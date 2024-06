Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Mimos de abuela

El militante radical se acercaba al periodista con una anécdota de la campaña.

Informante: Mire…le voy a pasar un tik-tok que me pasaron recién. Es del equipo de campaña de Guillermo De Rivas…

Periodista: ¡Oiga! ¿No se estará pasando de bando usted?

I: ¡Nunca! Pero espere…le quiero contar algo simpático. ¿Vio el video? A De Rivas lo frena una abuela en plena Plaza Roca y le dice que él va a ganar. “Yo no sé para que gastan en las elecciones”, le dice la doña antes de hacerle un mimo de abuela. Pero, escuche bien algo que dice. “Yo le dije a uno el otro día, ¿para qué gastan en papeles? Pónganlo a De Rivas”. Tengo sospechas de a quién le dijo eso…

P: ¿A quién?

I: ¡A Mario Álvarez! Salió el video y uno de los chicos me escribe “che, esta señora apareció hace unos días en una foto de Fuerza Renovadora (el espacio de Álvarez)”.

P: ¿Mario no está con ustedes en la campaña del “Pampa” (Gonzalo Parodi)?

I: ¡Para nada! Nunca más lejos que ahora. De hecho, está en modo boicot porque se quedó fuera. Pero, pobre, no le da ni para eso. De hecho, se autoboicotea. Se saca fotos con vecinos que dicen estar en Fuerza Renovadora y a los pocos días sale el video de la señora diciendo que va a votar a De Rivas. Estas cosas dan tranquilidad. ¡Las mufas que nos sacamos de encima! (risas).

Palo y palo

El periodista recibía el mensaje de su informante, seguidor constante de los cruces entre peronistas y radicales en redes sociales.

Informante: Agárrese, porque se vienen los mejores días de la campaña, los de la sobreactuación, los memes, las peleas cara a cara. Ya se viven los días de estar palo y palo. ¿Vio el tema seguridad como los tiene? ¡Como locos!

Periodista: He notado que están muy activos en redes por este tema.

I: Como le digo, se viene lo mejor. Una vez que se enganchan en la pelea, no tienen que bajar los puños. Ahora es un ida y vuelta. El primero que se calme, pierde. Es parte de la campaña, pero a esa pelea la dan los satélites. Los candidatos no se tienen que meter. ¿Lo escuchó a Gonzalo Parodi pegándole a Guillermo De Rivas?

P: No. Y al revés tampoco. ¿Pero los satélites sí?

I: Claro. Gastón Maldonado salió el otro día a decir que era irresponsable la propuesta de Parodi de armar una oficina anti-narco. Se sintió tocado porque los radicales dijeron que no había gente idónea a cargo de las políticas de prevención, así que le respondió que “no tendríamos que hablar de la idoneidad de alguien que no es de la ciudad, ni vive aquí actualmente y que anhela ser intendente de Río Cuarto”. Después le contratacaron…

P: ¿Quién?

I: Walter Albelo, el ex comisario que podría ser secretario de Seguridad si Parodi gana. “Quieren que nos quedemos de brazos cruzados frente a los narcos”, dijo. Y fue por más, dando a entender que el peronismo quiere seguir en la universidad para “seguir viviendo a costa nuestra”. Creo que dijo que la actual gestión tiene a “improvisados” en el cargo. Pero no quedó ahí la cosa…

P: ¿Hay más?

I: En Twitter (ahora X) se leyó a uno de los twitteros más prominentes del llamosismo, Armando Chiappe. Escribió “Hay uno que se cree el comisario Gordon y anda con el idoneidómetro. Amigo, no sabías que kiosco tenías abajo en la alcaldía y te rajaron. ¡No podés medir a nadie! Confunden CV con prontuario. Nunca leyeron la Ley Provincial de Seguridad, ¡cómo van a saber qué competencias tienen!”. Estoy esperando que ahora salgan a responder los radicales. Cuando lo hagan, le aviso.

Botón de arrepentimiento

El informante llegaba a la cronista con un dato sobre la cancelación de una compra por parte de la secretaría de Economía. Se trata de dos vehículos utilitarios que se pretendían adquirir para el área de Modernización del Estado. El tribuno de cuentas de PAIS, Yvon Tesio, había denunciado que la compra implicaba cerca de $50 millones y que se había presentado un único oferente vinculado al empresario automotriz Manuel Tagle.

Informante: La saco un poquitín de la campaña pero hasta esto también se pudo haber visto influido por este contexto. La secretaría de Economía pulsó el “botón de arrepentimiento” en una compra polémica.

Periodista: ¿Las camionetas de las que habló (Yvon) Tesio?

I: Exactamente. Más allá del gasto en sí, se criticaba que solo se había presentado un único oferente y justamente estaba vinculado a un empresario que le dio su apoyo a Juan Manuel Llamosas cuando buscaba ser candidato a vicegobernador. Lo que dijo Tesio era que podria interpretarse como una “devolución” de ese gesto, ya que la compra se daba a muy poco de terminar la gestión y en una área que no necesitaría esos vehículos con urgencia.

P: ¿Cuándo se canceló la compra?

I: El viernes pasado notificaron al Tribunal. Parece que hubo algo de presión con las declaraciones periodísticas. Por otro lado, el oficialismo también habrá interpretado todo esto en el marco de la campaña, ya que Tesio no deja de ser candidato en la lista de Adriana Nazario. Aún así, da la impresión de que el tema pasó desapercibido bastante rápido.

“Dispersión K”

El analista llegaba a la periodista para hablar sobre dirigentes afines al kirchnerismo que compartieron material de campaña de Guillermo De Rivas en sus redes sociales.

Analista: El otro día me pareció ver al ex director del PAMI, Fernando Bossio, en el debate de la Unión de Estudiantes Secundarios. Primero pensé que quizás estaba asistiendo como un ciudadano más o por el rol que supo tener al frente de una entidad importante a nivel local. Pero ahora creo que fue parte de la “tribuna” guillermista (risas).

Periodista: ¿Está abiertamente con (Guillermo) De Rivas?

A: Parece que sí. Compartió varias imágenes y reels del candidato en campaña y una invitación a la reunión que De Rivas tendrá esta tarde (por ayer) en la Vecinal Fénix.

P: Bueno, cuando uno lo piensa bien, siempre hubo algún que otro dirigente K o afín al espacio en el llamosismo.

A: Yo entiendo que Bossio es de la misma línea política que la subsecretaria de las Mujeres, Melisa Tortú. Puede que venga por ahí el vínculo o quizás sea una cuestión netamente personal. De todos modos, es solo un ejemplo para que veamos la dispersión que hay. La gente de Patria Grande, del espacio de Juan Grabois, está con Nicolás Forlani. Hay otros nombres como el de la concejala Mariela Gatica que respalda a Adriana Nazario. Ojo, hay candidatos que no reniegan de eso pero otros, me la juego, no le van a dar mucha visibilidad a estos dirigentes. Por más que estén en todas sus actividades de campaña.

P: También puede que algunos hasta relativicen su pertenencia al kirchnerismo.

A: Espero que no. Somos pocos y nos conocemos mucho (risas).