Por Julieta Fernández

“Si José Manuel (de la Sota) estuviera acá, diría que el candidato del justicialismo de Córdoba es Guillermo De Rivas”. Esa fue la frase que encendió la campaña a menos de dos semanas de las urnas y que fue pronunciada por la diputada nacional de Hacemos Coalición Federal e hija del ex gobernador de Córdoba, Natalia de la Sota. El discurso tuvo lugar el pasado domingo en un almuerzo frente a dirigentes sindicales de la CGT y Las 62 Organizaciones Peronistas. Hasta ahora, no hubo respuestas directas de Adriana Nazario, quien fue pareja del ex mandatario provincial.

Según pudo saber Alfil, la candidata a intendenta de La Fuerza del Imperio del Sur “no tiene intenciones de usufructuar la imagen de José Manuel”. Así lo plantearon desde su equipo y establecieron una diferenciación entre la actitud que tomaría la candidata y lo que pueda hacer la militancia en relación a esto. “Si la militancia evoca a José, es por el cariño que le tienen. Distinto es cuando los dirigentes lo utilizan para esto”, planteaba un integrante de La Fuerza del Imperio del Sur.

Casi como si se tratara de una premonición, Nazario había sido consultada sobre la figura de quien fue su pareja y gobernador de la provincia. En diálogo con Perfil Córdoba (previo al arribo de Natalia de la Sota a Río Cuarto), la ex diputada aseguró que “José estaría muy contento de que fuera candidata e incluso que fuera intendente. Él incluso hace algunos años lo planteó públicamente en la ciudad”. La candidata a intendenta afirmó que desistió de participar en el 2012 “porque no quería correr con el caballo del comisario”, ya que en ese momento era funcionaria provincial. Sin embargo, la dirigente remarcó: “Yo no lo uso a José políticamente. Lo veo en cada cosa que hago en casa y pienso ‘¿Cómo haría esto José?’ Públicamente lo respeto muchísimo y cuando me refiero a él en la diaria nunca digo ‘vótenme porque soy delasotista’”, planteó Nazario.

Por su parte, la diputada nacional continuó con su agenda en la ciudad y visitó escuelas del barrio Alberdi, histórico bastión del PJ cordobés y un terreno en el que el nazarismo también pretende conseguir un buen caudal de votos, apelando a la pertenencia de su candidata a dicho sector. Con un poco más de “mesura” en relación al discurso brindado en el almuerzo con dirigentes sindicales, Natalia de la Sota volvió a referirse a su lugar en la campaña local. En diálogo con el programa Así son las cosas, consideró que el ex gobernador “hubiera dicho que se pusieran de acuerdo (los peronistas). Él era el primero en pedir siempre el diálogo”.

“Yo he conocido lo que pensaba mi padre y he sido parte de su vida. Él entendía algunas cosas como principios básicos, como que los proyectos a largo plazo se cuidan y las discusiones se dan adentro”, afirmó. En otro orden, la diputada recalcó: “No quiero venir a decirle a los riocuartenses lo que tienen que hacer. Yo solo estoy apoyando al candidato de mi fuerza que el justicialismo eligió y con humildad doy mi opinión. No vengo a imponer nada”. “Yo no mezclo la política con lo familiar y lo íntimo” dijo de la Sota en relación a su vínculo con Nazario y agregó: “Mi apoyo a De Rivas tiene que ver con una cuestión de convicciones de cómo llevar adelante un proyecto político”.

Un video (que había sido publicado previamente en la página del espacio político de Adriana Nazario) fue reflotado horas después de los dichos de la diputada Natalia de la Sota. En el fragmento compartido en redes sociales, el ex gobernador declaraba a la prensa: “Es Adriana. ¿Alguien va a defender mejor que ella a los productores del campo siendo ella productora rural? ¿Alguien va a defender mejor que ella a los comerciantes y a los industriales del sur de Córdoba habiendo sido ella secretaria de Desarrollo y ministra de Producción? Conoce todos los segmentos de la producción, del empleo, del trabajo”. El video del ex mandatario provincial fue compartido por varios miembros de la lista de concejales y espacios como la mesa sindical que apoya a Adriana Nazario.