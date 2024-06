Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Se “tiran” con los ñoquis

La cronista recibía un mensaje del informante sobre algunos posteos recientes del secretario de Prevención y Convivencia, Gastón Maldonado. En las publicaciones, utiliza la expresión “ñoquis eternos”. “¿Vieron que hay un candidato que habla de los contratados, de choferes que no existen y de que quienes entraron en esta gestión se tienen que ir con el intendente? ¿Habrá hecho lo que dice que hay que hacer ahora?”, manifestó el funcionario llamosista en la red social X.

Informante: La campaña no descansa y este fin de semana hubo para tirar manteca al techo. O harina para los ñoquis (risas).

Periodista: ¿Sigue esa polémica?

I: Esta vez por el lado del oficialismo. Recordará todo lo que pasó con la denuncia de las contrataciones de cooperativistas asociados en los últimos meses. Bueno, el secretario Maldonado aprovechó estps últimos días para tirar varios dardos en Twitter (X).

P: Vi algunos por el tema Seguridad pero este de los ñoquis se me pasó.

I: Búsquelo. No es algo que uno no haya escuchado antes en los pasillos de la Municipalidad o el Concejo. Pero que lo digan abiertamente en la campaña, ya es distinto. Maldonado dice que está de acuerdo con lo que plantean los radicales porque “es lo que corresponde” pero asegura que el candidato, o sea Parodi, antes no pensaba igual.

P: ¿Y dijo algo más? Por lo que veo, anticipó que iba a “tirar data” de eso pero hasta ahora (por ayer) no hay nada.

I: Puede que quede en nada o quizás no. No olvidemos que hasta no hace mucho el tema también fue reflotado. No hicieron alusión a la gestión o al partido del que venían pero está clarísimo que los últimos días de campaña van a tener este tipo de municiones. Ojo, esto también hace que los radicales interpreten que, si les están dando mucha bola, es porque tienen chances. Se están tirando con “ñoquis” por todos lados. Le diría que no sé cómo vamos a llegar al 29, pero ya tendremos intendente electo/a para entonces.

Abuso en la alcaidía, historia repetida

Un hecho grave y de gran repercusión tuvo lugar en la alcaidía de la Unidad Departamental Río Cuarto de la Policía de Córdoba. Un efectivo fue denunciado por haber abusado sexualmente de una mujer que se encontraba recluida en el lugar y, posteriormente, se sumaron otros seis casos similares que acusan al mismo policía. Frente a esta situación, el periodista dialogaba con un colega especializado en información judicial, quien comparaba los hechos del presente con un episodio registrado catorce años atrás.

Periodista: Me llama la atención que no haya tenido tanta repercusión provincial y nacional el caso del policía que fue denunciado por el abuso de una reclusa en la alcaidía.

Informante: La verdad que sí. Aparte, estamos en campaña y estas situaciones siempre son munición para los que quieren hacerle daño al Gobierno y al candidato que apoya en la ciudad. Pero, claro, es un campo minado este tema. ¿No le hace ruido que ningún candidato de la oposición haya tomado el tema?

P: Tiene razón. Creo que hay algo diferente a otras campañas. Pareciera que todos están tirándose un lance con Provincia y que hasta los que se esperaría en el bando de los opositores a (Martín) Llaryora están intentando acercarse.

I: Claro, puede ser una de las teorías por las que candidatos como Gonzalo Parodi no tomaron el tema. Pero yo tengo otra versión. ¿Se acuerda del caso Nancy Carena?

P: Sí, por supuesto. En estos días se lo comparó con el nuevo caso en la Alcaidía.

I: Es que tienen sus similitudes, solo que por ahora no hubo consecuencias como las que surgieron después del caso Carena. No sé si se acuerda, pero hubo renuncias en la cúpula policial local cuando salió a la luz y, por ahora, acá no hay nada de eso. Pareciera que esto no es un tema que preocupe para la seguridad. Pero, le tengo un detalle del que nadie está hablando…

P: ¿Qué detalle?

I: El que explicaría por qué Gonzalo Parodi no se mete en este tema. Resulta que desde hace un par de meses viene presentando como parte clave de su equipo en materia seguridad al ex jefe de Policía, Walter Albelo. ¿A que no sabe cuándo estuvo a cargo de la Jefatura local?

P: ¡Me acordé!

I: Bueno, ahí está. Albelo fue uno de los jefes desplazados cuando sucedió el caso de Nancy Carena. El timing de los muchachos radicales es tremendo (risas).







Lousteau apareció en campaña

El informante compartía con el periodista una publicación con la que se cruzó en Instagram.

Informante: Mire esto. En formato flyer de campaña, ponen “Gonzalo Parodi intendente, Martín Lousteau presidente UCR”. Tiene la foto de los dos dirigentes y un logo que dice “Evoluciona Río Cuarto”. ¿No le parece sospechoso?

Periodista: Puede ser. Tiene un olorcito a operación.

I: ¡Eso mismo! Lo encontré en una publicación paga de Instagram, creado por una supuesta organización denominada Evoluciona Río Cuarto, como si ese fuera el sello por el que compite Parodi. Los radicales me niegan que ellos estén promocionando esto y sospechan de una opereta peronista.

P: Puede ser. Ahora, me pregunto, ¿pegarlo a Parodi con Lousteau es opereta?

I: No sé si tanto, pero no forma parte de la campaña que está haciendo Primero Río Cuarto. Justamente, no quisieron que nadie de la escena nacional se cuelgue. Es más, lo ven perjudicial. Por eso aparecen estos flyers. Si me pregunta a mí, no creo que le convenga a Parodi que la gente sepa de su vínculo con Lousteau. Le va a espantar el electorado libertario.

Parque Sur, escenario de campaña

La cronista recibía un mensaje del informante, quien se encontraba en cercanía al Parque Sur.

Informante: Le chusmeo que, además del locro sindical, Natalia de la Sota, también anduvo por Parque Sur. Lo gracioso es que ahí también había militantes de Gonzalo Parodi dando vueltas y entregando folletos.

Periodista: No sorprende porque ya falta poquito y puede que varios espacios coincidan en un mismo sector. Además, el día estaba lindo y seguro se prestaba también para ir a estos lugares, aprovechando que iba a haber gente.

I: Así es. Y se vienen días en los que van a tirar toda la carne al asador. Me atrevo a decir que se viene una campaña demasiado combativa por estos días. El escenario “reñido” que auguran algunos puede llevar a un clima muy combativo. Bueno, ya se está viendo.

P: Mi duda, que espero despejar pronto, es si habrá actos de cierre de campaña tal y como los conocemos.

I: Yo quiero creer que sí pero habrá que ver cómo se aggiornan a este clima social.