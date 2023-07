Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Fuerte descargo de un “apartado” por Llamosas

El periodista recibía el mensaje de un informante en el Ejecutivo municipal.

Informante: No se imagina lo que es el Palacio. Las caritas que se ven. ¡Mamá!

Periodista: Me llegan varias confirmaciones de eso que dice. ¿Alguna novedad?

I: Solo que van a ser muchos los cambios de fichas. ¡Ahora que recuerdo, tenía algo para contarle! Ya aparecieron en redes sociales los primeros descargos de los apartados.

P: ¿En serio? Ni siquiera tenemos el anuncio oficial.

I: Bueno, pero vio como es el tema. Nadie que sea apartado de su cargo a un año de terminar la gestión va a salir en silencio. Es el caso de Gustavo Dovis, que hasta hoy era Fiscal Contravencional de la Muni.

P: ¿Qué dijo?

I: Que, desde su punto de vista, su apartamiento se debió a cuestiones políticas. También dijo que, como peronista, le duele no pertenecer al “cordobesismo”. Y respecto a (Juan Manuel) Llamosas, escribió que el intendente se quiere rodear de su tropa para atravesar el último año de gestión. Eso sí, expuso que no le dieron una explicación clara y sincera respecto a por qué dejaba su cargo, pero también que un cambio de fiscal contravencional no va a hacer un gran cambio en la realidad.

P: Fuerte.

I: Puede que sí, pero es parte del juego. Lo que me sorprende es que Dovis era un hombre cercano al papá del intendente, el “Chachi” (Esteban) Llamosas. Se ve que con esto que se viene, no se salva nadie. Me da la impresión de que estas no serán las únicas declaraciones que vamos a leer o escuchar de parte de los que sean desplazados del gabinete. }

Benítez, con más presencia

La periodista recibía un mensaje del informante de Juntos por el Cambio, quién le comentaba sobre el posicionamiento del bloque Juntos por Río Cuarto con el edil juecista, Pablo Benítez, al frente del reclamo por la reciente toma de deuda.

Informante JpC: Por lo que leí, ya se esperaban que nuestros concejales dijeran algo sobre el tema deuda. El “Killy” (como apodan a Benítez) salió con todo. Hasta dijo que la deuda era para pagar “la fiesta electoral del intendente”.

Periodista: Fuerte expresión. Y era esperable que se hagan esas consideraciones por el contexto en el que se dio. Lo mismo se dijo con el pedido de aumento del boleto.

I JpC: Pero yendo más a lo técnico, Benítez criticó a la gestión porque dice que no se entiende la toma de deuda si desde Economía dicen que hay superávit. Además, algunas de las obras que se financiarían con esta plata también cuentan con financiamiento de otros niveles del Estado. La bronca viene un poco por ahí.

P: Ya que me nombró a Benítez, noto que está volviendo a tener un poco más de presencia en estos días. ¿Puede ser? Con toda la rosca local.

I JpC: Algo así. El otro día, lo de Fuerza Renovadora le agradecieron por haber acompañado su acto de lanzamiento de campaña. Que básicamente fue un acto para apoyar la precandidatura de Gonzalo Luján. Eso me llevó a preguntarme con quién estará ese sector del Frente Cívico. Porque, como ustedes habrán estado viendo, Lujan y Álvarez ya se enfilaron atrás de Patricia Bullrich. ¿Hará lo mismo el grupo de Benítez?

P: En ese armado ya hay una parte del juecismo local. Está Humberto Benedetto, por ejemplo.

I JpC: Veremos cómo se empiezan a acomodar las tropas pero a Benítez lo hacía larretista. Cuando vino (Horacio) Rodríguez Larreta este año, el Killy estuvo en la comitiva que lo acompañaba.