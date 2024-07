Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Un nazarista en la asunción de funcionarios

Tras la asunción de secretarios y subsecretarios de Guillermo De Rivas, el periodista era abordado por un militante del peronismo riocuartense.

Militante: ¡Che! ¿Estuvo en la asunción de funcionarios? No lo ví.

Periodista: ¿No me vio? Estuve en las dos, la del miércoles y la del viernes.

I: Entonces habrá visto las caras que estuvieron ahí, como la de Guillermo Natali. Estuvo en los dos actos.

P: ¡Se me pasó! No lo vi.

I: Extraña presencia. No hubo nadie de la nueva oposición en ninguno de los dos actos. Puede que haya algo de cortesía y competencia sana para que estén, pero no lo veía posible. Lo de Natali sorprende.

P: Bueno, tiene varias amistades en el Gobierno. De hecho, fue parte de la gestión durante ocho años y nombre fuerte del peronismo hasta cuando era oposición. No lo veo inexplicable.

I: Yo sí. La verdad que sí. En este contexto de tanta especulación, permítame dudar de las razones detrás de esto. No es menor que un concejal que va a ser opositor al Gobierno esté a los abrazos y felicitando a los nuevos funcionarios. Además, entiendo que varios oficialistas lo pusieron en una lista negra, como si fuera un traidor.

P: ¿Seguro?

I: Sí, pero son los menos. Es más, yo creo que los que hoy están con De Rivas lo ven como un futuro aliado. Capaz todavía están abiertas algunas heridas, pero cuando cierren…

P: Claro. El detalle de que Natali será oposición los próximos cuatro años es para seguir.

I: ¿Se pasará de bloque? O sea, no puede, pero capaz los acompañe con algún voto. De a poquito, se irán acercando. Es lo que pienso yo, pero después veremos. Me parece que los compañeros de bloque de Natali no deben estar muy contentos con que se muestre tan cercano al Gobierno. Capaz ni les avisó que iba a ir, pero Natali no es tonto. Sabe que lo iban a ver y que gente como nosotros iba a hablar de eso (risas).

Sacar el archivo

El dirigente radical llegaba a la periodista con un comentario sobre el gabinete municipal y la asunción los 16 subsecretarios del pasado viernes. Allí recordó las declaraciones del subsecretario de Prevención y Convivencia, Gastón Maldonado, a FM Gospel en las que consideró que la idea de crear un cuerpo de policías retirados (propuesta por el entonces candidato Gonzalo Parodi) era “una tomada de pelo a la gente”.

Dirigente radical: Tengo una observación para compartirle. Es sobre los nuevos subsecretarios del gabinete.

Periodista: ¡Tanto tiempo! ¿Ya se viene la primera chicana? Vi mucho clima dialoguista por estos días. O al menos no los escuché lanzando los primeros dardos todavía (risas).

D R: La famosa luna de miel de todo gobierno. Igual, esto no es una crítica al nuevo intendente sino evidenciar una contradicción de algunos de los integrantes de su equipo. Me parece perfecto que se hayan tomado de inspiración algunas de nuestras propuestas como sumar a policías retirados. Ahora, durante la campaña, se encargaron de degradar nuestras ideas en materia de seguridad y hasta dijeron que era una “tomada de pelo a la gente” y que había que revisar los legajos de los policías.

P: Es cierto que no pasó tanto desde que dijeron eso y se armó este gabinete. De hecho, hay más de un ex funcionario de (Juan) Jure en esta gestión.

D R: Le aclaro que no tengo nada en contra de ninguno de los nuevos funcionarios. Es más, ya que lo nombró, podemos decir que varios correligionarios tomaron esto como cierta validación de la gestión del “Turco”. En fin, nunca está de más sacar el archivo. Más cuando es tan reciente…

Salvados del paro

El periodista dialogaba con su informante en el oficialismo local para conocer sobre las repercusiones que tuvo la medida de fuerza de los trabajadores de transporte y por qué no se replicaron en Río Cuarto.

Periodista: Cuando leí sobre el paro de AOITA y la suspensión de los interurbanos, le juro que pensé la mala suerte que tenía Guillermo De Rivas (risas).

Informante: (Risas) Decíamos lo mismo con un compañero. Enfocaba su inicio en la seguridad y el transporte, pero asumía con un nuevo homicidio y un paro de colectivos. ¡Imagínese! Por lo menos, a lo del transporte pudieron solucionarlo.

P: Eso le iba a preguntar. Si la SAT no tuvo problema en pagarle el sueldo y el aguinaldo a los choferes, es porque apareció la plata.

I: Apareció y la puso la Municipalidad. No me pregunte si eso está bien o está mal, pero por lo menos se aseguró ser la única ciudad que no iba a estar complicada por ese tema. Al menos no con el urbano…

P: Eso no significa que el problema más grande no siga…

I: Y no. Hasta que Nación no recapacite y devuelva los fondos para financiar el transporte, esto va a seguir así. No alcanza con lo que aporta Provincia y acá tuvo que meterse la Municipalidad para que se puedan acercar a lo que necesita la empresa. Si no, De Rivas arranca a gestionar sin transporte en condiciones. Por lo menos, evitando este paro, puede tomar oxígeno para empezar a hacer las reformas que necesita con la empresa. El tema es cuánto puede durar…

P: ¿Cree que se viene algo?

I: Estoy convencido de que Julio Titarelli (presidente de la SAT) va a volver a ser protagonista en poco tiempo.

Ahora sí, inicia nuevo período en el CD

La periodista consultaba al informante del Concejo Deliberante sobre la primera sesión ordinaria del período 2024-2028.

Periodista: La semana pasada no hubo sesión pero imagino que se habrá visto algún movimiento en el Concejo.

Informante: Sí. Los primeros días siempre son raros. Lo de las cuatro fuerzas es algo a lo que habrá que acostumbrarse, además de la estructura que tiene el nuevo Concejo que será muy particular: dos fuerzas opositoras con igual cantidad de bancas. Calculo que ustedes ya saben que es un tema cerrado lo de la primera minoría: quedó para Primero Río Cuarto.

P: Eso sí. Ahora, hay expectativas por las presidencia de las comisiones y todo eso.

I: Seguro se resolverá esta semana. También me genera intriga, con todas las caras nuevas que hay ahora. Y me recuerda a un debate que cada tanto surge cuando se toca este tema y se renueva el cuerpo legislativo: ¿el oficialismo tiene que presidir todas las comisiones? No necesariamente, aunque casi siempre se da así. Igual, uno intuye a donde va a ir cada concejal de acuerdo al perfil que tienen. Veremos qué pasa esta semana. Seguramente también se trate el nuevo organigrama del Ejecutivo como uno de los temas centrales.