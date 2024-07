Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

¿Jura encubierta?

El periodista consultaba con su informante en el Ejecutivo sobre las designaciones pendientes en el gabinete.

Periodista: Sé que soy insistente, pero ¿hay novedades de nuevas designaciones en el gabinete municipal?

Informante: Tengo entendido que el equipo está funcional, pero que le falta un poquito.

P: ¿En qué porcentaje estamos?

I: 97 por ciento.

P: ¡Qué exacto! (risas)

I: Usted preguntó (risas). De todos modos, le pido que no le de tanta importancia porque es algo ínfimo lo que queda. Tal es así, que hay funcionarios que ya actúan como tales y no han salido en las fotos jurando.

P: ¿A quién se refiere?

I: Fernando Sassatelli ya está en Cultura, pero ¿usted se enteró del acto de jura?

P: ¿Asumió en encubierto?

I: No digo que sea así, solo que capaz puede haberse dado en el marco de un trámite administrativo. Vio que él trabaja ad honorem.

P: Es verdad. Pero, ¿qué le hace pensar que ya está en funciones?

I: El otro día vi en redes las fotos de la reunión de trabajo del intendente (Guillermo De Rivas) con su gabinete. Entre los funcionarios, estaba Sassatelli.

P: Bueno. Será así. Qué se yo. ¿Queda algún cargo más que se esté comentando?

I: Me parece que alguno de tercera línea. Coordinadores y eso. Ya lo verá cuando se muestre un poco más la gestión. Hasta ahora, viene bastante reservada. Hasta que se pongan de acuerdo todos con una línea única de trabajo, se van a seguir manejando así. Tenga paciencia.







¿Vuelve el 2?

El periodista dialogaba con el dirigente peronista recordando los tiempos como estudiante universitario.

D: ¿Sabe qué es lo que más nostalgia me genera por estos días? Ver el colectivo yendo para la Universidad. Me lleva a mis años de estudiante, viajando en el 2 de una punta a otra de la ciudad. ¡Qué tiempos aquellos!

P: Estoy seguro de que cambiaría su auto por volver al bondi, ¿no?

D: (Risas) No sea malo. Le digo esto porque esto de las letras le saca la mística al recuerdo que tenemos muchos del transporte público. Creo que ahora son la C y la D, ¿no?

P: Correcto. ¿Le molestan las letras?

D: A mí y a tantos más. ¿O se piensa que el intendente está promoviendo cambios en el sistema de transporte solo por los recorridos y el fin del transbordo? ¡No! Estoy seguro, porque también lo he escuchado en charlas, que se quiere volver para atrás con muchas cosas, incluso el tema de los números. Chau al C, D, G y H, ¡bienvenido de vuelta 1 rojo y verde, 5, 13 y, el mejor de todos, el 2!

P: ¿Usted cree? Recuerdo que al cambio por letras lo pensaban para modernizar y adaptar a lo que pasa en otras ciudades.

D: No me importa lo que pasa en otros lados y no veo en qué mejoró el servicio lo de las letras. Puede que el tiempo de adaptación no haya sido el necesario, pero cualquier vecino a pie opina que era mejor como estaba antes. Nos prometieron una reforma novedosa y exitosa que no se vio nunca. No se puede revolucionar algo que ya estaba en vías de eso. Había que hacerle mejoras, obvio. ¿Estamos conformes con el manejo de la empresa? Seguramente no. Pero tampoco hay que inventar locuras. Mientras más sencillo mejor, creo que es lo que piensan en la Muni. Me parece que próximamente puede haber novedades con eso. Si vuelve el 2, le prometo que me subo.

P: ¿Todos los días?

D: Bueno, tampoco para tanto (risas).