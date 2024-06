Llaryora insiste con la discordia Jure-De la Sota (Parodi se despegó)

Por Gabriel Marclé

A medida que se acercan las urnas del 23 de junio, aumenta la participación del gobernador Martín Llaryora en campaña. Se trata de un formula predecible por los comportamientos que todo jefe provincial tuvo en cada previa electoral del Imperio y, aunque el propio jefe provincial intentó morigerar sus apariciones para evitar situaciones como la de la recordada intervención estelar de José Manuel de la Sota en 2012, desde hace unos días que se percibe una toma de protagonismo más que fuerte en la campaña de su candidato en la ciudad, Guillermo De Rivas.

Tras su visita a Sampacho el pasado lunes por la designación del Santuario de la Consolata como basílica menor, el gobernador dialogó con radio Al Toque sobre el transcurso de la elección municipal en Río Cuarto y señaló a De Rivas como “un aliado para mejorar la ciudad de todo Río Cuarto”. Tal como lo hizo el pasado viernes, durante su estadía de dos días en la capital alterna, Llaryora insistió con el ejemplo de la discordia entre intendentes radicales y gobernadores peronistas, lógica que imperó principalmente durante los ocho años de Juan Jure en el Palacio de Mójica.

Por más que el gobernador dijo que no hablaría de los otros candidatos, terminó haciéndolo -indirectamente- al recordar la experiencia que atravesó la ciudad por ese conflicto. “Son situaciones que no le hicieron bien a Río Cuarto”, recordó sobre el choque entre el Panal y la Municipalidad riocuartense, especialmente cuando José Manuel de la Sota fue gobernador. Y Llaryora repasa las obras que no pudieron ser en esa época, responsabilizando casi exclusivamente a la gestión radical de aquellos días.

Respecto a las propuestas de Guillermo De Rivas, el gobernador señaló: “Yo noto en Guillermo las ganas de seguir adelante y de no escaparle a los temas difíciles. Por ahí otros le echan la culpa a Provincia o a Nación por las obras que no pueden hacer, pero él está dispuesto a hacerse cargo de temas importantes como es la seguridad y la vivienda”. Frase fuerte y que da a entender que el resto de los candidatos quedan fuera de la lógica.

En ese sentido, Llaryora indicó: “Sé que cada uno de los que se presentaron a competir quieren lo mejor para la ciudad, pero siento que con Guillermo no puedo dar una mano, sino las dos”. Otra vez, juego favorable al elegido por el oficialismo para darle continuidad a la gestión de Juan Manuel Llamosas, aunque con un candidato que -señalado por el propio gobernador- “va a ser una renovación que le va a dar mucho más liderazgo y energía a la gestión”.

Parodi se despegó

Con la proliferación del relato de Llaryora por la pertenencia de Guillermo De Rivas al “mismo equipo” del Gobierno provincial, el candidato radical Gonzalo Parodi (Primero Río Cuarto) salió a desactivar el recuerdo de la discordia con el Panal de otros tiempos y continuó en la dirección de presentarse como un socio de la actual gestión provincial. Claro que, para seguir en ese sentido, necesitó sacrificar a un dirigente que venía dándole su apoyo: el ex intendente Jure.

En el día donde el candidato opositor lanzó propuestas afines a la regulación de los servicios de app (particularmente UBER), también aprovechó para tomar postura respecto a ese pasado al que aludió Llaryora -y del que también formó parte como funcionario. “Le doy la tranquilidad al gobernador de que no voy a cometer los mismos errores que cometió Jure”, dijo Parodi en declaraciones a LV16, reconociendo que el ex jefe municipal tuvo responsabilidad en el distanciamiento entre el Mójica y Provincia.

Esta lectura había sido negada por el propio Jure hace poco, cuando dijo que el responsable del conflicto fue el por entonces gobernador José Manuel de la Sota, quien “asfixió” -en palabras del ex legislador- al municipio para favorecer un cambio de color político en el Mójica. Pese al “sacrificio” de la figura de Jure, Parodi también expresó que Llaryora “no va a cometer los errores que cometió José Manuel de la Sota”.

Con esto, Llaryora terminó imponiendo su agenda en la campaña y logró que el propio radicalismo -que venía tirándole puro centro al Panal- tenga que entregarse a reconocer que parte de su historia -de la cual Parodi también fue partícipe- se inscribe dentro de los años errantes de la ciudad. El gobernador potencio la idea de que “es mucho más fácil gestionar cuando se lo hace con alguien de tu equipo” y esto se convirtió en la base del discurso de Hacemos Unidos camino a las urnas, la espada con la que esperan vencer a la oposición -incluso a la peronista- y la promesa de éxito con la que buscan tentar al electorado indeciso.

Más allá de los anuncios y halagos a la figura del candidato oficialista, el jefe político de Hacemos Unidos insistirá en lo que reconoce como el factor que podría inclinar la balanza a favor de sus intereses.

Y no va a ser la última vez que juegue esa carta. Por más que el gobernador no tiene previsto viajar a la capital alterna esta semana, sí lo harán algunos de sus laderos. Pero lo mejor -afirman- todavía está por venir: Llaryora será actor central durante la última semana de campaña, donde se espera que también esté involucrado el ex gobernador Juan Schiaretti -ya sea con presencia en la ciudad o con un video.

Se sorteó el orden en el que los candidatos a intendente expondrán en el debate de la UNRC

El pasado lunes, autoridades a cargo del debate que se realizará en la Universidad de Río Cuarto y apoderados de las alianzas competidoras realizaron el sorteo de lugares y orden de la palabra de los candidatos a intendente de la ciudad de Río Cuarto. El evento se desarrollará este viernes 14 de junio desde las 10 en el Aula Mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

De esta manera, abrirá el primer bloque del debate destinado al Desarrollo Económico el candidato Nicolás Forlani (Partido Respeto- Viva Río Cuarto). Seguirán luego Andrea Casero (Encuentro Vecinal Córdoba), Rolando Hurtado (PRO), Guillermo De Rivas (Hacemos Unidos por Río Cuarto), Gonzalo Parodi (Primero Río Cuarto), Mario Lamberghini (Partido Libertario), Pablo Carrizo (Conciencia Desarrollista), Adriana Nazario (La fuerza del Imperio del Sur), Gustavo Dovis (Partido Humanista) y Lorena Rojas (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad).

Como se recordará, los restantes bloques en los que se estructuró el debate son: Desarrollo Humano; Primer Bloque Libre (a elección del candidato); Seguridad, Desarrollo Urbano y Segundo Bloque Libre. El debate en el Aula Mayor estará abierto a todo público, por lo que los interesados en ser parte de la audiencia podrán asistir respetando el lugar y la hora pautada.