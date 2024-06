Diez gemas en el arcón

J.C. Maraddón

Hace poco más de 40 años, el 4 de marzo de 1984, el trío inglés The Police finalizaba la gira de presentación de su disco “Sinchronicity”, aparecido el año anterior, con un show en Melbourne, Australia, luego de ofrecer más de cien funciones en Norteamérica, Europa y Oceanía. Después de un tour tan agotador, parecía lógico que Sting, Andy Summers y Stewart Copeland se tomaran un descanso, pero arreciaron los rumores de una inminente separación, lo que provocó pánico entre los millones de fanáticos que los seguían en todo el mundo y que los habían transformado en una de las bandas de rock más populares del planeta.

Esas versiones no eran infundadas: aunque jamás hubo un anuncio oficial, el terceto ya nunca más volvió a ser tal. En 1986 decidieron presentarse otra vez en vivo para cumplir con compromisos puntuales y de esa reunión surgió la idea de grabar un nuevo disco, pero las tensiones entre los miembros del grupo se intensificaron y lo único que lograron publicar ese año fue una recopilación de grandes éxitos en la que figuraba como principal atractivo una reversión del hit “Don’t Stand So Close To Me”. Tras ese intento fallido, se formalizó la ruptura.

Como compositor y voz líder, fue Sting el que tomó la punta en su carrera como solista, en tanto sus excompañeros encararon proyectos que respondían más a apetencias de experimentar otros rumbos que a intereses comerciales. Siempre en armonía con su pasión jazzera y sin descartar esas piezas melódicas que en su voz sonaban con éxito en las radios, quien fuera el bajista de The Police disfrutó durante décadas del estatus de una estrella pop, más allá de que su repercusión en las listas de ventas fue menguando a medida que pasaba el tiempo y las nuevas tendencias lo dejaban a un lado.

En 2007, con la excusa de celebrar los 30 años desde el comienzo de la trayectoria de The Police, los tres acordaron volver a tocar juntos y refrendaron la promesa en la entrega de los premios Grammy, donde sorprendieron a todos interpretando uno de sus clásicos, “Roxanne”. Lo que vino después fue una gira mundial arrolladora, que se extendió hasta mediados del año siguiente. Sin embargo, las expectativas de que hubiera algo más allá del tour se disiparon con rapidez: ellos mismos habían dejado en claro que no habría ningún otro lanzamiento discográfico y que volverían a separarse.

Han transcurrido 16 años desde esa despedida y la leyenda de The Police se ha ido estancando en el Hall de la Fama donde yacen los nombres de tantos que tocaron el cielo con las manos y que luego fueron reemplazados por quienes venían detrás con ansias de desbancarlos. Sólo los fanáticos más acérrimos conservaban las esperanzas de que, aunque más no fuese por un rato más, se extendiera la presencia en directo de esa formación nacida al calor de la new wave, que con mucha astucia combinó influencias del punk y del reggae para trepar a lo más alto.

The Police no ha vuelto a escena pero Sting, en su nueva serie de conciertos que arrancó en Alemania el 25 de mayo, eligió interpretar diez canciones de aquel grupo sobre 22 que conforman su actual repertorio. Ejecutadas por un trío en el que lo secundan Dominic Miller en guitarra y Chris Maas en batería, son lo más cerca que se puede haber estado de recuperar aquella mística de los setentas y ochentas. “Voices Inside My Head”, “Message in a Bottle”, “Synchronicity II”, “Driven to Tears”, “Can’t Stand Losing You”, “Walking On The Moon”, “So Lonely”, “King Of Pain”, “Every Breath You Take” y “Roxanne”, fueron las gemas rescatadas del arcón del recuerdo.