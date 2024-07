Enroque Corto

Juez, la frase y una aclaración…

La situación ocurrió ayer por la mañana, y en horas del mediodía ya se había hecho viral en casi todas las redes sociales. Fue una frase del senador Luis Juez durante la discusión por una sanción a un magistrado de Misiones dentro del Consejo de la Magistratura.

Informante de Redes: Explotó el video de Luisito…

Periodista: ¿Qué pasó? ¿Qué Luisito?

IR: ¿No lo vio? Mire cómo Juez dice, con micrófono abierto en un Zoom que “una moneda le vamos a sacar”.

P: ¡¿Qué?!

IR: Eso. Se discutía la sanción al juez de El Dorado, Misiones, Miguel Ángel Guerrero, y el senador cordobés se mandó con esa. Le advirtieron, como se ve en el video, que había dejado el micrófono abierto, hubo alguna risa después de otros integrantes del Consejo…

P: ¿Y qué dijo?

IR: Salió por todos lados, varias notas. Hasta con el amigo Alejandro Fantino en Neura. Dijo que en todo momento se refería a la sanción económica al juez en cuestión. Algunos como el legislador Gregorio Hernández Maqueda salieron en su defensa.

P: ¿Algún radical?

IR: No, no vi. Pero cualquier cosa le aviso. Para algunos, lo mejor es que Juez no aclare. Le mando un abrazo.

Llaryora avaló el proyecto de “juicio en ausencia”

El gobernador publicó un extenso mensaje en sus redes ayer por la tarde sobre una iniciativa impulsada por el gobierno libertario, pero que en junio había llevado adelante en el Senado Alejandra Vigo.

Informante Peronista: Jugada en tándem del PJ cordobesista.

Periodista: ¿Por?

IP: El gobernador Llaryora salió a respaldar en sus redes el “juicio en ausencia”, es decir poder juzgar a quienes no se encuentren presentes físicamente en el tribunal. Y dio como claro ejemplo el atentado a la Amia.

P: Ajá…

IP: Lo importante es que destacó que Vigo lo impulsó desde el Senado en junio y es un nuevo gesto al conmemorarse los 30 años del atentado a la mutual judía en Once.

Nicolás vs. Ersep

El informante radical llamó al periodista, ansioso por contarle lo que el legislador radical Miguel Nicolás manifestó en relación al funcionamiento del organismo de control, que se integra con mayoría oficialista.

Informante Radical: Estimado, ¿cómo anda? ¿Viene siguiendo el conflicto del transporte interurbano?

Periodista: No al dedillo. ¿Tiene algo para aportar?

I.R.: Yo no, pero Miguel Nicolás se acaba de meter en el debate.

P.: No me diga… lo escucho.

I.R.: En realidad, las palabras de Nicolás se enmarcan en el conflicto, pero están dirigidas particularmente contra el rol del Ersep en su función de control de los servicios públicos… Es sencillo, Nicolás apuntó que el funcionamiento actual del organismo no satisface los propósitos por los cuales fue creado, porque no le da participación al ciudadano en el procedimiento de regulación de las tarifas de los servicios públicos.

P.: Ajá…

I.R.: Señala que el organismo omite esta faz de su función, que es indispensable cuando de aumento de tarifas se trata, y hasta desliza que el problema podría tener una solución de corte legislativo.

P.: ¿Se viene un proyecto de la oposición en ese sentido?

I.R.: No lo podría afirmar estrictamente, pero… parece que para la oposición no deja de ser una alternativa…

“Más humo que esto no hay”

La ex legisladora Tania Kyshakevych, distanciada del modelo cordobesista, lanzó ácidas críticas contra el Pacto de Mayo y contra quienes lo firmaron. Entre ellos, el gobernador Martín Llaryora.

Periodista: ¿Qué dijo esta vez?

Informante: Tuiteó.

P.: Ajá.

I.: Textual: “El pacto, que no tiene ningún sentido de acuerdo, es solo una imposición de 10 puntos que son base de la Constitución Nacional. Más humo que esto no hay. Me preocupa quienes se prestan a esta pantomima. Que con el tiempo serán cómplices de las consecuencias de las políticas que esconden atrás de este decorado”. Palito para el gober, ¿no?

P.: Si, hasta que Kyshakevych vuelva a comulgar con el oficialismo provincial y se acaban las críticas.