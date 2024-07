Paradojas: en la Copa América de la economía, la Argentina quedó eliminada

Con puntaje perfecto en la Copa América, la calidad de la Argentina en fútbol queda ratificada. En cambio, si el fixture del torneo se armara en función de los datos económicos, el país estaría afuera. Lo hizo la consultora Focus Market, dirigida por Damián Di Pace, quien remarca que, en términos comparativos con el resto de los países de la región, la Argentina tiene muy malos indicadores. “Durante mucho tiempo intentamos doblegar hasta incluso las mejores prácticas del resto de los países de la región que con sus inconvenientes y problemas lograron reducir sus niveles de pobreza e indigencia en las últimas décadas. Sin embargo, en nuestro país se incrementaron los pobres e indigentes en el mismo período" señaló.

Si se toma la tasa de Inflación, en el torneo hay dos países que lideran el ranking mundial respecto a esta materia que son la Argentina y Venezuela. A nivel local, se cerró en mayo de 2024 con una inflación interanual de 276,4%. En este partido Argentina perdería 69 a 0 dado que su valor es 69 veces mayor a la mediana de la inflación de todo América.

El grupo C presentó el mejor desempeño donde participa Panamá que es el país con menor inflación de todos los participantes, esto puede deberse a que en su economía las monedas de libre circulación son el Balboa (moneda doméstica) y el dólar, con una paridad fija de 1 Balboa igual a un dólar estadounidense. Bolivia, en este grupo con el dato de inflación interanual de 3,5% queda desclasificado al ser un grupo muy competitivo, si participará en cualquiera de los otros tres grupos clasificaría a cuartos de final.

El gasto público como porcentaje del PBI es una buena medida para comparar el volumen del sector público en una determinada economía y representan las erogaciones contempladas en el presupuesto nacional que son destinadas a financiar seguridad social, educación, salud, transporte, energía, etc. Estos gastos deben ser financiados con los recursos que se obtienen de los distintos ingresos tributarios (impuestos, derechos, tasas, etc). Un tema asociado a los gastos e ingresos es el superávit o déficit fiscal, en el primer caso los ingresos son mayores a los gastos; cuando los gastos son mayores a los recursos se incurre en un déficit que debe ser financiado con nuevos impuestos, deuda o emisión monetaria.

Dentro del grupo A, la Argentina clasificaría a cuartos de final si del tamaño del estado nos referimos con un gasto público de 37,28% de su PBI, pero no se debe perder de vista que es el país que mayor déficit fiscal presentó, con un 3,85% del Producto. Caso opuesto ocurre con Chile dado que quedó desclasificado por su volumen de gasto público, pero presentó un superávit fiscal de 1,36% de su PBI.

En el grupo D se encuentra Brasil que es el país que expone el mayor gasto público de toda la competencia con un 46,38%, prácticamente se encuentra en niveles de países nórdicos que son los que mayor gasto público del mundo presentan. Costa Rica también forma parte del grupo D y muestra el menor gasto representando un 19,43% de su economía. Venezuela no clasifica a cuartos de final y a su vez tuvo un déficit fiscal de 13,7% para el 2022.

Si se deja de lado por un momento el índice de Gini se puede determinar que el PBI per cápita es un buen indicador aproximado de la renta nacional y bienestar social. Como era de esperar, los países norteamericanos son los que presentan el mayor PBI per cápita encabezando la lista EEUU con un Producto per cápita de U$S76.330 anuales y Canadá con U$S55.522, muy lejos de sus competidores.

Di Pace menciona como “llamativo” el empobrecimiento de Venezuela por las recurrentes crisis económicas y políticas a tal punto de tener ingresos per cápita de un país pobre y muy por debajo de competidores del grupo C. La Argentina en su zona A no clasificaría a próxima fase por su PBI Per Cápita.

Con la lupa sobre la deuda por habitante se analiza qué ocurriría si todos los países deberían cancelar la totalidad de la deuda de su país. ¿Cuántos dólares deberían desembolsar cada uno de sus ciudadanos para pagar la deuda de su país? En el grupo A, la Argentina no solo tiene la mayor deuda per cápita respecto de sus rivales sino que tiene problemas para financiar esa deuda por pérdida de credibilidad institucional a lo largo del tiempo. No sólo tiene deuda sino que, además, sólo la puede financiar a una alta tasa respecto de los países de América Latina. Básicamente porque el riesgo de impago es mayor que en el resto.

El grupo B está formado por países donde la deuda per cápita es menor que los otros grupos. Bolivia tiene un PBI per cápita de país pobre, pero a su vez es el que menor deuda per cápita presenta. Canadá tiene un PBI per cápita que es de U$S55.522 y su deuda per cápita es de U$S7656, concluyendo que es un país rico y poco endeudado. Estados Unidos es un país rico en PBI per cápita U$S76.630 pero su deuda per cápita es de U$S87.875, tal es así que la mediana de todos los países es de U$S6796, EEUU es doce veces mayor a la mediana.

Dado el volumen de deuda, lo primero que podemos observar es que Estados Unidos es un país muy endeudado, es el único país de la copa américa donde su deuda es mayor a su PBI. Para tener un orden de magnitudes de cuanto es la deuda total de EEUU, multiplicando por 5 veces la deuda de los otros 15 países participantes de la copa, no se llega a igualar la deuda de Estados Unidos.

De acuerdo a las mediciones de pobreza de cada país, Venezuela y la Argentina quedarían eliminados por goleada dado que sus poblaciones son las más pobres de toda la copa. Este resultado nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la inflación en la pobreza. Los dos países que registraron los peores resultados en ambas materias. Cada país tiene su propia medición de pobreza lo que puede variar en cómo está compuesta la canasta familiar como también variar sus ponderaciones de acuerdo a la cultura de consumo de cada país. En nuestro país medimos la pobreza en términos económicos lo que indica de cuanto deberían ser los ingresos económicos para una familia tipo (1 varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) donde alcanza a cubrir la canasta básica total, que en mayo de 2024 la canasta tiene un precio de $851.351.

Por la distribución de los grupos, jugaría la final de la copa América, Estados Unidos y Canadá y ganarían los canadienses. Los dos pasaron en 4 de las 5 variables a cuarto de final, en la variable que quedaron desclasificados es la deuda por habitante. La Argentina quedaría 14 de los 16 participantes.

"La única forma de incrementar el nivel de bienestar de una población es que la economía crezca en forma sostenible durante décadas. Cuanto más se produce más empleo se genera y es el puente real para la mejora de los ingresos. La inflación es una maquinaria de destrucción del bolsillo", indica Di Pace.