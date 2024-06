La vida después de la vida

J.M. Maraddón



Entre las consignas que lanzaba la generación de los sesenta, se destacaba la de “vivir el presente”, una premisa antagónica con las enseñanzas tradicionales que se les impartían a los jóvenes y que instaban a pensar en el futuro. En ese momento en que, a dos décadas de la Segunda Guerra Mundial, la economía mostraba signos de recuperación en los países desarrollados, el estado de bienestar garantizaba allí la satisfacción de las necesidades básicas y eso despertó en las nuevas generaciones la sensación de que se atravesaba un momento digno de ser vivido con intensidad.

Sin embargo, esa línea de pensamiento no implicaba desentenderse de lo que pudiese suceder después. Las utopías juveniles de aquel entonces no dejaban de plantearse la necesidad de acabar con las guerras y de cuidar el medio ambiente, como única forma de garantizar para la humanidad un destino mejor. Si bien promovían el disfrute de cada instante, esos agitadores contraculturales no abandonaban la esperanza de que hubiese un porvenir más cercano a sus ideales. En la canción “Imagine” de John Lennon se explicitan esos anhelos de superar los aspectos negativos de la coyuntura para arribar al mundo beatífico que soñaban.

Crisis de la economía internacional mediante, mucha de esa juventud vendió su alma a la maquinaria de la sociedad de consumo, en tanto quienes vinieron a relevarla ingresaron en una espiral de escepticismo coincidente con el entorno político y social. “El sueño se acabó” había profetizado el mismo Lennon, como si además de referirse al abrupto final del fenómeno beatle, también hablase del colapso de la ilusión de romper las estructuras de poder imperantes. Faltos de expectativas de progreso, esos chicos y chicas cayeron en las garras de un nihilismo que expresó sus fundamentos a través del movimiento punk.

Aunque siempre existirán dudas acerca de la autenticidad de su propuesta, el grupo Sex Pistols brindó eslóganes con los que no pocos se identificaron: “No hay futuro” y “sin sentimientos” reflejan la frustración que experimentaban quienes percibían la total ausencia de perspectivas. El presente era una pesadilla, pero era lo único concreto que tenían. Pensar hacia adelante carecía de sentido para quienes estaban condenados a vivir cada día como si fuera el último.

En aquel Londres de finales de los años setenta se debatía Luca Prodan antes de tomar la decisión de venirse a vivir a lo su amigo Timmy McKern en Traslasierra. Para combatir su adicción a la heroína, llegó a esa Argentina opacada por la oscuridad de la dictadura, donde muy poco se sabía de la punkitud. Con un bagaje cultural que ninguna valija hubiera podido soportar, buscó aliados para embarcarse en la aventura de armar una banda de rock que destruyera los corsés del rock local. Y lo consiguió.

El documental “Fuck You! El último show” reúne el material registrado en VHS durante la actuación de Sumo en Obras Sanitarias que sirvió de presentación al disco “After Chabon”. En la cinta se aclara desde un principio que por esos días Luca Prodan le pidió a su amigo videasta Rodrigo Espina que filmara los shows porque era consciente de que su final estaba próximo. Es ese el auténtico “no future” que aflora en cada fotograma de esta película de José Luis García, porque Luca murió en diciembre de ese mismo año, poco más de dos meses después del concierto en Obras.

Estrenado en la reciente edición del Bafici, el filme se verá por primera vez en Córdoba hoy a las 17, en una función que se realizará en el Centro Cultural de la UNC (Obispo Trejo esquina Duarte Quirós), con las presencias del director y del productor Aníbal Esmoris. Tras la proyección, habrá una listening party y actuarán artistas invitados.