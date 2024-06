Comienzo anticipado de la era De Rivas: se va armando el gabinete

Por Gabriel Marclé

Guillermo De Rivas no se tomó ni un día de descanso tras la intensa campaña que coronó con la victoria electoral del domingo pasado. El intendente electo de Río Cuarto comenzó el día después de las urnas enfocado en el armado de su Gobierno. Es que el calendario lo apremia, ya que la semana que viene entra en funciones el nuevo intendente y, por consiguiente, también su gabinete. “Como máximo este jueves ya deberíamos tener el grupo armado”, aseguran desde el entorno derivista. Aunque, con las ofertas y acuerdos pendientes, esto podría estirarse incluso hasta horas antes de la asunción de autoridades.

Ayer, De Rivas mantuvo su primer contacto con la prensa después de los festejos del domingo. Sin voz y con notorios síntomas de cansancio, quien asumirá como jefe municipal de la capital alterna quiso transmitir que no perderá tiempo para comenzar a proyectar su gestión. De hecho, ayer por la tarde sucedieron las primeras reuniones y llamados sondeando posibles nombres para el nuevo plantel Ejecutivo.

“Pensamos en un esquema eficiente, dinámico y transversal”, anticiparon desde su entorno. ¿Menos secretarías? “Es una posibilidad”, respondieron. ¿Conservan a funcionarios de la gestión saliente? “Hay excelentes dirigentes que no podemos perder”, afirmaron. Más allá del notorio hermetismo, algunas pistas se fueron filtrando y, a priori, se confirma que la tendencia va rumbo a la conformación de un gabinete diferente que inaugure la era derivista. Sin embargo, lo que más trasciende tiene que ver con los actuales funcionarios con chances de seguir.

Nombres en danza

En modo intendente electo, De Rivas ya empezó a dar señales claras sobre la forma en la que afrontará sus primeros días en el sillón de Mójica. De hecho, fue tajante cuando fue consultado sobre cuál será la prioridad desde el primer minuto de gestión. “La seguridad”, respondió sin titubeos. Esto hace pensar en que uno de los roles centrales del gabinete derivista tendrá lugar en la Prevención y la Seguridad.

Más allá de que no circularon nombres, algunas fuentes anticipan que habrá cambios respecto al esquema llamosista. De hecho, se estima que De Rivas tome un rol central en la lucha contra la inseguridad, por lo que podría absorber el rol y tomar la centralidad de las acciones en esta materia. Si asume alguien, señalan que no se habla de especialistas, demanda a la que apelaban algunos espacios de la oposición. “Quintero y Bullrich no son comisarios”, apuntaron sobre esto.

Otra de las claves de la nueva gestión tiene que ver con la Economía, cuestión en la que De Rivas ha centrado sus propuestas más atractivas -como la rebaja impositiva y la exención para nuevas inversiones. Por esa razón, desde ayer suena fuerte la posibilidad de que Pablo Antonetti siga cargo de las finanzas municipales, el responsable del superávit de seis años consecutivos y un experimentado en medidas como las que promete el nuevo intendente. Según confirman algunas fuentes cercanas al derivismo, el ofrecimiento ya le fue acercado, pero dependerá de la energía que tenga. Antonetti podría asumir como concejal, pero la posibilidad de repetir los logros de estos años en una nueva estructura podrían tentarlo.

El mencionado caso no sería el único en el que De Rivas aplique la “mudanza” de futuros concejales a integrantes del Ejecutivo, ya que circula desde hace tiempo la posibilidad de que Gustavo Perlo (nº1 en la lista) sea captado para hacerse cargo de una secretaría fuerte, como lo es la de Desarrollo Económico y hacerlo para esta gestión lo que Germán Di Bella fue para la de Llamosas. “Es más de su perfil”, confirman en el entorno del presidente del Parque Industrial, uno de los actores del sector productivo que el gobernador Martín Llaryora buscaba para la versión riocuartense del Partido Cordobés y donde también se apoyará el perfil del Gobierno que busca construir De Rivas.

Para la Secretaría de Gobierno, roles generalmente asignados a actores de mayor confianza para el intendente, se podría dar otra continuidad. Karin Bogni, que asumió en el cargo tras la renuncia del ahora intendente electo, tendría muchas chances de seguir en esta oficina de peso. Bogni podría tener también a su cargo la subsecretaría de Gobierno Abierto, donde se coordina el Presupuesto Participativo, programa clave para que De Rivas pegara el salto. “Karin es la verdadera mamá del PP”, aseguran desde la Municipalidad.

En la cartera de Educación, podría darse un cambio de aire obligado. Según pudo saber Alfil, estaría confirmado que Mercedes Novaira saldrá de la gestión como entró, junto a Llamosas. Su destino estaría en el Gobierno provincial, donde ha tejido lazos muy importantes y donde tiene alta estima de parte del actual ministro, Horacio Ferreyra. Georgina Losser, actual subsecretaria, tiene varias fichas a favor para heredar la gestión educativa.

Respecto a Obras Públicas, esta área se mantendría también sin cambios. Martín Cantoro es un actor de estimado para el intendente electo y su éxito en los ocho años llamosistas le dan crédito. Al igual que el resto de los funcionarios sondeados, aseguran que dependerá de lo que tenga previsto para su proyecto de vida.

Más allá del gabinete político, De Rivas también está pensando en cómo capitalizar su gestión en el plano Legislativo. Es por eso que, más allá de la situación de Antonetti y Perlo, el intendente electo ya busca nombres fuertes para conectarse al Concejo Deliberante. Es por eso que se menciona a Ana Medina (quien fuera candidata nº4 en la lista) como futura presidenta del Concejo Deliberante. La actual secretaria de Género es una mujer fuerte en la organización política del PJ, presidenta del Circuito Centro, donde De Rivas logró una victoria histórica. Con un hombre de su confianza como Marcelo Gherro en el Tribunal de Cuentas, De Rivas tendría garantizada una conexión casi ideal entre estas oficinas y el Ejecutivo.

“Trabajar con todos”

Una de las frases más repetidas por De Rivas desde el domingo tiene que ver con la posibilidad de convocar a candidatos que compitieron contra él para incorporar sus ideas y proyectos al plan de gestión que comandará desde el 2 de julio. Claro que podría ser más que eso: algunas voces del PJ local afirman que el gabinete municipal podría sumar dirigentes de estos espacios.

De ocurrir, no resultaría algo extraño y tampoco inédito. De hecho, fue algo que Juan Manuel Llamosas hizo en 2016 cuando convocó a uno de sus competidores, Enrique Novo, para hacerse cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. ¿Se sumarán de otras listas para que De Rivas amplíe aún más al Partido Cordobés? El PRO suena dentro de esas posibilidades.