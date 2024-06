Por Redacción Alfil

El secretario general del ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Paulo Cassinerio, pasó por #MesaChica, el streaming de Alfil y dejó varias frases que impactan en el seno del PJ cordobés. “El peronismo solo nunca más ganará una elección, como la UCR y el PRO tampoco”, afirmó.

Acá algunas de las frases.

“En mi casa en el living estaba el cuadro de Perón y Evita y cuando voté por primera vez salí y me dijeron: ‘votá bien’”.

“Nunca me gustó hablar del peronómetro. Me gusta hablar de justicia social. Te puede gustar el medio, la forma o la estrategia, pero si en el fin está la justicia social, está bien”.

“Un ejemplo de justicia social es terminar la ruta 19, una obra de la que el Gobierno nacional no se quiere hacer cargo”.

“Para mí es indiferente si Martín (Llaryora) canta o no la marcha, es folclórico. Yo la siento y me gusta la marcha, pero no hace a la esencia”.

“El peronismo solo nunca más gana una elección. El radicalismo y el PRO, tampoco. Se debe dar una unión de ideas y alianzas políticas con un programa de gobierno para sacar Argentina adelante”.

“El kirchnerismo, por más que cante la marcha, destrozó este país”.

“El que conduce se llama Martín Llaryora y es la columna vertebral”.

“Con Alejandra (Vigo) cultivamos una relación muy buena en las Legislativas del 2009. Celebro y soy feliz de la relación que tengo con Juan (Schiaretti) y Alejandra”.

“Cuando Schiaretti no habla de política o economía, habla de fútbol y de historia. Lo apasionan esas dos cosas”.

“Es una lástima que Soher (El Suaría) no forme parte de nuestro espacio, sería uno de los 11 titulares que uno pondría”.

“Tuve una reunión con Pablo de la Torre. La verdad, quedé entre asustado y sorprendido. Cuando le planteamos los problemas no nos dio solución a ninguno, lo único que decían era ‘no hay plata’. Liliana (Montero) le hablaba de los distintos problemas y programas y no había solución a nada”.



