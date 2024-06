Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández





Forlani, el aprobado

El analista se comunicaba con la periodista para hacer sus observaciones del debate de candidatos organizado por la Unión de Estudiantes Secundarios.

Analista: Dígame que soy malo si quiere pero creo que pocos aprobaron el debate de la UES. Después se puede discutir si el formato era el mejor o no pero, juzgando lo que hubo, creo que Nico Forlani (Viva Río Cuarto) lo aprobó bastante bien.

Periodista: Se lo notó fluido y no “apurado” por el tiempo que era breve.

A: Bastante suelto y fue al hueso varias veces, que es algo que a la juventud le suele gustar. Que les hablen sin rodeos. ¿Vio esa teoría de que a los adolescentes hay que saber resumirles todo en menos de un minuto? Por lo acostumbrados que están a consumir Tik Tok y esas redes sociales que son tan dinámicas. Bueno, creo que el candidato de Viva Río Cuarto le atinó en varios aspectos.

P: No está hablando de los demás, así que no debe tener muy buenas opiniones…

A: Hay candidatos que se han lucido más en otro tipo de formatos de debate. Personalmente, me hubiese gustado que pudieran interactuar entre ellos y confrontar si era posible. No sé si en el debate de la UNRC podrán hacerlo pero me faltó esa chispa. Por lo demás, creo que los ejes fueron bastante específicos y se corresponden con las inquietudes de los estudiantes, aunque la mayoría no supo condensar esas ideas en el tiempo que tenían. Además, los organizadores fueron muy rigurosos y estrictos con el tiempo y cortaban el micrófono ni bien se terminaba. Algunos se quedaron con la palabra en la boca, literal (risas).

P: Fuera de la capacidad de adaptación de los candidatos a este debate, imagino que vio el cierre.

A: Claro que sí. A Nazario le han servido estas instancias para posicionarse sobre las fake news que le apuntan a ella. Y honestamente, si siguen saliendo tantas, le van a terminar haciendo un favor. Es cierto que hay gente que, lamentablemente, se va a comer el cuento por no chequear o por desconocimiento. Pero la verdad es que solo termina degradando a los adversarios que no dicen ni mu al respecto. En fin, si me pongo muy exigente, le diría que solo aprobaría a Forlani y quizás alguno que otro también pero raspando.

La “prueba del delito”

El informante delasotista llegaba a la cronista con capturas de pantalla que ponían en evidencia la difusión de una fake news en contra de Adriana Nazario.

Informante: Lo que le voy a pasar parece una inocente publicación o “compartida” en redes pero yo no lo quiero minimizar. Le comparto la imagen pero no hace falta que dé nombres. Le debe sonar porque es alguien que integra la gestión municipal.

Periodista: Ahí vi. Compartió la fake de Aníbal Fernandez y Adriana Nazario.

I: Claro. Una fake en la que aseguran que Aníbal respalda a Adriana para seguir tildandola de kirchnerista. Un disparate. Bueno, esa captura que le acabo de pasar es de un integrante del llamosismo que habría ingresado a la gestión con Pablo Bertea hace unos años. Desconozco si sigue formando parte pero esto, que parece una captura más, es casi una “prueba del delito”. Digo, si esta persona forma parte de la gestión o al menos es un férreo militante del oficialismo, no debiera caer en la trampa de una fake news. Es alguien que se supone que sabe leer la política e identificar si una noticia como estas es falsa o no.

P: Entonces, usted sugiere que esta persona comparte ese contenido a consciencia…

I: Más vale. No lo compartió doña Rosa. Pero fíjese lo curioso. Esta persona que integra la gestión se supo referenciar en el kirchnerismo. Hay varios posteos en los que elogia a Néstor Kirchner. En fin, no me la agarro con esta persona en particular. Lo tomo como una simple muestra de que varios deben ser muy conscientes de cuáles noticias son falsas y cuáles no y sin embargo no tienen drama de seguir esparciendo eso. ¿No es mejor que pongan sus energías en militar a su candidato en lugar de hacer estas cosas?

Volvieron los Jingles

El periodista dialogaba con el dirigente peronista sobre los recursos que utilizan los candidatos en campaña.

Periodista: A ver si coincide conmigo. ¿No nota que le falta un poco más de color a la campaña? Le tiro un ejemplo: los jingles. Antes estaba lleno y ahora hay poquitos.

Informante: ¡Y eso que tenemos diez candidatos! (risas). Coincido. Me estoy poniendo viejo y extraño las campañas donde sonaban en todas las radios. Pero yo vengo escuchando algunos. Son pocos…

P: No me mencione el de Adriana Nazario que hicieron con inteligencia artificial, por favor…

I: ¡No! Esos van a lo fácil y no le ponen corazón. En cambio, le voy a contar de candidatos que se involucraron directamente en su jingle.

P: ¿Cantando?

I: Así es. Salió el spot de Gustavo Dovis y lo tiene cantando a Germán Blanc, uno de sus candidatos a concejal. Usaron un tema de la banda uruguaya Cruzando el Charco y armaron una letra con las propuestas principales de la campaña. La verdad que me gustó…

P: ¡Mire usted! ¿Puede ser que escuché alguno al ritmo de cuarteto?

I: Guillermo De Rivas sacó un spot que está circulando por las redes al ritmo de “La Morocha”.

P: ¿Otra vez esa canción? ¡Basta!

I: Es simpática y entradora. “Juega en el equipo que hace años viene haciendo, sabe que llegó su momento. Que alguien traiga lo mejor pa’ Río Cuarto que se muere de ganas. Con el Guille De Rivas al frente la ciudad siempre gana”. Perezoza la lírica, pero bailable (risas).

P: Estoy esperando el de Gonzalo Parodi. ¿Sacarán?

I: Seguro. Mientras no sea un plagio, todo bien. ¿Se acuerda que a Gabriel Abrile le armaron un jingle que era el mismo que “Yo le voto a Juan” de (Juan) Schiaretti? Espero se pongan creativos en algo más que las propuestas…

PAIS cuestionó compra de móviles

El informante llegaba a la periodista para trasladarle los dichos del tribuno de cuentas de PAIS, Yvon Tesio, a FM Gospel. El dirigente se refirió a la reciente compra de dos móviles por $24 millones por parte del Municipio.

Informante: Por si se lo perdió, le comparto estos dichos de Tesio en la radio. Dice que se han gastado $24 millones en dos móviles, a nada de que termine la gestión. Escuché a gente del llamosismo decir que “es urgente” la inversión en seguridad y coincido en eso. Pero lo que dijo Tesio no apuntó sólo al gasto sino a quién le compraron esas camionetas…

Periodista: ¿Se puede decir el nombre?

I: Con solo saber que viene del rubro automotiz y decirle que es alguien de renombre a nivel provincial y que vino a levantarle la mano a Llamosas para decir que lo apoyaba como candidato a vicegobernador… la va a sacar fácil.