Por Gabriel Marclé

El “silencio de radio” fue una constante desde la renuncia de Camilo Vieyra a la Secretaría de Gobierno. Hasta anoche, el intendente riocuartense Juan Manuel Llamosas permanecía en contacto casi de manera constante con su jefe de Gabinete, Julián Oberti, para ir ajustando y definiendo las bases de la renovada Municipalidad, producto de la reforma del gabinete que asumirá entre hoy y mañana, el cual definirá la gestión Llamosas de aquí hasta el 2024. Ni una revelación anticipada permitía llegar a la lista completa de nombres, pero en el Mójica ya se ponían al tanto de la lógica que cruzará a este cambio de imagen.

“Lo que vendrá es una gestión de llamosismo a full”, adelantaban fuentes cercanas al jefe municipal, quien por estos días decidió realizar la primera reforma profunda de su gabinete desde que asumió al frente del Palacio de Mójica allá por 2016. Aun sin dar muchos detalles, lo que se confirmará este miércoles -y que incluso podría pasarse al jueves- tiene que ver con cerrar filas y tomar total control de la identidad del Gobierno. En palabras de fuentes municipales, la impronta que el intendente le dará al gabinete hasta finalizar su mandato responde a la necesidad de rodearse de los más leales y reforzar el “proyecto ciudad” para no darle margen de crecimiento a quienes pretenden arrebatarle la Municipalidad al PJ.

Hasta anoche todavía restaban algunas reuniones para cerrar por completo el pack de reformas del gabinete. Desde el Mójica aseguraban que los nombres se darían a conocer durante el acto de asunción y no antes. “Será un número indefinido entre uno y diez”, le comentaba a Alfil un allegado al jefe del Ejecutivo, con una referencia borgeana para evitar precisiones sobre el número de funcionarios a los que tomarán juramento. A priori, las reformas en el Gabinete buscarán compactar el plantel (fusionar áreas), aumentar la efectividad de la gestión con un cuerpo político que trabaje de cerca con la cabeza del municipio y profundizar la reconversión hacia el “llamosismo a full” de soldados fieles al proyecto.

No hubo filtraciones, producto del inusitado hermetismo que prima desde el viernes pasado y que continuaría postergando la asunción de los nuevos/viejos funcionarios en sus respectivos cargos, los cuales se caracterizarán -en su mayoría- por enroques entre áreas. Cuentan que el retraso se debió al serio reacomodamiento del organigrama, con funcionarios que pasarían de una Secretaría a otra. Por otro lado, no ingresarían actores externos a la actual gestión.

El cargo más urgente a ocupar tiene que ver con la Secretaría de Gobierno. La salida de Camilo Vieyra aceleró -oportunamente- la necesidad de reformar el staff político que rodeaba a Llamosas. En este cargo clave para la identidad de la gestión, la lista de nombres se fue acortando y hasta anoche solo se hablaba de dos dirigentes como posibles sucesores de Camilo Vieyra. Tal como lo informaba Alfil el día lunes, se pensaba en la posibilidad de que Julian Oberti absorba el puesto dentro de la jefatura de Gabinete. Sin embargo, la versión que más fuerza toma por estas horas tiene que ver con la asunción de Guillermo De Rivas, actualmente en Gobierno Abierto y Modernización del Estado -área que pasaría a Gobierno.

Premio, castigo y recambio

La lógica del “premio o castigo” tras la performance electoral del 25J será uno de los ejes sobre los cuales se analizarán las reformas del Ejecutivo municipal. Es que, más allá de haberse consagrado a Llamosas como futuro legislador provincial, aquella derrota en el distrito de la capital alterna también alentó teorías sobre la preparación del intendente riocuartense para ser el jefe del bloque político del oficialismo, el presidente provisorio que le hace falta a Llaryora en una Legislatura donde -a priori- no tendrá mayoría. Desde el entorno cercano al intendente continúan negando el “efecto derrota” y su influencia en las decisiones que afectaron al gabinete. “Se trata de una cuestión de rendimientos dentro de la gestión”, aseguraron.

A las claras, este recambio u oxigenación -como insisten en llamarla dentro del Mójica- provocará la salida de dirigentes que no aportaron lo mismo que otros a la hora de defender el proyecto municipal, incluso desde antes de las últimas urnas provinciales. El intendente fue sincero al declarar que el electorado no puso en escrutinio su gestión, pero internamente reconoce que el resultado fue un reflejo de la efectividad de su armado político y echó luz a las falencias que ahora pretenden suprimir con un profundo rearmado, volviendo a las bases del llamosismo e intentando librarse de sociedades que no rindieron según lo esperado.

Respecto a esto, hasta ayer surgían preguntas sobre cuál será el lugar que Llamosas le dará al schiarettismo en esta nueva configuración. Algunos dudaban sobre la puesta en marcha de un plan acorde a lo que se viene no solo en Río Cuarto, sino en toda Córdoba. ¿La Municipalidad del Imperio dará el primer paso hacia la independización del HUpC que Martín Llaryora comandará desde diciembre? De ser así, tambalea el vínculo de Llamosas con el schiarettismo.