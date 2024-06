Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







“Stand up” en el debate

El informante llegaba a la periodista durante el fin de semana largo para trazar un balance sobre las frases destacadas del debate en la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Informante: Estoy repasando un poco lo que dijeron los candidatos a intendente en la Universidad. Más allá de los ejes, quiero detenerme en qué frases me quedaron más en la memoria. “El agua sí se vende” del candidato libertario, Mario Lamberghini.

Periodista: Sí, fue una de las frases más polémicas. Entiendo que fue como una respuesta a lo que había dicho antes la candidata de la Izquierda (Lorena Rojas).

I: Así es. Dijo que el EMOS la cobraba muy cara y fue abucheado después de decirlo. En ese eje también tiró lo del dique y lo del aeropuerto propio en la ciudad. Dijo que habría privados con intenciones de invertir acá. Pero se está olvidando de otra frase que no fue abucheada y creo que más de uno se rió por lo bajo: que en las listas principales meten familiares y “hasta a las amantes”.

P: ¿En serio? Me acordaría de algo así, debe haber sido al principio entonces.

I: Sí, fue en uno de los primeros ejes. Después vino (Gustavo) Dovis y dijo que le costaba tomar la palabra después de semejante “stand up” de Mario.

Los cierres

El periodista consultaba con su informante, cercano a los armados estratégicos de los principales competidores en las municipales, para conocer detalles sobre los cierres de campaña.

Periodista: Usted que está en todos lados y siempre tiene información, ¿me cuenta qué sabe sobre los actos de cierre?

Informante: Se están armando. Hay algunos confirmados, con los peronistas de Guillermo De Rivas que quieren armar dos actos, uno en Banda Norte y otro en Alberdi.

P: ¿En el mismo día?

I: ¡No! Uno el miércoles y otro el jueves. Estilo clásico, salón lleno, épica peronista. La idea es mostrar fuerza en los distritos donde están más competitivos. En Banda Norte porque es su barrio y en Alberdi porque es el del peronismo. Esperan que el gobernador (Martín Llaryora) esté en el del jueves.

P: ¿Y de Adriana Nazario qué sabe?

I: Dicen que también va a hacer múltiples apariciones, pero que el acto final será el jueves en algún club. Están viendo de hacerlo temprano, porque a las 20 debuta la Selección Argentina en la Copa América. Seguro se verá algo bastante menos pomposo que lo de Guillermo (De Rivas), pero con su militancia poniendo los bombos y los trapos. Tampoco le quiere escapar a la épica peronista, aunque no sea lo que está vendiendo en campaña.

P: ¿Y de (Gonzalo) Parodi? Hay rumores de presencias importantes.

I: Lo único que sé es que quieren hacer algo novedoso, no un acto tradicional. No entiendo bien qué sería lo diferente, pero probablemente estén muy metidos en el relato del clientelismo y tirarle con todo al peronismo. ¿Qué es eso de los rumores que me dice?

P: De que podría venir Luis Juez.

I: Hasta ahora no me confirman eso. Y por lo que escuché, no es una prioridad ni una necesidad. Capaz podría aplicarse la lógica de empardar con De Rivas y el apoyo que recibió del gobernador y del ex gobernador, pero me parece que si se meten en esa se les cae esto de venderse como “lo diferente”.

P: ¿Y del resto qué sabe?

I: Algunos harán acto, pero la mayoría centrará su presupuesto en otras cuestiones. Hablando de visitas, viene Liliana Olivero a darle apoyo a su candidata (Lorena Rojas). Creo que Aurelio García Elorrio también vendrá a hacer lo mismo para Andrea Casero.