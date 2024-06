Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Adhesiones inesperadas

El analista llegaba a la periodista con información sobre la adhesión del Partido Demócrata a la candidatura a intendenta de Adriana Nazario. En diálogo con el programa Sin Libreto, el dirigente y ex candidato a gobernador, Rodolfo Eiben, consideró que Nazario “es la mejor candidata y tiene chances de ganar la intendencia. Es una persona de bien, tiene carisma y solvencia y tuvo una apertura hacia nosotros que nos llevó a decidir darle nuestro apoyo”.

Analista: Hay que decir que son las elecciones menos predecibles en años. No solo por el resultado sino por las adhesiones extrañas que uno se va enterando. Nazario sumó el apoyo del Partido Demócrata, ¿qué tal?

Periodista: ¿(Rodolfo) Eiben?

A: Así es. El propio Eiben lo confirmó. Elogió mucho a Nazario y dijo que incluso él vendría a Río Cuarto esta semana para acompañar a la candidata en una de sus caminatas.

P: Entiendo que acá hay un grupo que responde a él, ¿verdad?

A: Así es. De hecho, algunos hasta estuvieron en su lista de legisladores y ya pude identificar a un par de ellos en las caminatas de Adriana. Eiben está muy expectante de esta elección y dijo que, aunque se habla de tres tercios y una elección reñida, la ve ganadora a la ex diputada y hasta podría hacerle de nexo con Milei.

P: Apa. Bueno, Eiben fue uno de los que participó del arribo de Milei a Río Cuarto, a fines del 2022. Digo, el vínculo lo tiene.

A: Incluso dice que también ayudó a Martín Llaryora a generar un nexo con el presidente. Mi opinión es que no sé qué tantos votos pueda traccionar el espacio pero esta adhesión le sirve a la propia candidata para mostrar amplitud y hasta cierta cintura política. Por otro lado, también pienso que es la manera que encontró el partido de formar parte de la contienda, ya que no pudieron hacerlo con un candidato de La Libertad Avanza. Quizás el famoso FOMO (“fear of missing out”) también aplica a la política (risas).

Karin, la reemplazante

El periodista recibía el comentario de un dirigente del radicalismo respecto a los cambios que se oficializaron en el gabinete tras la salida de Guillermo De Rivas.

Dirigente: ¿Así que Karin Bogni se queda con la secretaría de Gobierno?

Periodista: Eso han comunicado. Ya venía trabajando en la subsecretaría de Gobierno Abierto que depende de la cartera que dirigía De Rivas.

D: Me han hablado bien de ella, la verdad. El tema es que había otra posibilidad para ocupar el cargo vacante. ¿Se enteró?

P: Circuló una versión sobre una supersecretaría, que Gobierno absorbería otra cartera.

D: Claro, eso mismo. Le digo, era muy fuerte el rumor de que Pablo Antonetti se iba a hacer cargo de Gobierno, para posicionarlo un poco mejor…

P: No me hubiera sorprendido. Es candidato a concejal. Tal vez por eso no asumió, porque también va a estar metido en la campaña.

D: ¿Pero entonces por qué no renunció a Economía si es por eso? No me la creo a esa. Me parece que no lo quieren perder a Antonetti en el manejo de cuentas.

P: Bueno, tampoco creo que sea tan clave esa designación. Queda un mes de gestión nomás.

D: Tiene razón, pero le quería compartir esa versión que circulaba. Finalmente, ganó el mantener las cosas funcionando y manejadas por quienes ya vienen trabajando en eso. ¡Qué carguito pegó Karin!

Campaña sucia (“más que nunca”)

El periodista dialogaba con el dirigente involucrado con la campaña electoral de Adriana Nazario y La Fuerza del Imperio del Sur.

Periodista: ¿Cómo viene la campaña? Le cuento, me han llegado comentarios de que Adriana (Nazario) está “poco movediza”.

Dirigente: Es que ustedes están acostumbrados al despilfarro de las campañas que realizan desde la Municipalidad y también los radicales. Desde un principio dijimos que nuestra campaña iba a ser austera, que cada cartel en la calle se puso con el esfuerzo propio o por donaciones. Y, sobre todo, los medios no están jugando para nosotros.

P: Ya iba a llegar el palo. Usted sabe que no es así.

D: El caso de ustedes, tal vez. Pero es muy notorio el tiempo de aire que le dan a los demás.

P: No soy de los que creen que es algo definitorio eso. Si el mensaje convence a la gente, no importa si lo hace una o mil veces.

D: Puede ser. Lo que sigo viendo es lo tremendo de la campaña sucia contra Adriana. Más que nunca, están poniendo todo para defenestrarla con mentiras.

P: Ella lo dijo en el debate de la Fundación 2030, pero ¿es tan así?

D: ¡Y claro! ¿No lo ha visto usted? Mire, le cito un ejemplo. Tengo un sobrino que está jugando a un jueguito viral del celular…

P: ¿La odisea de Tsuki? Están todos con eso, grandes y chicos.

D: ¡Ese mismo! Bueno, resulta que el otro día estaba él con eso y de repente cambia el gesto de su cara. Me viene a mostrar el celular y, entre las publicidades del juego, apareció un video en el que hablan de Adriana y una supuesta vinculación con causas de narcotráfico. ¡No lo podía creer! ¡Todo mentira! Si eso llega a un pibe que juega un simple jueguito, imagínese al resto de la gente. Es realmente descarado lo que están haciendo ya sabe quiénes…

P: No sé, ¿quiénes?

D: Los que la tienen toda y la gastan en estas campañas sucias. Lo sabemos, han hecho lo mismo todo el 2023. Ellos piensan que les rinde, pero les vamos a demostrar lo contrario.

Prunotto, en territorio de Carasso

El informante de la región le enviaba un mensaje a la periodista para comentarle sobre la presencia de la vicegobernadora, Myrian Prunotto, en General Cabrera.

I R: Hace mucho que la vice anda por el sur, ¿vio? Acompañó a De Rivas en un par de actividades, también se reunió con su grupo político e incluso anduvo por algunos pueblos de la región. Estuvo en territorio radical.

Periodista: Bueno, ella es radical o al menos así se sigue identificando. Así que sea más específico.

I R: Bueno, en el terreno de Marcos Carasso.

P: Bueno, ahí es otra la historia (risas). Así que anduvo por Cabrera.

I R: Exacto. Le nombro lo de Carasso porque ustedes sabrán las fuertes diferencias que ella ha tenido con el presidente del partido a nivel provincial. Incluso antes de sumarse a Hacemos Unidos, le hizo unos cuantos reproches al dirigente. En fin, participó de algunas actividades con el intendente de General Cabrera, Guillermo Cavigliasso. Hasta visitaron el cuartel de Bomberos y se tiraron por el caño. Hay videos dando vuelta (risas).

P: Wow, me tiró demasiada información junta.

I R: Al menos no se aburre (risas).