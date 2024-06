Por Julieta Fernández

La diputada nacional, Natalia de la Sota, pisó el acelerador a 13 días de las urnas municipales. La hija del ex gobernador José Manuel de la Sota no dudó en apelar a la figura de su padre para sumar el factor delasotista a la ecuación, algo que naturalmente se suele asociar a la campaña de la candidata de La Fuerza del Imperio del Sur y quien fue pareja del ex mandatario provincial, Adriana Nazario. “Si José Manuel estuviera acá hoy, diría que el candidato del justicialismo de Córdoba es Guillermo De Rivas”, aseguró la diputada de Hacemos Coalición Federal en un almuerzo compartido con dirigentes sindicales.

“Hay que entender que se trata de proyectos políticos a largo plazo. Aquel proyecto que inició José Manuel de la Sota en el '99, que nos hizo parte a todos, que hizo que Juan Manuel sea intendente de Río Cuarto, que decía que las discusiones se dan adentro y las diferencias se dirimen adentro", dijo Natalia de la Sota, en el almuerzo compartido con sindicatos nucleados en la CGT y las 62 Organizaciones Peronistas.

En diálogo con Puntal, la dirigente también hizo referencia a su padre. “Todo el mundo lo interpreta para dónde quiere, pobre De la Sota. Él hubiera dicho que traten de dormir las diferencias adentro, de construir puentes y proyectos a largo plazo que se sostengan”, reafirmó la diputada nacional, quien además ratificó su rechazo a la Ley Bases. El posicionamiento de la diputada (en contraposición con el voto afirmativo del diputado Carlos Gutiérrez) había sido bien recibido por buena parte del arco sindical de la ciudad. “Como movimiento obrero, ustedes lo saben hacer. Son los que más saben movilizarse, hacer esfuerzos. Ustedes pueden convencer a la gente y decirles que éste es el camino”, dijo Natalia de la Sota al final de su discurso.

Al cierre de la semana pasada, el factor “DLS” ya se había colado en el discurso de dirigentes provinciales que vinieron a la ciudad y reafirmaron su apoyo al candidato oficialista. Ya lo había dicho el intendente de la Capital, Daniel Passerini, quien en su paso por Río Cuarto opinó que “José Manuel podría haber hecho incluso el doble por la ciudad si durante su gestión hubiese habido un intendente del mismo equipo” (en referencia al ex mandatario radical, Juan Jure).

Además de su agenda en la UNRC, el club Urú Curé y barrio Las Ferias, Llaryora continuó con sus actividades en la Capital Alterna durante el viernes. En el agasajo a periodistas locales (en el marco del 7 de junio), el gobernador también mencionó al “Gallego” para afianzar la idea de que “se gobierna mejor cuando se es del mismo equipo”. “Sino recuerden las peleas entre De la Sota y Jure, ¿quién perdió? El pueblo de Río Cuarto”, dijo Martín Llaryora a los medios presentes.

En tanto, Adriana Nazario se mostró en los últimos días en reuniones con referentes sociales (como el párroco Carlos Juncos) y las autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto. No obstante, el hito más fuerte de su campaña en la última semana fue su entrevista a Telediario Digital. Allí, la ex diputada mostró capturas de pantalla con información sobre los anunciantes que pagan por las fake news en las que la asocian al kirchnerismo y a un contador de apellido Escudero que fue detenido en los últimos días por una causa de narcotráfico. Dichos anunciantes coincidirían con los que también publicitan contenido publicitario de Guillermo De Rivas y Gonzalo Parodi. “Escudero no es mi contador, nunca lo fue. Yo soy contadora y mis números los llevo yo”, dijo Nazario en el noticiero local.

En tanto, Parodi continúa con su “operativo seducción” y con más guiños de trabajo conjunto con el gobierno provincial. En alusión al operativo saturación en las calles de la ciudad (con efectivos de la policía de la provincia), Parodi dijo que “celebra” que el ministro de Seguridad de la Provincia haya ordenado un operativo de saturación en Río Cuarto. “Él sabe que lo necesitamos hace mucho y aunque surge en medio de una campaña electoral, es muy importante que se haga”, agregó el candidato de Primero Río Cuarto.