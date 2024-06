Autovía Río IV-Holmberg: la última “posta” de Llaryora

Por Julieta Fernández

Tal como lo había anticipado Alfil, el gobernador Martín Llaryora tiene prevista una última parada en Río Cuarto antes de la elección municipal. Con su presencia en la ciudad a partir del confirmado reinicio de la autovía Río Cuarto - Holmberg, el mandatario le pasará la “última posta” al candidato de Hacemos Unidos, Guillermo De Rivas. En concreto, se espera que Llaryora ratifique lo acordado con el jefe de Gabinete de Nación, Guillermo Francos para la culminación de la obra (especialmente por la peligrosidad que implica la paralización de la misma). La actividad sería hoy por la tarde y contaría con la presencia de los mandatarios de las localidades del Gran Río Cuarto, especialmente el intendente Juan Manuel Llamosas y su par de Holmberg, Maximiliano Rossetto.

La actividad no solo se puede leer en el marco de la campaña municipal (en el último día hábil antes de los comicios) sino también como una muestra del acuerdo alcanzado entre Provincia y Nación. El gobernador ya había planteado hace varias semanas la posibilidad de que el Panal “tome las riendas” del tramo final que resta para completar la autovía Río Cuarto- Holmberg, al igual que otras obras como la Ruta Nacional 19 y la circunvalación de Villa María.

Según pudo saber Alfil, por cuestiones de agenda, Llaryora no participaría del acto de cierre de campaña en el Centro Cultural Alberdi previsto para las 20 horas. No obstante, la constante presencia del mandatario y distintos referentes del PJ provincial en las últimas semanas podría contrarrestar dicha ausencia. Esta circunstancia remite a marzo del 2020, cuando se llevó a cabo el acto de lanzamiento de campaña de Llamosas (antes de que se postergaran los comicios por la pandemia). El entonces gobernador Juan Schiaretti estuvo en el evento en la Asociación Atlética Estudiantes pero participó como un asistente más. Lo que se buscaba en aquel entonces era que Llamosas esté en el centro y, más allá del evidente apoyo del Panal, que no perdiera “protagonismo” en su campaña que apuntaba a la reelección.

El actual mandatario provincial debió moverse en un terreno difícil en los primeros meses de este año, cuando todavía especulaban con la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Adriana Nazario. Aunque siempre aseguró que “trabajará bien con quien sea el próximo intendente”, las últimas semanas tuvieron un fuerte respaldo de parte del gobernador hacia Guillermo De Rivas y una fuerte apuesta por transmitir la idea de que “se trabaja mejor con alguien del mismo equipo”. El intendente de la Capital, Daniel Passerini, también se había posicionado en ese sentido y, al igual que el gobernador, apuntó a rememorar el vínculo tenso entre el Municipio y la Provincia cuando gobernaba el radical Juan Jure.

Ayer, Passerini volvió a Río Cuarto y mantuvo una reunión con el intendente Llamosas para la firma de convenios en materia de cultura, turismo y sostenibilidad. Además, en diálogo con el programa Puntal AM, reafirmó lo dicho en su anterior visita a la ciudad: “Guillermo De Rivas con Martín Llaryora tienen un gran entendimiento”, señaló.

El intendente nazarista ¿en la foto?

Un detalle no menor en el marco de los anuncios y la recorrida de la obra vial es la pertenencia política del intendente de la vecina localidad, Maximiliano Rossetto. El jefe municipal forma parte de la organización La Militante y es uno de los referentes de Adriana Nazario en el departamento Río Cuarto. Es posible que, al menos de parte de Rossetto, la actividad se enmarque estrictamente dentro de lo institucional, teniendo en cuenta que la autovía Río Cuarto- Holmberg es una obra demandada hace más de tres décadas por los vecinos de Holmberg y que el propio intendente había hecho las gestiones pertinentes ante autoridades de Vialidad Provincial y Vialidad Nacional para que se reanude.

Por otro lado, cabe repasar el mapa político del Gran Río Cuarto, que desde diciembre del 2023 es “todo peronista” pero presentará divergencias en las urnas del próximo domingo: mientras que el intendente de Holmberg acompaña a Adriana Nazario, el intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, respalda abiertamente a Guillermo De Rivas. Lucchesi también participó del almuerzo en el que la diputada Natalia de la Sota señaló que “si José Manuel estuviera acá, diría que De Rivas es el candidato del justicialismo de Córdoba”.