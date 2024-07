Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







La sala de espera

El informante peronista llegaba a la cronista con un comentario sobre los nombres que, al menos temporalmente, han quedado “huérfanos” en la gestión.

Informante: Mientras más lo pienso, hay un par de nombres fuertes que todavía no sabemos qué onda. Ya hemos charlado sobre (Marcelo) bressán, por ejemplo. Pero, ¿alguien se preguntó qué pasará con Mauricio Dova?

Periodista: No he sabido nada de él pero también me parece raro que aún no lo hayamos visto en alguna jura. Quizás hay que abrir un poco más el plano. Por ahí no es necesariamente en el gabinete donde vaya a jugar…

I: Coincido. El Cívico también es un lugar en el que seguramente habrá movimientos y tampoco hay que dejar de lado lo que pase con (Juan Manuel) Llamosas. El famoso “Ministerio del Sur” del que se ha hablado. Hay muchos universos posibles para los dirigentes que están boyando por estos días. Como dicen los chicos ahora: “Se vienen cositas”...

P: Mientras tanto, estamos como en un limbo…

I: Paciencia. Esto demuestra también que, por más que haya seguido gobernando el mismo color político, los acuerdos hacia dentro de las coaliciones y con los distintos sectores son muy complejos. Mientras más amplias son, más difícil es contener gente. Es como el juego de las sillas. Aunque todavía queden definiciones por hacer, alguno siempre va a quedar afuera. Pero me parece que Mauricio Dova no será uno de ellos. Fue secretario de Gobierno de Llamosas y, aún después de haber tenido que renunciar en la primera gestión por polémicas fuertes, pudo volver en la segunda y estar al frente del Tribunal de Cuentas. Quiso ser candidato a intendent y fue uno de los últimos en bajarse. Está en sala de espera pero no creo que se quede con las manos vacías.

Más incorporaciones sindicales

El periodista recibía el mensaje de un informante, quien relataba sobre las repercusiones que generó la incorporación de otro dirigente gremial a la plantilla municipal de Guillermo De Rivas.

Informante: Si le interesa, tengo una información medio picante.

Periodista: Como siempre, soy todo oídos.

I: Me llegó una serie de mensajes que andan circulando en el sindicalismo. Todo salió de una difusión que hicieron en el grupo que comparten la mayoría de los gremios de la CGT, donde se presentaba a la Secretaría de Trabajo de Ariel Peralta en su primer día de trabajo en la gestión De Rivas. En la imagen y saludo de bienvenida aparecía el subsecretario Marcelo Dutto y otra cara conocida, la de Julieta Paglialunga, que estaría como coordinadora dentro del área. Ahí fue donde empezó el lío.

P: Me enteré de esa incorporación. Ahora, ¿por qué lío?

I: A esa imagen la empezaron a tirar a otros grupos y se hizo una bola. El comentario que me llegó es que varios dirigentes se enteraron por medio de ese mensaje que Paglialunga se sumaba a la gestión. No es ningún secreto que eran varios los dirigentes que esperaban entrar en ese lugar. Pero lo que más hizo ruido es que ella es nada más y nada menos que la secretaria general del SEP. ¿Entiende? Es totalmente contradictorio.

P: Entiendo que lo dice porque representa a trabajadores que desde hace tiempo vienen en conflicto con el Gobierno provincial.

I: ¡Eso mismo! ¿Cómo va a representar a los trabajadores del Hospital cuando haya algún problema más cuando está trabajando dentro de la Municipalidad que trabaja en el mismo equipo del Gobierno? Me dicen que hay un claro conflicto de intereses.

P: Ah, pero está picada la cosa entonces.

I: Sí, pero todavía por lo bajo. Me parece que es una burbuja que puede explotar en algún momento. Y alguna consecuencia habrá.