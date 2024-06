Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

¿“Velorio” amarillo?

La cronista recibía un mensaje del informante respecto de la performance del PRO en las elecciones municipales.

Informante: ¡Qué lejos que quedaron las encuestas! Las grandes perdedoras, como en tantas otras oportunidades.

Periodista: Totalmente.

I: Pero en algo no le erraron algunos, ¿se acuerda cuándo se dijo que la lista pura del PRO buscaba rasparle “algún que otro puntito” a Parodi? Bueno, claramente no hizo la diferencia porque el radicalismo quedó muy por debajo de De Rivas. Pero no le erraron en el número. Poco más de un 1,5% para Rolando Hurtado. Casi igual que el voto en blanco. ¿Podemos hablar de velorio amarillo?

P: Depende. ¿Velorio para quien?

I: Buen punto. Velorio si pensamos que el sello quedó expuesto con un resultado pésimo y los que no acompañaron al doctor van a decir “se los dijimos”. Ahora, quizás no sea velorio para algunas figuras de la ciudad que podrían ser convocadas por el oficialismo. No sería descabellado.

P: Pienso igual. Así como algunos dirigentes del PRO están en el gobierno provincial, algunos de Río Cuarto podrían sumarse tranquilamente a la estructura de Hacemos Unidos.

I: Al final de cuentas, lo que obtuvo el PRO no terminó haciendo para nada una diferencia funcional al peronismo pero sí terminó siendo papelonero. Y a algunos nos llamaban exagerados…

¿Viene Milei?

El periodista dialogaba con el militante libertario, cercano a los armados provinciales de La Libertad Avanza, sobre la posibilidad de una visita presidencial.

Periodista: ¿Usted cree que el presidente (Javier Milei) reaccionará a la elección en Río Cuarto?

Informante: Por supuesto. Dicen que él y su gente más cercana estuvo muy atenta a lo que podía pasar. Con este resultado, le digo que seguro habrá movimiento de roscas.

P: ¿Estaban apostando por alguien entonces?

I: No directamente. Por Lamberghini o Hurtado seguro que no. Decían no jugar para nadie y que le daba lo mismo, pero la lógica me impedía pensar eso (risas).

P: ¿Usted dice que De Rivas era el favorito de la Rosada?

I: Yo creo que les interesa que a (Martín) Llaryora le siga yendo bien para intentar que se mantenga todo estable con la provincia de Córdoba. Necesitan de los cordobeses para sostener lo que vienen haciendo, por eso le digo que hinchan por el que lleve la camiseta llaryorista.

P: ¿Y lo ve felicitando al próximo intendente?

I: Debería. De alguna forma lo hará. O tal vez está demasiado metido en su agenda internacional.

P: Me suena a que cualquiera que ganara les hubiera ido bien.

I: No sea así. ¿Nos veía celebrando a una kirchnerista como Nazario?

P: Ya que estamos, aprovecho para preguntarle. ¿Se lo imagina al presidente visitando la ciudad?

I: Es que va a ocurrir. No sé si pronto, pero va a ocurrir.

P: ¿Cuándo cree? Porque lo veo más interesado en viajar al exterior.

I: Tiene razón, pero yo creo que va a tener ganas de celebrar las cosas que su Gobierno hará posible en Río Cuarto. Mire sino lo de la Autovía…

P: ¿Cuál? ¿La que iba a dejar a medio hacer?

I: (Risas) Chicana merecidísima, pero le digo en serio. Hasta en lo estratégico es mejor. Alberto Fernández amagó veinte veces con venir a cortar la cinta de esa obra y terminó los cuatro años de gestión sin poner un pie en la ciudad. ¿Se imagina lo que va a ser cuando el Javo venga? ¡Será tremendo!

P: Acá estaremos para cubrirlo. Hace muchísimo no nos visita un presidente. El último fue Mauricio Macri en 2019, cuando se estaba yendo.

I: Lo recuerdo. Fue una convocatoria muy pobre la que hizo. En cambio, lo de Javier será masivo. Ni lo dudo. De hecho, seguro le servirá para saludar el nuevo intendente y arrancar por completo con una era renovada.