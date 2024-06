Enroque Corto

Gestión espejo

El informante de Alta Gracia llamó al periodista para contarle de un nuevo proyecto que transita por el Concejo Deliberante de su ciudad.

Informante: Amigo, tengo algo para contarle.

Periodista: Eso me gusta escuchar. Cuente entonces.

I.: Mire, sin sobreabundar en detalles, le cuento que el Concejo Deliberante de Alta Gracia está trabajando para lanzar un Centro de Formación, con el objetivo de que los vecinos reciban capacitaciones en cuestiones de distinta índole, que van desde cursos para el desarrollo de emprendimientos productivos hasta la prevención de estafas informáticas.

P.: Ajá…

I.: Si se fija bien, es un modelo que está instalado en todas las gestiones de nuestro signo político… creemos que en estos tiempos en fundamental ofrecer estas herramientas para salir adelante en momentos difíciles. Y el proyecto tiene el camino allanado, porque el presidente del bloque, Jorge Nápoli, lo viene trabajando muy bien.

P.: Mire… cuando usted me llama para contarme algo de gestión, hay gato encerrado, porque usted no es de los que se divierten compartiendo gacetillas…

I.: Ja, ja… no sea mal pensado, ¿uno no se puede preocupar en difundir la gestión?

P.: Capaz que alguno sí, pero justo usted… no creo. A mí la sensación que me da es que en Alta Gracia empiezan a asomar la cabeza los que tienen planes de ponerse primeros en la fila del “torrismo”, vió… con esto de que ya no hay más de dos mandatos sucesivos…

I.: Usted porque es muy suspicaz…

P.: Y… de eso trabajo…

El tiro por la culata

El periodista recibió un mensaje de su informante PRO, que estaba bastante entretenido con las discusiones de la interna amarilla en las redes sociales.

Informante: Estimado, ¿está en Twitter?

Periodista: Nunca estoy en Twitter, sólo cuando usted me alerta de algo. ¿Qué pasó?

I.: Entre al perfil de García Díaz.

P.: Entro, pero ¿para qué?

I.: Entre y vea. Hace algunas horas lanzó una encuesta… Y no parece que le viniera saliendo bien.

P.: (...)

I.: Tuiteó exigiendo la renuncia de Agost Carreño como presidente del PRO Córdoba, y convencido de que todos iban a estar de acuerdo largó una encuesta preguntando si el diputado que ahora está en las filas del Hacemos Coalición Federal debía o no renunciar a su cargo partidario. Pero parece que se metió en camisa de once varas, porque entre sus propios seguidores la posición que se impuso fue que Agost no tenía que renunciar.

P.: Le salió el tiro por la culata.

I.: Usted lo dijo. Y mire que los que votaron fueron sus seguidores, eh…

Edgar Bruno, durísimo contra Prunotto

El intendente de Canals, Edgar Bruno, estuvo como invitado al programa Realidad 2024 que se emite por Canal C y fue muy duro en varios aspectos. Por eso, el dirigente peronista llamó al periodista.

Dirigente PJ: Durísimo Edgar Bruno…

Periodista: No vi nada, ¿qué pasó?

DPJ: Estuvo en el programa Realidad 2024 y disparó para todos lados.

P: A ver…

DPJ: Y, dijo por ejemplo que (Adriana) Nazario, la reciente candidata y derrotada en Río Cuarto, en su momento le rechazó un ministerio al exgobernador (Juan) Schiaretti por Ambiente.

P: Sí…

DPJ: Pero fue muy crítico con la vicegobernadora Myrian Prunotto. Escuche lo que dijo: “es una vicegobernadora que recorre y arma, ojalá que en algunos años tenga lealtad a este espacio. A veces me cuesta pensar que, quien en algún momento traicionó un espacio se comporte con lealtad cuando las cosas no van bien”. Durísimo. Lo dejo.

Chamorro con agenda propia y charlas

El legislador provincial y presidente del Partido Socialista, Matías Chamorro, logró la sanción de la Ley Lucio en la Unicameral ayer y hoy tendrá un importante evento. Por eso, el informante socialista llamó al periodista.

Informante Socialista: Muy contento Matías.

P: ¿Qué pasó?

IS: Logró la aprobación de un proyecto importante como la adhesión provincial a la Ley Lucio, por el nene Dupuy y el crimen aberrante del que fue víctima en La Pampa.

P: Es cierto.

IS: Y lo consiguió por unanimidad. Ah, y el otro tema es la conversación que se llevará adelante mañana (por hoy) en la Unicameral con el reconocido politólogo Pablo Semana. 18.30 en la Unicameral. Así que, si se da una vuelta, está obviamente invitado.

La aclaración de Peirone

En esta sección, en el día de ayer se publicó acerca de un proyecto que impulsaba el legislador provincial por el Frente Cívico, el oriundo de Río Tercero, Juan Pablo Peirone. La iniciativa proponía que el 2,5% de lo aportado por las empresas prestadoras de salud a la provincia en concepto de ingresos brutos, regrese a los aportantes con la finalidad de mejorar el equipamiento y calidad prestacional, y con el respectivo control provincial sobre las inversiones a realizar con esos fondos. Lo que destacaba la publicación era que el propio Peirone es dueño de una clínica.

No obstante, en el entorno del parlamentario aclararon ayer que el proyecto excluía a los funcionarios que tengan alguna relación con el sistema médico privado. De todas maneras, fuentes del oficialismo en la Unicameral reconocieron que esa modificación se hizo luego de la polémica.

Córdoba adhirió a la “Ley Lucio”

La Unicameral aprobó por unanimidad ayer el proyecto presentado por el Legislador Matías Chamorro.

Informante: Por fin Córdoba adhirió a la Ley Nacional 27709 -Ley Lucio- que crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Periodista: ¿Se trató sobre tablas?

I.: No, fue previamente discutida en Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia donde se consensuó un despacho por unanimidad para su aprobación y contó con la presencia de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy. Fue un día importante entre tanta chicana y cruces políticos.

Fallo cordobés contra Anses

El juez federal N° 1 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, declaró inconstitucional la ley 27.609 que establece la movilidad jubilatoria, beneficiando a una jubilada cordobesa.

Informante: Justo cuando los gobernadores de la Región Centro se ponen las pilas para reclamar los fondos, Sánchez Freytes falló a favor de que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) aplique la fórmula de movilidad que es combinación del Índice de Precio al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

Alfil: Más bien le diría que coincide con la movida del Congreso en torno a movilidad jubilatoria, que tiene media sanción de Diputados.

Informante: Si, también. Ahora hay un antecedente en la justicia federal de Córdoba, lo más probable es que Anses apele.