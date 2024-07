Perros antes que niños

Por Javier Boher

[email protected]

Ayer el presidente tuiteó sobre la Ley Conan, un proyecto para modificar la actual normativa sobre maltrato animal del que se está hablando desde enero. Amante de los perros, Milei parece decidido a ampliar los derechos de los animales.

Como pasa con tantas otras cosas en este país, la agenda de los políticos no tiene nada que ver con lo urgente o lo necesario para la gente. Es fantástico pensar en los derechos de los animales, pero es totalmente superfluo cuando se está hablando de que más de la mitad de la población es pobre y que el número de indigentes es el más alto en dos décadas.

El caso de la Ley Conan puede terminar siendo como el de tantas leyes con nombre propio, un instrumento publicitario de un gobierno débil que igualmente quiere algo con lo que llevar la palabra de su causa al resto de la sociedad. Ahí tenemos la Ley Micaela y las capacitaciones obligatorias de género, que no evitaron que algunos que la van de “aliados” terminen manchados por su condición de acosadores o abusadores.

La idea de que hay que endurecer las penas a los que maltratan animales puede ser muy buena, pero el problema es que después no sabemos dónde está el límite. Las campañas de esterilización masiva son cada vez menos frecuentes y el proteccionismo mal entendido defiende que las calles estén llenas de perros y gatos sin dueño que andan vagando, rompiendo bolsas, peleándose entre ellos o atacando a la gente.

De golpe, y sin saber muy bien cómo, terminamos todos presos de una moda de cuidar a los animalitos mientras hay gente que duerme en la calle o no puede hacer las cuatro comidas diarias. Defender el derecho del perro a que no lo corran a palazos porque se metió en una casa que no es la de él debería ser menos importante que el hecho de que los chicos de primaria en las escuelas públicas se hayan perdido casi el 25% de los días de clases. ¡Ah, pero qué simpáticos son esos perros sarnosos y pulgosos que andan adentro de las aulas, rompiendo las bolsas del paicor o haciendo caca en los pasillos!

Hace un tiempo hubo una gran polémica por el falso veterinario que se llevó a una perra de un barrio cerrado tras golpearla con un palo. Lo destruyeron en todos los medios. Ahora bien, ¿de quién es la culpa de que la perra ande suelta?¿qué pasa si muerde a alguien?¿y si mata al caniche de compañía de la jubilada, lastima al lazarillo de un ciego o se come al gato que le compraron a un nene para que transite una pérdida? Nadie quiere mirar cuáles son los problemas reales.

Alguna vez leí que los pueblos no necesitan las mejores leyes, sino las que mejor reflejan su carácter. Los argentinos no son particularmente brutales con los animales, sino todo lo contrario. Lo que hace falta es extender los controles y las herramientas para que la “tenencia responsable” no sea una moda se gente con plata, sino para que llegue a todos los rincones de la sociedad, particularmente a aquellos rincones a los que los políticos miran solamente cuando necesitan los votos.

Es raro eso de ser un libertario que quiere abolir el Estado y al mismo tiempo tratar de endurecer penas y fortalecer el aparato represivo. Si además le sumamos que esas penas se endurecerían para proteger a los animales, al mismo tiempo que Milei dice que el concepto de Justicia Social con el que se busca el bienestar de las personas es “aberrante”, la cosa solo puede tener un destino: el total y absoluto fracaso.