Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Tesio dio el primer golpe

La periodista recibía un mensaje del informante durante el fin de semana. Allí le compartió las declaraciones del tribuno de cuentas de La Fuerza del Imperio del Sur, Yvon Tesio, al programa Poster Central. “A la empresa (Cotreco) le quedan 11 meses de contrato y estamos tirando la plata”, dijo Tesio.

Informante: Debíamos suponer que el primer golpe al nuevo gobierno podía venir por el lado de la higiene urbana. Es un tema que, a mi entender, no se profundizó lo suficiente durante la campaña. O muy pocos lo hicieron. ¿Escuchó a Tesio hablar sobre el contrato de Cotreco?

Periodista: Para mí el primer golpe podía venir por ese lado o quizás por el ex Edecom. El otro día los nazaristas dijeron que iban a pedir información sobre la situación patrimonial del ente.

I: Bueno, ellos acompañaron el nuevo organigrama que incluye la disolución del ente pero, justamente, dijeron que iban a pedir info. Veremos cómo sigue eso. Parece que buscan posicionarse como una oposición fuerte. Esto de Cotreco es por el tema del contrato. Tesio reconoce que el servicio de recolección mejoró pero que hay muchas cuestiones que se tienen que debatir y dijo que los nuevos concejales están dispuestos a dar esa discusión.

P: Claramente se refirió a los concejales nazaristas.

I: ¿Se acuerda que hubo un proyecto hace unos meses que los concejales delasotistas del bloque llamosista no acompañaban? Creo que era la adenda del contrato de la planta de reciclado. Bueno, lo que se dijo en su momento fue que ellos tenían otra visión sobre esas políticas y confiaban en que esa mirada se iba a aplicar si Adriana (Nazario) era intendenta. Ahora, como oposición, no tengo dudas de que lo ambiental será un tema que van a vigilar de cerca. Esto fue una muestra.

De Rivas, a lo De Niro

El informante compartía con el periodista una reflexión que vincula a Guillermo De Rivas con Robert De Niro.

Informante: No sé si a De Rivas le manejan las redes o si las maneja él mismo, como Messi, pero recién me crucé con una publicación suya bastante llamativa. El tipo compartió imágenes suyas en campaña con de Robert De Niro de fondo.

Periodista: ¿Qué? No entiendo el vínculo, ni con El Padrino ni con Toro Salvaje (risas).

I: (Risas) Es una reflexión que hizo el actor hace tiempo. Dice “Cuando las cosas vayan bien, solo mantén la calma. No creas que estás en la cima del mundo. Siempre tienes que ser cauteloso. He visto gente ir y venir, pero tienes que estar tranquilo, tomar lo que es bueno en tu vida y avanzar con cautela y cuidado. Y agradece a Dios que tenés eso. Es importante no agrandarse demasiado cuando crees tener todo”. Es algo bastante popular en tik-tok por estos días.

P: ¿Hay algún mensaje oculto en esto?

I: No sé, pero me parece que está poniendo el centro en esto de no confiarse, de no creerse mil cuando ganas y relajarte. Está diciendo que falta mucho por hacer por más que haya ganado las elecciones y que no se logró nada. No sé, interpreto eso.

P: Me llama la atención el modo. Es algo diferente a lo que hacía (Juan Manuel) Llamosas. ¿Nos tendremos que fijar en tik-tok para conocer el estado de ánimo del intendente? (Risas)

I: Las redes son algo super importante en la nueva política. Llamosas le daba pelota a esto cuando estaba en campaña, pero ni tiktok tenía. Esa red es para llegar a los más pibes y capaz que están buscando eso.