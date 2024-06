Pablo Carrizo, ex concejal y ex candidato a intendente de Conciencia Desarrollista

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







¿”Game over” para Carrizo?

La cronista recibía un mensaje del informante luego de conocer que habrá cuatro fuerzas en el Concejo Deliberante.

Informante: Tenemos para hacer dulce con lo que nos dejó esta elección, ¿no cree? Cuatro fuerzas en el Concejo y (Pablo) Carrizo quedó afuera. Esta vez publicó un video diciendo que quedaron “a sólo un punto” de llegar al Concejo..

Periodista: No es menor ese dato, ya que él fue tercera fuerza en las últimas dos elecciones.

I: Así es. Aunque vale aclarar que, en su primer mandato como concejal (con el partido Respeto), estuvo menos de dos años porque aplicaban la rotación de bancas. Y después, con Política Abierta (PAIS), también estuvo dos años porque fue destituido luego de ser condenado judicialmente por violencia de género. Nunca dejó de llamar la atención que, incluso luego de la denuncia, su caudal de votos aumentó en el 2020.

P: ¿Qué opina de que ahora haya quedado afuera del Concejo?

I: Yo nunca doy a nadie por muerto y menos en política. No voy a negar que Carrizo muchas veces supo interpretar lo que algunos sectores demandaban. Fíjese que a quien más felicitó ayer (por el domingo) fue a Mario Lamberghini del Partido Libertario. Dijo que sabe lo que es hacer una campaña “de abajo” y que tenía expectativas con el tema de “terminar con los privilegios de la política”. No sé decirle si este es el fin de la “era Carrizo” pero no me sorprendería que volviera a intentarlo en algún momento. Está claro que la irrupción de nuevas fuerzas, entre otros factores, no le permitió alcanzar la representación legislativa. Quizás es un “game over” por ahora…

La ausencia de los Dova

El periodista conversaba con un militante del peronismo sobre lo que dejaron los festejos del domingo tras la victoria de Guillermo De Rivas.

Periodista: Estuve en Estudiantes. Lo vi pasar, lo quise saludar, pero estaba como enajenado (risas).

Militante: ¡No! Creo que lo vi de lejos, pero perdón por no haberlo saludado. Entiéndame, después de tanta tensión, los festejos nos atraparon. Mucho canto, mucho bombo, mucho peronismo junto. Aunque evidentemente esta algarabía no es para todos (risas).

P: ¡Epa! ¿Lo dicen por algo en especial?

M: Por alguien. ¿Usted no notó las ausencias?

P: No estuve tanto en esos detalles, pero cuénteme. ¿Quién faltó?

M: Los Dova, Mauricio y Gustavo.

P: Yo no los vi, así que puede tener razón. Cosa rara, che.

M: En el festejo después de Estudiantes tampoco estuvieron. Raro como ellos solos. No soy cercano, pero la verdad es que uno espera tener a los compañeros cerca. Caigan bien o caigan mal. Conversábamos con otros chicos y la verdad que no podemos explicar que en campaña salgan a mostrarse tanto y después se borren el día más importante.

P: No creo que se hayan borrado. Algo deben haber movilizado.

M: Sí, pero son señales. Algo debe estar pasando, si no me es imposible explicar por qué Mauricio faltaría el día en el que se confirma que su pareja va a ser concejal. Capaz tiene una cábala (risas).

P: Me fijé en las redes y no veo que haya publicado ni siquiera un saludo para felicitar a De Rivas. De Gustavo encontré fotos de los festejos. ¿Él habrá estado?

M: Puede ser, pero ahora que me dice esto de Mauricio confirma que algo pasa. ¿No subió ni una story en Instagram?

P: Habiendo pasado 24 horas del cierre de comicios, le confirmo que no.

M: Ya nos iremos a enterar si hay alguna interna. Algo pasa. Seguro.

La CGT se rearma

Más sobre el acto de Guillermo De Rivas el domingo, pero desde los ojos del sindicalismo.

Periodista: Me sorprendió ver a la CGT en primera plana cuando De Rivas, Llamosas y Llaryora subieron al escenario.

Sindicalista: ¿Le soy sincero? A mí también. Era obvio que les iban a dar lugar, pero ¿subir al escenario? Inesperado.

P: Estuvieron muy metidos. Bah…la parte de la CGT que apoyó a De Rivas.

S: Obviamente no esperaba encontrarme con Ricardo Tosto en el acto (risas). Pero tampoco creí que les iban a dar lugar en el escenario. Por lo que se vio, De Rivas estaba muy cercano a Ariel Peralta (Panaderos), Julio Chávez (Luz y Fuerza), Fabio Oviedo (Sindicato de la Carne) y Sergio Bravo (Camioneros). José Luis Oberto (AGEC) llegó un poquito tarde, pero logró ubicarse y salió en la foto.

P: ¿Y cómo sigue la cosa ahora en la CGT?

S: En unidad. No veo otra forma. Más allá de que Tosto se fue con Nazario y tensionó con la mayoría que estaba con De Rivas, me parece que el pedido de los sindicatos fue que se volvieran a centrar en las luchas importantes una vez pasadas las urnas. Ahora viene el tiempo de rearmarse.

P: ¿Pero no quedan heridas?

S: Si quedan, tendrán que cicatrizar rápido. Hay cosas más importantes que pelearse sin sentido. Se viven tiempos muy duros para los trabajadores y, si aflojamos, nos llevan puestos. Ya no se puede cambiar el resultado del domingo y por cuatro años gobernará un tipo. En todo caso, los que se van a tener que acomodar son los que quedaron del otro lado. La verdad, sigue siendo una buena noticia que un peronista esté en la Municipalidad por tercer término consecutivo. Yo creo que a eso lo saben incluso los que apoyaron a “la gringa”.

El rol de Calleri

El dirigente llamosista llegaba a la cronista para hablar sobre el rol de algunas figuras en la campaña del intendente electo, Guillermo De Rivas.

Dirigente: Hoy (por ayer) literalmente recreé la escena de Francella: “Hermosa mañana, ¿verdad?” (risas). No le voy a negar que muchos creímos que la teníamos difícil. No nos esperábamos una diferencia tan amplia. Creo que muchísimos factores explican nuestra victoria pero yo le quiero hacer una mención especial a (Agustín) Calleri.

Periodista: Lo escucho.

D: Está claro que hay muchos más elementos a tener en cuenta pero a él lo vi sumamente comprometido en esta campaña. Obvio, entiendo que su fuerte presencia en la campaña puede tener que ver con el propio gobierno provincial, del cual es parte. Aún así, me parece que es necesario destacar su activa presencia en estos meses: fue a las caminatas, visitó a vecinos, instituciones…

P: ¿Cree que tiene que ver con el hecho de que él mismo sonó como candidato a intendente en un momento?

D: Es probable. Digo, seguro nos pasa el trapo a muchos en nivel de conocimiento y en imagen positiva. Pero más allá de si fue estratégico o no, creo que aportó lo suyo. Quizás podría haberse quedado tranquilo en su actual rol en el gobierno provincial y no hacer más de lo necesario. Aunque, claro está, esta elección era tan importante para Llaryora como para el llamosismo.