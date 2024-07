Con Llaryora y los no K, Milei fideliza peronistas para pacto de julio

Por Bettina Marengo

En el Panal niegan que haya una liga y prefieren hablar de grupo de gobernadores opositores no K para asociar a los que el martes compartieron con Martín Llaryora el encuentro con el Jefe de Gabinete de Javier Milei, Guillermo Francos. Además del cordobés estuvieron el catamarqueño Raúl Jalil, el salteño Gustavo Sáenz y el tucumano Osvaldo Jaldo, que será anfitrión del pacto de julio que se firmará entre lunes y martes próximo en San Miguel de Tucumán. En la foto también están la hermana presidencial y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y, una presencia no tan habitual en estas ocasiones, el ministro de Economía Luis Caputo. “Para darle más fuerza a la reunión”, deslizan sin convicción en el oficialismo. “Opositores no K” es más amplio que “peronistas no K”, claro, y va en línea con la estrategia cordobesista de ampliar la zona política por fuera del PJ, en esta provincia y a nivel nacional. Más abajo veremos en qué anda Juan Schiaretti con ese objetivo.

Lo cierto es que luego de algún intento de jugar como primus inter pares en la prehistoria del gobierno libertario, Llaryora se movió ajedrecísticamente con sus colegas. Su referencia más cómoda por ahora es la Región Centro, que es pluricolor porque reúne al radical Maximiliano Pullaro y al PRO Rogelio Frigerio, y por eso mismo tiene límites electorales. Pero hace algunas semanas, incursionó en territorios cordilleranos/cuyanos cuando asistió a San Juan a la Mesa del Cobre y cenó con colegas extra agro. Anteayer fue a la oficina de Francos con la liga de peronistas no kicilistas a prestarle acompañamiento político a Milei para un pacto que perdió el encanto ante la clase política dialoguista, en medio de una corrida cambiaria que tensiona al Gobierno. Tal vez consciente del desgaste de la zanahoria, el jefe de la Casa Rosada buscó fidelizar a este peronismo para el acto del 9 de julio con una foto que hoy por hoy le sirve más al gobierno que a los gobernadores, incluso por el hecho de que el cordobés quedó despegado de la Región Centro que aceleró su reclamo a la Nación por los recursos para las cajas jubilatorias abandonadas por el mileismo.

A Llaryora se le vio un toque incómodo en la cita, aunque a nivel nacional aclararon que la charla fue de una hora y en “muy buen clima”. El mandatario no quiso pelear ningún punto del decálogo propuesto por Milei para el pacto, como lo hizo la UCR para incluir la defensa de la educación en sus niveles obligatorios. En los off con los funcionarios, el llaryorismo deja la sensación de que el mandatario quiere que pase rápido lo de Tucumán. “Habría para proponer decenas de declaraciones de principios, pero no nos parece el momento de abrir un debate sobre esto ahora”, indicaron. No hubo comentarios por la exigencia de asistir a Tucuman con traje oscuro, impuesto por la Presidencia.

Antes de esa reunión, el jefe de Gabinete tuvo cita con Ricardo Quintela y Gerardo Zamora, de La Rioja y de Santiago del Estero respectivamente. El primero aclaró que no irá a San Miguel de Tucumán con el traje oscuro que pidió la Presidencia vistan los gobernadores ni con ningún otro traje. Zamora juega a la incógnita como lo hizo para el fallido intento de firmar el decálogo el 25 de mayo en Córdoba. Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), también anunciaron faltazo, igual que el bonaerense Axel Kicillof, que también quiere ser primus inter pares de sus homólogos peronistas no dialoguistas.

Si el esquema se consolida o no se verá en el futuro. La dupla cordobesista de Llaryora, Schiaretti, prepara una reunión con el peronista ex vicegobernador del radical Gerardo Zamora en Jujuy, Carlos Haquim. Habrá foto en Córdoba pero la idea es armar Hacemos por Nuestro País en Jujuy, donde el schiarettismo tuvo lista en 2023 pero con una estructura “de escritorio”. Con más tiempo, la idea es dejar la herramienta en marcha para el año que viene. Ayer, el exgobernador estuvo en Buenos Aires tambien en tren de armado electoral. Se reunió con la mendocina Flavia Manoni, senadora provincial, con quien quiere armar Hacemos en un distrito donde no tiene construcción. Se sumó Florencio Randazzo, diputado y excandidato a vicepresidente, quien un rato antes se asomó en redes a preguntar por uno de los objetivos del cordobés para lo que se viene: la boleta única de papel para las elecciones nacionales.