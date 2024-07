Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Consejos barriales, al Municipio

El informante llegaba a la cronista con un comentario sobre el traspaso de los consejos barriales a la órbita municipal. En diálogo con LV16, el secretario de Gobierno, Roberto Koch, anunció que esta medida se decidió en conjunto con la Provincia.

Informante: ¿Sabía que los consejos barriales van a pasar al Municipio?

Periodista: Esto me lleva a pensar que la Provincia quiere que “Tito” (Roberto Koch) siga coordinándolos, independientemente de dónde esté.

I: Totalmente. Hay seis consejos barriales funcionando de 10 cuadrantes que tiene la ciudad. Creo que no está mal reconocer que es una política con buena recepción por parte de los vecinos. Muchos lo asocian a una instancia en la que se discuten soluciones a problemas como la inseguridad en algunos sectores, que obviamente se ha abordado. Pero también incluye muchas temáticas sociales y la llegada de distintos programas, trabajar sobre la necesidad que tienen muchos vecinos en materia laboral, entre otras cosas. Es generar esa cercanía con la gente que obviamente se tiene que traducir después en distintas gestiones.

P: ¿Puede que esto sea interpretado como “sacarse” algo de encima y una nueva tarea para el Municipio? ¿O se seguirá trabajando en conjunto con la Provincia?

I: Para nada es “desligarse” ni mucho menos. Se va a seguir trabajando con el gobierno provincial a partir de convenios, programas. Esto se acordó con la ministra Laura Jure hace unos días, cuando el intendente De Rivas y funcionarios municipales viajaron a Capital.

“El látigo”

En una charla de café, el periodista recibía un comentario del dirigente oficialista respecto al funcionamiento del nuevo Estado municipal.

Periodista: ¿Cómo ve a la Muni en estos días? Me dicen que están trabajando a contrarreloj, como si algo los apurara.

Dirigente: Ganaron las elecciones y esa semana tenían que empezar a armar el equipo para asumir a los poquitos días. Y ahora les piden que tengan todo listo. ¡Muy difícil! Eso sí, más fácil que lo que hubiera sido para los radicales, cambiando todo el gabinete. Acá por lo menos algunos siguen. Aunque saben que no va a ser lo mismo…

P: ¿Lo dice por algo en especial?

D: ¿Sabe el lugar que ocupará Karin Bogni (secretaria de Gestión y Participación Ciudadana)? ¡Va a andar con el látigo! Así como el intendente está en la cima del organigrama, esta Secretaría es la que va a estar encima de todas las otras. Va a monitorear funcionamientos, eficiencia, que se cumplan objetivos, los van a medir con estadísticas a todos los funcionarios. Es como los jugadores de fútbol, cuando les ponen el GPS a ver cómo corren.

P: ¡Ah! Entiendo. Les va a estar encima.

D: Claro. Y se lo digo porque Bogni es, yo le diría, la funcionaria en la que más confía De Rivas. Es de su riñón. Sí, van a estar con lo del Presupuesto Participativo también, pero me parece que la misión es estarles encima a todos. Por eso, va a ser diferente a la gestión anterior. Acá están interesados por medir la performance individual de cada uno y tomar decisiones en base a eso. Todavía se están aclimatando todos, pero cuando empiece el trabajo fuerte, aparecerá el látigo.

Los sueldos “más bajos”

El periodista dialogaba con un dirigente del PJ sobre la danza de nombres para puestos disponibles en el gabinete municipal de Guillermo De Rivas.

Periodista: ¿Y? ¿Lo llamó el intendente?

Dirigente: Hablé con él, pero no sobre lo que seguro me quiere preguntar (risas).

P: ¿Y cómo sabe lo que le quiero preguntar?

D: Porque no es el único que se me acercó por eso (risas). No tengo novedades y tampoco es que me esté desviviendo por la actividad pública. Quiero tomarme un tiempo más para volver a lo mío. Son mis razones, pero no las mismas de algunos compañeros que tampoco están con ganas de meterse en la Municipalidad.

P: ¿Por qué no querrían?

D: No es grato hablar de esto, pero ¿usted sabe lo que cobra un concejal en comparación de lo que cobra un funcionario de la Municipalidad?

P: Ya escuché hablar de esto. Están bajos, ¿no?

D: Y…un secretario tiene el mismo sueldo que un concejal, pero un subsecretario cobra bastante menos. Hay gente que la pasa mal y no tiene laburo, pero hace rato que se habla de lo mal que está la escala salarial de los funcionarios públicos. No porque sean tipos que se estén muriendo de hambre, sino porque le baja la calidad a la función. Río Cuarto debe tener uno de los sueldos más bajos cargos públicos.

P: Entonces, ¿me está sugiriendo que hay gente que no quiere entrar al gabinete porque ganan poco?

D: Básicamente. ¿No le sorprendió que Ivan Rozzi renunciara a Trabajo cuando le faltaba un mes de gestión? A mí no. Ni hablar de los profesionales que andan bien en lo privado. Es prácticamente imposible convocarlos. El que se suma, tiene algo de valiente y también debe tener tiempo a disposición. Pero, seguro, no es suficiente con el trabajo en lo público para bancar la crisis que se vive.

EMOS, a la espera

El informante de ámbito sindical llegaba a la periodista con un comentario sobre el déficit en el Ente Municipal de Obras Sanitarias y la espera de una reunión del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias con el intendente Guillermo De Rivas. En diálogo con FM Gospel, el titular de dicho sindicato, Ricardo Tosto, planteó que el ente está desfinanciado por falta de recaudación.

Informante sindical: Estoy expectante de ver qué pasa con la próxima paritaria del EMOS. Se sabe que el sindicato ya se reunió con el nuevo director y en estos días tendría que reunirse con el intendente.

Periodista: El otro día hubo reunión con el SUOEM local, no creo que falte mucho para que ambos sindicatos tengan que negociar sus paritarias.

I S: Más allá de lo salarial, hay un tema que planteó (Ricardo) Tosto y está bueno que se hable más de esto. El ente está en una situación muy compleja, con déficit. Básicamente, la mitad de la población lo sostiene.

P: Triste pero es un tema que siempre sale a colación. Hay gente que deliberadamente no paga ese impuesto, aún pudiendo hacerlo.

I S: Es algo que se arrastra hace tiempo y alguien tendrá que empezar a resolverlo. Más allá de eso, creo que los sindicatos están más que atentos por estos días. Se habla mucho de austeridad y está perfecto, siempre y cuando no se vean afectados los trabajadores. Por otro lado, no es menor que el SUOEM local haya dicho que ven con buenos ojos la disolución del ex Edecom. Ustedes sabrán las diferencias fuertes que marcaron desde el sindicato con la ex presidenta del ente Cecilia Márquez.

P: Me acuerdo, habían pedido su renuncia y a la larga terminó pasando.

I S: De alguna manera, hay cierto acompañamiento a las reconfiguraciones que se están dando en la Municipalidad. Insisto: siempre y cuando no se perjudique a los trabajadores.