno, con varios. A dos puntas.

P: ¿En serio? ¿Por dónde anda?

D: Jugando fuerte. Tengo amigos que trabajan para Gonzalo Parodi y dicen que Teresa les ha dicho que le gusta mucho el “Pampa” como candidato. Pero también se dice que va por la ciudad diciendo que ella está trabajando para la campaña de Guillermo De Rivas. Ahí está la confusión, porque algunos están esperando que ella se defina para ver dónde tienen que poner los porotos en junio.

P: ¿Y usted qué cree?

D: Que, como todo dirigente experimentado, está negociando. El tema es que mientras más cerca estamos de las urnas, va a ser peor. De hecho, creo que la Municipalidad le está pidiendo un gesto a favor de su candidato. Hoy por hoy, creo que Teresa está en una encrucijada. Esto de poner huevos en todas las canastas no sale bien nunca.

¿Más debates?

El informante contactaba al periodista para acercarle un dato respecto al tramo final de la campaña municipal y la posibilidad de que se agregue un debate más al calendario.

Informante: ¿Se enteró de que están en charlas para armar un debate el día antes de la veda? Viene picante esa charlita.

Periodista: ¿Otro más y antes de la veda? Me imagino que es improbable que se haga.

Informante: Nunca diga nunca. Sé que estaba siendo impulsada por un canal de televisión. Usted ya sabe cuál...

Periodista: Me imagino. ¿Y les llegó la propuesta a los candidatos?

Informante: Según me dicen, estaban negociando. Parece que hay un candidato que está con muchas ganas de hacerlo. Tanto así que ha desmotivado al resto.

P: ¿Cómo sería eso?

I: El que tiene ganas de participar es Gonzalo Parodi. Tantas son las ganas que ya generó desconfianza en el peronismo porque creen que algo puede estar cocinando el radicalismo. Me cuentan que a (Guillermo) De Rivas le han aconsejado cuidar bien a dónde va porque puede que esté entrando directo a una trampa, un campo minado.

P: ¿Lo dice por las condiciones del debate?

I: Y sí. No es lo mismo ir a un encuentro organizado por la Universidad y con todos los candidatos en igualdad de condiciones que a un show televisivo donde todo puede pasar. Nadie está dispuesto a arriesgar tanto cuando falta tan poco. Ya había sido bastante polémico lo que hicieron en la Fundación 2030.

P: Ahora me hizo acordar que esta semana está el debate de la Unión de Estudiantes Secundarios.

I: Parece que van a ir casi todos. Quieren hablar de las problemáticas de los jóvenes. Esa sí es una buena oportunidad para convencer a un electorado que resulta un tanto impredecible. Aunque me dicen que ahí también juega con ventaja Parodi: el presidente de la UES trabaja para su campaña.

El león omnipresente

El analista llegaba a la periodista con un comentario sobre la campaña en las distintas plataformas web.

Analista: Oficialmente, la gente ya no puede decir que solo les aparece publicidad de De Rivas o de Parodi en las redes. No sé si será mi algoritmo o qué pero ahora es a Mario Lamborghini a quien veo hasta en la sopa.

Periodista: A mí también me está apareciendo mucho material de él. Bueno, podría decirse que se rompió un poco con la campaña “bipartidista” en las plataformas web.

A: No digo que esté mal y, de hecho, celebro que cada vez más candidatos tengan posibilidades de visibilizarse en esos lugares. Pero lo cierto es que hay mucha publicidad que lo muestra prácticamente como el candidato de Javier Milei en Río Cuarto cuando eso no es así. Él no integra La Libertad Avanza, más allá de ser afín a sus ideas.

P: ¿Cree que el gobierno nacional buscará despegarse?

A: Quizás si se sigue alimentando todo eso pero por ahora no ha hecho falta que el propio Milei lo aclare. No sé si alguno de sus alfiles en Córdoba ya lo habrá hecho. Pero bueno, es curioso como desde espacios que pregonan austeridad se está viendo una campaña con tanta publicidad en las redes. No diría esto si esos espacios políticos no tuvieran ese discurso, lo aclaro. Y debo decir que no es el único que está en esa sintonía…