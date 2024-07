Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







El destino de Bressán

Las designaciones en el gabinete de Guillermo De Rivas tuvieron ausencias llamativas como el ex secretario de Servicios Públicos, Marcelo Bressán. La periodista dialogaba con el informante del PJ.

Periodista: Si nosotros lo notamos, imagino que ustedes aún más. Llama la atención no haber visto a Bressán entre las asunciones. Digo, es de los pocos secretarios de Llamosas del que no sabemos el rumbo por ahora.

Informante PJ: ¿Me cree si le digo que tampoco sé nada? Y coincido, llama la atención

P: ¿O reina el hermetismo?

I PJ: Le diría que hay incertidumbre sobre qué va a pasar con algunas áreas en particular, más que los nombres que puedan faltar. Hay una reestructuración fuerte pero pareciera que muchos evitaron profundizar en eso. No es menor que se haya fusionado Obras Públicas con Servicios Públicos.

P: Bueno, hay una subsecretaría estrictamente de Servicios Públicos y quedó quien ya tenía ese rango previamente: Diego Pérez.

I PJ: Así es. Alguien que formó parte de los “ascensos” de mediados del 2023, cuando los cambios de gabinete se dieron luego de perder en la elección provincial en Río Cuarto. Pero hay otra cosa más a tener en cuenta. Las funciones se disgregan: Servicios Públicos está con Obras Públicas y Tránsito y Transporte está en la secretaría de Prevención y Convivencia. Quizás algunos todavía no lo tienen en cuenta pero eso es una gran reestructuración que sin dudas influye en muchas cosas.

P: Pero yendo al grano, ¿qué piensa de esto de Bressán?

I PJ: A ver, el schiarettismo ha ganado buenos lugares en esta gestión que está iniciando Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Hay que ver qué pasa en el Centro Cívico y si hay algunos cambios en las delegaciones. Le soy honesto, me llama mucho la atención no saber nada hasta ahora. Les puede haber gustado más o menos la gestión de Marcelo pero no deja de ser alguien que estuvo desde la primera gestión en varios roles. Quizás sea como el Quini: ¿Y si esta semana le toca a él? (risas).

Deheza ya tiene candidatos

El informante de la región llegaba a la cronista para dar su opinión tras la oficialización de las tres candidaturas que competirán por la intendencia en las elecciones del próximo 4 de agosto. Además del intendente interino (Eduardo Pizzi), se presentará otra alternativa vecinalista (Proyecto Joven) y el Partido Libertario.

Informante regional: ¿Qué le pareció lo de las candidaturas?

Periodista: Me parece que la reunión del intendente interino con el gobernador dice mucho.

I R: Claro que sí. Pero además hay algo de malestar en algunos sectores por el hecho de que Lelio (Dedominici) no se presente. Ojo, a mi entender debe haber tenido sus razones para no hacerlo y no las voy a discutir. No es por desmerecer a los adversarios de (Eduardo) Pizzi pero es una elección en la que solo se dirime la intendencia. Ni siquiera podemos decir que al menos buscan alguna banca o representación en el Concejo.

P: ¿Lo dice por el Partido Libertario?

I R: En el caso de ellos, creo que el resultado de Río Cuarto les dio cierto envión para pensar que pueden hacer una buena elección. No importa si la estructura del Concejo y el Tribunal de Cuentas sigue como está. Si hacen una buena elección, les sirve como antecedente. Pero sinceramente, se nota malestar en algunos sectores que no le ven el factor sorpresa a esta elección. Creen que hay una victoria aseguradísima del oficialismo. Que está todo cantado. Pero bueno, al final lo dirán las urnas.