Por Bettina Marengo

En medio del temblor en el Ministerio de Capital Humano de la Nación por el conflicto por los alimentos no repartidos a sectores vulnerables, este viernes vienen a Córdoba las ministras del área social de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, en el marco de una nueva reunión de la Región Centro. La idea es conformar la Mesa Permanente de Políticas Sociales de la entidad, como ya se hizo con Seguridad con la presencia del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. Se habla de un mismo esquema para el área Educación. La foto reunirá a tres mujeres: Laura Jure, ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de Córdoba, María Victoria Tejeda, de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe y Verónica Berisso, de Desarrollo Humano de Entre Ríos. Es probable que el gobernador Martín Llaryora se acerque a compartir el encuentro, que además será en el propio Centro Cívico.

Nada es casual en política aunque en Córdoba busquen separar la agenda de la Región Centro de la crisis en que está sumida la “mejor ministra” del presidente Javier Milei, Sandra Petovello, a quien se le sigue desgranando los colaboradores. El viernes se fue Fernando Szereszevsky, jefe de Gabinete y amigo personal de la ministra. Lo del viernes es “en cumplimiento de la integración, fortalecimiento y consolidación de la Región en todas las áreas temáticas”, comentaron cerca de Carlos Massei, el schiarettista secretario de la Región Centro por Córdoba, mientras que desde el Panal aseguran que no saldrá de la actividad ningún documento crítico para con la política social (o inexistencia de la misma) de Milei, sino una promesa de colaboración e integración entre tres provincias que buscan marcar pauta federal y mostrar fortaleza como bloque. Sin embargo, un tiro por elevación.

En Córdoba no esperan nada del lado social de Milei, y desde el oficialismo remarcan que la ONG Conin, a quien la Nación le dio la distribución de los alimentos cuando la Justicia tomó la denuncia del dirigente Juan Grabois, tiene en Córdoba solo dos locales: uno en camino al Aeropuerto y otra en 60 cuadras. “No se ocupan ni les preocupa”, enfatizó una fuente al tanto de las relaciones Nación-Provincia

Lo cierto es que luego del fracaso -que Alfil contó en primicia hace una semana- de la reunión de funcionarios cordobeses con el hoy ex segundo de Petovello, el echado Pablo de la Torre, para plantear la preocupación por el tema alimentario, parece haberse diluido el interés de los cordobesistas en intentar repetir una reunión “que fue una pérdida de tiempo”. Para esa reunión, que fue hace tres semanas, Jure no pudo viajar y lo hicieron su segundo Paulo Cassinerio, y la ministra de Desarrollo Humano Liliana Montero. De la Torre les dijo que la Nación solo sostendría la ayuda individual, como la Asignación Universal por Hijo. De ahí que en el oficialismo provincial entienden que Milei va a poner sus esfuerzos en la AUH, que el Potenciar Trabajo que está ligado a las organizaciones sociales se va a ir diluyendo por la inflación y que el aporte alimentario no está en la cuenta de la cartera de Pettovello. Es decir, que la Casa Rosada va a tener con los alimentos y la ayuda social un esquema similar al que tiene con la obra pública y el transporte, rubros en los cuales se quitó el peso de las inversiones y transferencias a las provincias con el objetivo de mantener su objetivo de déficit cero.

Así y todo, Córdoba no firmó, la semana pasada, el pedido para que Petovello convoque al Consejo Federal de Ministros de Desarrollo Social (CoFeDeSo) que suscribieron ocho provincias, entre ellas, Buenos Aires, La Rioja, Formosa, Jujuy, Misiones, Santiago del Estero, La Pampa y Tierra del Fuego, con el objetivo de conocer las política públicas que en materia social quiere implementar la gestión Milei. Tampoco lo hizo Santa Fe, donde el radical Pullaro tiene una relación ambivalente con Milei, ni Entre Ríos, donde gobierna Rogelio Frigerio del amigable PRO.

En el Panal no creen que los cambios en Capital Humano, con la salida de decenas de funcionarios, cambie la línea fiscalista. Lo bancarán, con mínimas reacciones. No por amor, porque en las charlas off con las segundas y terceras líneas del oficialismo, los funcionarios expresan su rechazo al modelo, sino por pragmatismo y resignación. Lo primero, porque están leyendo en encuestas el aval popular del que goza Milei en Córdoba; lo segundo, porque lo que los cordobeses no le reclaman al Presidente, se lo piden a la Provincia, como el caso del Fonid, o a los gobiernos locales.