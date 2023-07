Quinteros hace equilibrio en grieta capitalina: pasó narcotest y lanza plan de seguridad

Por Gabriel Silva

En medio de una campaña polarizada entre Daniel Passerini y Rodrigo de Loredo, el concejal y candidato a intendente de Somos Córdoba, Juan Pablo Quinteros, encontró la veta para hacer equilibrio en la grieta capitalina. Crítico de las propuestas de aquellos que lideran los sondeos previos al 23J, Quinteros ayer trató de ganar centralidad en la campaña con una serie de movimientos que incluyeron desde el narcotest hasta el pedido de debate de los candidatos.

Y buscará acentuar ese rol este martes cuando presente el plan de seguridad para la gestión con fuertes críticas a la propuesta que lanzó el radical De Loredo. “Es humo. Él y la gente que está con Rodrigo saben que es de una viabilidad imposible, pero insiste y por eso busca trasladar el debate a la Unicameral. Bueno, mañana (por hoy) estaremos presentando una propuesta seria y acorde a lo que la Ciudad necesita”, dijo Quinteros ayer a Alfil.

Como se sabe, la seguridad se volvió en uno de los grandes temas de debate de la campaña a pesar de no ser un aspecto que esté dentro de la órbita del Municipio. Por el contrario. Sin embargo, atentos a las encuestas, candidatos y asesores volvieron sobre el eje que se discutió en la previa de los comicios provinciales.

Quinteros esta tarde presentará un proyecto titulado “la municipalización de la seguridad” y sostiene que lo hará con el respaldo de expertos que llegarán desde Buenos Aires. Por lo que conserva el hermetismo de lo que impulsará en la tarde de hoy.

De todas maneras, por lo que crítico que se mostró en los últimos días se cree que ratificará esos cuestionamientos esta tarde. “Él quería que antes mostraran las cartas los otros. Y, por lo que vio… está confiado en su propuesta”, dicen cerca de Quinteros.

Por otra parte, ayer el ex aliado de Encuentro Vecinal se sometió al narcotest, tras la ordenanza que se sancionó hace algunas semanas con polémica para algunos en el Concejo, pero que aún no fue reglamentada. Quinteros se hizo análisis sobre ocho drogas (cocaína, marihuana y éxtasis, entre otras) y dio negativo en todas. “Lo hizo porque ve mucha hipocresía de todos. Se sancionó, no se reglamentó que es potestad del Ejecutivo y porque no comparte el razonamiento de aquellos que dicen ‘qué carajo me importa qué se meten en la nariz los tipos’”, en clara alusión a la frase que hace unos meses lanzó el propio Luis Juez en una entrevista radial y al ser abordado sobre el tema.