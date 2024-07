Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Las primeras viviendas

El periodista recibía el dato sobre la posibilidad de que el intendente Guillermo De Rivas encabece un acto de entrega de viviendas en la ciudad y consultaba al respecto con su informante.

P: ¡Señor! ¿Tiene un minuto? Me cuentan que este viernes van a inaugurar viviendas y que el intendente (Guillermo De Rivas) estará allí. ¿Es verdad?

I: Al mediodía (de ayer) empezó a dar vueltas la invitación, así que se lo confirmó. Va a ser en Alberdi, en la Fray Santa María de Oro al 1300.

P: Pero dígame algo más. ¿Cuántas? ¿De qué programa?

I: Son seis viviendas del programa Semilla del Gobierno provincial. En total eran nueve las que quedaban entregar, así que se avanza casi en la totalidad. Va a ser el primer acto de entrega para De Rivas como intendente.

P: Claro. A eso iba. Imagino que eso le va a sumar en términos del compromiso que había demostrado en campaña con las políticas habitacionales. ¿Sabe si dirá algo del plan de los mil terrenos?

I: Ni idea, pero seguramente ustedes le van a preguntar. Sé que es algo que está en marcha, pero no veo que mañana vaya a agarrar el micrófono De Rivas para anunciar que ya están los primeros terrenos. Aunque, si me guío por lo que dijo Martín Cantoro (secretario de Obras y Servicios Públicos) hace unos días, me parece que ya están cerrando los primeros terrenos para clase media. ¡No se espere que larguen los mil de una!

P: Imagino que es un tema complicado de asegurar con esta economía.

I: Sí, pero el intendente parece decidido en marcar un hito en este tema. Le diría que el tema de vivienda es su máxima aspiración. Va a necesitar ayuda, seguro.

Acercamiento a organizaciones de DDHH

La periodista dialogaba con el dirigente tras conocer que el intendente, Guillermo De Rivas, se reunió con integrantes de la Comisión Municipal de la Memoria. Uno de los temas que se trató fue la agenda de trabajo de cara al juicio oral de la megacausa Gutiérrez, de la cual el Municipio de Río Cuarto es querellante.

Periodista: ¿Reunión para calmar las aguas? ¿Qué piensa?

Dirigente: Es muy posible. De Rivas se ha estado reuniendo con varias áreas, también con los distintos bloques del Concejo. Está siendo literalmente el “hombre reunión” (risas). Está bien que se haya juntado con un sector que, además, ya había planteado su disgusto con esto de bajar el rango al área y que pase de ser subsecretaría a una coordinación.

P: Al final, dijeron que no se le bajaba el rango porque la subsecretaría es de Educación y Derechos Humanos.

D: Sí, pero hubo algunos tire y afloje en la previa. Y no solo de la Comisión de la Memoria. Porque ahí la crítica vino más por el lado de un incumplimiento a las promesas que les había hecho De Rivas. Otras orgas fueron un poco más a fondo y hablaban de una situación de “vaciamiento” de hace años o de situaciones de maltrato incluso, como cuando la Mesa de la Diversidad denunció a la entonces subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Miranda. En fin, me parece bien que se haya reunido con ellos porque se había comprometido a fortalecer las políticas en DDHH. Esperemos que así sea.

P: Lo que no sé todavía es si al final va a haber una coordinación como se decía en su momento. Por más que la subse abarque las dos áreas, debiera haber alguien abocado específicamente a DDHH.

D: Seguro lo habrá pero, hasta donde yo sé, no era algo muy sencillo que alguien quiera conducir esa coordinación. Quien asuma ese rol, de alguna manera, estaría también aceptando que se le baje el rango al área.