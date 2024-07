Por Yanina Soria

Después de muchas idas y venidas, finalmente terminó pesando la decisión de quien todavía manda en el PJ Córdoba. El ex gobernador Juan Schiaretti dijo que no es momento para dogmatismos y bajó el acto político que un sector del justicialismo orgánico pretendía realizar hoy en el marco del 50° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón.

Como anticipó este medio la semana pasada, el gran encuentro cargado de identidad peronista que se estaba organizando quedó reducido a una misa homenaje que tendrá lugar esta tarde en la Catedral de Córdoba, en pleno centro de la ciudad.

La conducirán el padre Mariano Oberlin y su par Pablo Viola, dos “curas villeros” conocidos por el peronismo y destacados por su fuerte compromiso en el trabajo social de los sectores más populares de Córdoba. Ambos, con llegada al intendente Daniel Passerini, precisamente uno de los dirigentes que más esperaba el acto político que no fue.

El padre Viola, coordinador de la Pastoral de Adicciones de la arquidiócesis de Córdoba y parte integrante de la Familia Grande Hogar de Cristo, tuvo una audiencia privada en mayo con el Papa Francisco donde el Sumo Pontífice le manifestó su deseo de visitar Argentina pronto. Bien vale apuntar que junto a Oberlin repudiaron en su momento los agravios de Javier Milei a Francisco, y que son muy críticos del modelo libertario y sus consecuencias sociales.

Lo cierto es que hoy el peronismo cordobés les dejará en sus manos el recuerdo y homenaje al fundador del movimiento nacional; pues en esa misa, el oficialismo provincial encontró una forma salomónica para congeniar los intereses de quienes no querían dejar pasar de largo una fecha como la de hoy, y de quienes no consideraban oportuno salir a batir el parche partidario en este momento. “Vamos a recordar al General, pero sin tanto folklore como se pretendía con el acto”, describió un defensor de esta nueva versión cordobesista más desperonizada. La realidad es que, más allá de las asistencias de hoy y las caras largas de quienes, aunque apostando otra movida igual irán, la convocatoria oficial que lleva el sello del PJ Córdoba, no termina de conformar a todos. Hay una porción importante de la dirigencia y militancia deseosa de recuperar la identidad dentro del oficialismo; de hecho, tal como ya señaló Alfil, se realizarán otras acciones y movidas en Córdoba hoy fuera de la misa.

Pues, hace una semana exactamente, desde el escenario del triunfo en Río Cuarto, el gobernador Martín Llaryora fue muy claro al asegurar que la victoria municipal de Guillermo De Rivas no fue del peronismo sino del Partido Cordobés. Todo un mensaje a los nostálgicos que todavía se ilusionan con un retorno a las fuentes y que se retuercen a la hora de pensar una construcción política cada vez más alejada de la doctrina justicialista.

En la visión de Llaryora y Schiaretti la identidad partidaria nunca se abandonó, pero es momento de interpretar los nuevos vientos que soplan en Córdoba y el país. Por eso, en el oficialismo gana el pragmatismo por sobre cualquier discusión dogmática: “si la gente no quiere escuchar hablar de peronismo, pues entonces no se hablará de peronismo y sí de una construcción más amplia”, resumió un llaryorista que accede a las encuestas que a menudo llegan a los principales despachos del Panal. En Córdoba, además, Hacemos Unidos le escapa a cualquier tipo de linkeo que su electorado pueda hacer entre peronismo y kirchnerismo.

Lo de hoy será una foto muy sintomática del momento político que atraviesa la fuerza que ahora comanda Llaryora; prioridad para extrapartidarios y la transversalidad.

A la misa fueron invitados todos, Schiaretti, Llaryora, Passerini, Alejandra Vigo, Natalia de la Sota, legisladores, concejales, funcionarios y dirigentes en general. Sin embargo, habrá que esperar a las 19 horas de hoy para conocer el listado final de asistentes