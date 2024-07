Por Gabriel Marclé

Esta tarde, Guillermo De Rivas jurará como intendente de la capital alterna y abrirá paso a lo que se anticipa como “una nueva era” para la gestión de la Municipalidad de Río Cuarto. El acto de hoy en el Teatro contará con presencias fuertes que acompañarán al nuevo mandatario municipal hacia el comienzo de una gestión que todavía se guarda algunos detalles para dar el golpe de efecto, ese que llegará el miércoles -el día uno del Gobierno derivista- cuando asuman los secretarios principales del gabinete municipal. Hay especial atención por la conformación del equipo de seguridad, donde se espera un anuncio sorpresivo.

“La seguridad será mi prioridad desde el primer minuto”, había prometido el intendente electo durante su primer contacto con la prensa post victoria en las urnas del 23 de junio. Esa frase marcó la dirección que tomará De Rivas, tomando la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico como punto nº1 de la agenda de gestión. Es por eso que, pese al hermetismo que rodea al armado del plantel municipal, Alfil pudo confirmar que el nuevo jefe municipal planea dar un golpe de efecto en esta cuestión, algo que llegará de la mano del nombre elegido para la función. ¿Se trata de un extrapartidario? Algunos indicios marcan que sí.

Cuando se lo pensaba a De Rivas como gestor en Seguridad, él mismo se proponía como jefe de las acciones en esta materia, algo similar a lo que se escuchaba de otros candidatos por la intendencia -como Gonzalo Parodi- que prometían ser jefes en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. El efecto de esas propuestas en las expectativas del electorado se trasladaría al inicio de esta nueva era, con De Rivas asumiendo un rol de líder. Sin embargo, como se dijo, habrá un funcionario que asumirá al frente de una Secretaría -aunque todavía no se ha definido si seguirá llamándose de Prevención o si endurecerá su nominación hacia Seguridad.

El nombre elegido para esto es una incógnita y De Rivas pretende que siga así por lo menos hasta hoy por la noche, cuando brinde su primer discurso como jefe municipal. Tal vez ocurra que la revelación del nuevo funcionario a cargo de la Seguridad y la Prevención surja el mismo día de la asunción de gabinete, la cual se desarrollará mañana por la mañana -se espera que sea en el Salón Blanco de la Municipalidad de Río Cuarto. El secreto detrás de esta designación ha llevado a múltiples especulaciones, entre las cuales destaca la posibilidad de que un dirigente proveniente de otro sector asuma la importante responsabilidad.

Las voces que encabezan los rumores por este tema hablan de un extrapartidario para repetir la lógica implementada por Martín Llaryora a nivel provincial. El gobernador le dio una de sus carteras principales a Juan Pablo Quinteros, un dirigente que supo responder a Luis Juez y que ganó experiencia en el bando de los opositores más críticos del Gobierno de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. ¿Anunciará De Rivas a su propio Quinteros? En el entorno del intendente no se animan ni siquiera a responder por sí o por no.

Otra de las posibilidades que suenan para esta delicada Secretaría apuntan a la elección de un hombre -o mujer- de experiencia en la lucha contra la inseguridad. Se habla de ex jefes policiales o de especialistas en seguridad que comanden las acciones en conjunto con De Rivas. Esta iniciativa también se emparentaría con las propuestas del radicalismo en campaña, con un Parodi que propuso conformar un cuerpo de policías retirados. La idea, criticada por el peronismo antes de las urnas, empezó a sonar como posibilidad una vez concretado el encuentro entre De Rivas y Parodi la semana pasada. “¿Y si le presta la idea?”, sugerían desde la gestión saliente. Esto tampoco ha sido confirmado ni negado por los armadores del derivismo.

Sea cual sea la alternativa elegida por el nuevo intendente, se presume que habrá cambios fuertes en el enfoque municipal sobre la Seguridad. La prioridad marcada por De Rivas también contiene un proyecto “a largo plazo que quedará en manos de personas aptas”, según le indicaron a Alfil desde el propio oficialismo. La cuestión del nombre no es menor y busca un golpe de efecto con el que se garantice un resonante comienzo de era.

Sin embargo, la idea del proyecto apunta a mucho más que un bombazo. De hecho, muchos recuerdan lo hecho por Llamosas en el comienzo de su primer mandato, allá por 2016. El intendente que devolvió el poder al peronismo eligió al ex jefe Pablo Pellegrini para dirigir el Ente dedicado a las acciones preventivas (el ex Edecom) y hasta inauguró el Ente Preventivo Urbano -similar a la actual Guardia Local de Provincia-, acciones que no surtieron efecto y hasta resultaron desaprobados por los vecinos.

Llamosas entendió -quizá un poco tarde- que las políticas de Seguridad debían complementarse a las provinciales con medidas y territorialidad propia, por lo que -impulsado por Llaryora- implementó acciones fuertes en el último año de gestión. De Rivas planea continuarlas y magnificarlas, poniéndole una impronta propia que ya recibió el visto bueno del gobernador incluso antes de conocerse el resultado de las urnas. Hoy podría ser el día en el que toda la ciudadanía conozca el verdadero plan que el nuevo Gobierno implementará desde hoy.