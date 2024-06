Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

La “segunda marca”

La periodista recibía un mensaje del informante respecto de una página que dice apoyar a Javier Milei y respalda la candidatura de Rolando Hurtado (PRO) en Río Cuarto. En la página de facebook “La Libertad Alcanza”, se publicó un flyer con una foto de Javier Milei y Rolando Hurtado en la que reza la frase “Los liberales no somos tibios y apoyamos a Rolando Hurtado”. “Sabemos muy bien qué camino queremos para el país, qué ideas nos mueven y quien nos puede representar mejor en Río Cuarto”, señalaron.

Informante: ¿Vio esto? (envía flyer)

Periodista: ¿Qué onda con estas páginas? Debe ser por eso que La Libertad Avanza buscaba despegarse de Hurtado en un comunicado, ¿verdad?

I: Claro. Pero esa publicación que le acabo de enviar es de hace pocos días. Después de lo de LLA, tengo entendido. Se ve que siguen insistiendo. Me llama la atención porque el nombre de la página es “La Libertad Alcanza”. Un amigo libertario me dijo que suena a la segunda marca de La Libertad Avanza (risas).

P: A todo esto, uno pensaría que sería más lógico que apoyaran a (Mario) Lamberghini. Más allá de si su partido está o no dentro de LLA, pareciera la opción más cercana.

I: Coincido pero hay varios internismos locales que ni yo entiendo. Y esta página libertaria que dice bancar a Hurtado es medio rara. Dicen que el Partido Libertario “juega el juego de la casta” pero por otro lado apoyan a una lista que también es señalada por lo mismo. Varios dirigentes del PRO local salieron públicamente a despegarse de la lista pura por considerarlos funcionales al PJ. Al final, “La Libertad Alcanza” también estaría cayendo en eso mismo que dice rechazar. Raro.

Las mujeres “la dan vuelta”

El periodista recibía un mensaje de su informante en el frente de Adriana Nazario, quien le comentaba sobre un acto que tuvo lugar el lunes pasado.

Informante: ¿Vio la convocatoria de Adriana (Nazario) con las mujeres en la Sociedad Española? ¡Fue un éxito!

Periodista: Algo vi. ¿Mucha gente?

I: Unas cuatrocientas mujeres contaron. Lleno el salón y con mucha algarabía.

P: ¿En serio? ¿Y por qué lado vino esto?

I: Yo creo que es parte de la estrategia, el poder de las mujeres que la van a dar vuelta.

P: ¿Darla vuelta? ¿A la elección? No sabía que la tenían perdida (risas).

I: Es una forma de decir, pero no está tan lejano de lo que se piensa. Si hay algo que Adriana puede ofrecerle al electorado es la verdadera representación de las mujeres riocuartenses. No hay dudas de que eso termina siendo un elemento favorable, distinto. Un arma con la que los demás candidatos no cuentan.

P: Bueno, tampoco es la única mujer en carrera.

I: Es la única con chances de ser intendenta. Y se notó en la actividad de anoche (por el lunes) cuando mujeres de todas las edades se acercaban a darle apoyo. Que no se confíen…

P: Nazario ha dicho en más de una oportunidad que la atacan por ser mujer.

I: Es así. Se nota y mucho. Esto que le hacen a ella no se lo hacen ni a sus peores rivales. Yo no estoy seguro de que el machismo les juegue en contra, mucho menos en esta ciudad. Pero me parece que no es el mejor aporte que pueden hacerle a sus campañas. Por el contrario, es un gran aporte a la nuestra: le dan a Adriana un motivo más para poner bien arriba el sueño de ser la primera intendenta de la ciudad.

P: ¿Será la primera? Me habían dicho que no.

I: Es cierto. En el 62 tuvo un breve paso por la Muni la contadora Clara Toniutti de Casas. Después, antes del golpe del 76, Delia Castagno fue intendenta tras el fallecimiento del por entonces intendente Humberto Julio Mugnaini. Pero todavía no hubo una mujer electa en la intendencia.