Cuando el tablero sindical parecía acomodado en pos de la campaña municipal, un comunicado del Sindicato de Trabajores Municipales generó algunas dudas respecto al movimiento trabajador de cara a las urnas del 23 de junio. La CGT local se dividió en dos, unos fueron con Guillermo De Rivas (la mayoría de las agrupaciones) y otros con Adriana Nazario (organizado por el triunviro Ricardo Tosto), pero los trabajadores municipales salieron a poner en duda que el reparto se haya afianzado. Particularmente, el sindicato que dirige Jorgelina Fernández planteó: “ni con uno ni con otro”.

“Como organización gremial, declaramos que no adoptaremos ninguna postura política en relación a los/as candidatos/as a intendente en las elecciones del 23/6/24”, afirmaron desde el STM mediante un extenso comunicado difundido en la mañana de ayer. El escrito recuerda que no jugaría como sindicato para ninguno de los candidatos peronistas y que esto fue definido por medio del Consejo Directivo. Expresaron que algunos compañeros presentaban inquietudes: el ruido interno hablaba de una obligación para militar al candidato que representa la continuidad del actual Gobierno. “Si hubo presiones, no surtirán efecto”, comentaron por fuera del comunicado.

Los trabajadores municipales, que vienen de cerrar un importante acuerdo salarial con el ahora ex secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas, ratificó su neutralidad expresando: “Creemos que un sindicato debe representar a todos sus trabajadores afiliados, independientemente de sus inclinaciones políticas, las cuales respetamos en el marco de la democracia que día a día se construye en nuestro país, y por lo tanto cada trabajador municipal libremente definirá su posición e intención de participar activamente del proceso electoral”. En definitiva, habrá libertad de acción.

El STM se corta solo respecto a la situación de otros gremios que integran la CGT y confirmaron por medio de comunicados que apoyarían a uno de los candidatos peronistas en competencia. Claro, esto resulta lógico si se piensa que no es lo mismo representar a otros sectores del trabajo que hacerlo desde la ocupación laboral de un municipio: de alguna manera, los trabajadores que se desempeñan en el marco de la Municipalidad están involucrados -directa o directamente- en la campaña. Algunos se declaran prescindentes, pero otros se comprometen.

Por otro lado, el sindicato lanzó un mensaje para dentro: “Apelamos al respeto mutuo entre los trabajadores, más allá de las diferencias políticas, ya que la unidad y organización alcanzada ha sido fruto de mucho tiempo y esfuerzo”.

Estigma

El STM lanzó una serie de pedidos a los candidatos (peronistas, radicales, libertarios y de cualquier otra fuerza) advirtiendo sobre “el escarnio público al que estamos siendo sometidos y los mensajes confusos que generan malestar y se tiñe de violencia política hacia nuestros compañeros”. Los trabajadores se refirieron al estigma de los mensajes que alientan el enojo contra los “ñoquis”, tema que tomó fuerza la semana pasada por el ida y vuelta entre el sector de Guillermo De Rivas y el de Gonzalo Parodi, enfrentados tras la contratación de cooperativas que impulsó la actual gestión sobre el final del mandato.

“Recordamos fervientemente que los trabajadores municipales son fundamentales para cualquier gestión de gobierno, siendo el motor que ejecuta políticas públicas y presta servicios esenciales para la comunidad. Exigimos respeto, acercamiento y voluntad política por parte de cada candidato/a hacia nosotros, ya que detrás de cada trabajador hay una familia y somos ciudadanos también”, lanzaron.

Y agregaron: “No queremos que la amenaza de pérdida de puestos de trabajo o el escarnio público se sumen a la difícil decisión de elegir a quién votar como patronal. Someter a los trabajadores municipales a estas situaciones es atentar contra el Estado mismo al que se pretende acceder para gobernar y contra los propios candidatos. Hacemos un llamado a no denigrar la política ni ensuciar las campañas, ya que como trabajadores y ciudadanos exigimos respeto y decencia en el proceso electoral”.

Más allá de marcarle la cancha a los debates en los que involucran a los municipales, aprovecharon la oportunidad para dejar en claro cuáles son los pedidos del STM para quien sea intendente desde el 2 de julio. “Continuaremos defendiendo incansablemente el salario, los puestos de trabajo y el rol sociopolítico de los trabajadores municipales en el funcionamiento y fortalecimiento de un Estado que hoy se necesita más presente que nunca”, cerraron.