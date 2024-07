Por Redacción Alfil

La semana pasada, en una de las entrevistas de mayor impacto dentro del ciclo #MesaChica, el streaming de Alfil, la dirigente del PJ cordobés, Olga Riutort, disparó en varios sentidos al arco político local. Habló de la senadora Alejandra Vigo, la diputada nacional Natalia de la Sota, el gobernador Martín Llaryora, su antecesor Juan Schiaretti y el intendente Daniel Passerini. Además de repasar el comienzo del peronismo en el poder en 1999, las condiciones que en aquel momento puso el expresidente Carlos Menem y la mala relación que tenía el riojano con el exgobernador cordobés José Manuel de la Sota.

“Si me llama Vigo para tomar un café, antes le preguntaría qué quiere, qué necesita. Desde el 2004 no hablo con Vigo, ella ejerce el poder porque al lado hay alguien que realmente lo tiene, pero a ella no la veo empática con la gente”, dijo la exconcejala.

Además de sostener que ve a Schiaretti “en una ensalada” de una porción del peronismo que está con el presidente Javier Milei y dentro del que incluye a Miguel Pichetto y Florencio Randazzo.

En tanto, sobre Natalia de la Sota, la hija del exgobernador, Riutort afirmó que a la diputada “le falta territorialidad”. “No alcanza sólo con el apellido. Le falta trabajo real con la gente y en el territorio”, sostuvo sobre la actual parlamentaria nacional.

Consultada acerca de quién tiene el control del peronismo cordobés, la excandidata a diputada afirmó que se repite la máxima de que quien gobierna, conduce. “El que gobierna es el que asume el poder. Y si no, miren lo que pasó con (Eduardo) Duhalde y (Néstor) Kirchner”, comparó.

Riutort sostuvo también que “hoy está ausente hacia dónde vamos”. “Tanto en Córdoba como a nivel nacional, porque Cristina (Kirchner) representa a una parte que es el kirchnerismo”, dijo. No obstante, sostuvo que, en Córdoba, el exgobernador Schiaretti “estuvo negociando con Macri cuando Pichetto terminó de (candidato) vice. Desde hace tiempo que (Schiaretti) viene más con las ideas del PRO que las del justicialismo para tratar de ser presidente”, apuntó.

La dirigente cordobesa también afirmó que “es un error pensar que el delasotismo puede ser una línea interna. No debe haber diferencias entre delasotismo, schiarettismo y llaryorismo”.

Riutort también recordó el tiempo en el que fue la esposa de De la Sota y como, una vez que acordaron con Menem, pudieron ganar en Córdoba. “Necesitábamos que ‘el Turco’ terminara el noviazgo con (Ramón Bautista) Mestre. Yo a él lo conocía de antes, porque yo presidía el PJ sanjuanino y Menem iba y me decía ‘¿para qué estás con este si va a perder?’”, en relación con aquella vieja interna del PJ para enfrentar a Raúl Alfonsín.

“Después, a fines de los ’90, tuvimos que acordar con Menem y él nos puso una condición: (Germán) Kammerath. Pero no sólo que fuera el vice, sino que después fuera el candidato a intendente. Lo que nos trajo un problema muy grande”, apuntó.

En referencia a la ciudad, Riutort dijo que “por Vigo” no pudo ser compañera de fórmula de Llaryora en el 2019 para la intendencia. “Me molestó enterarme por los diarios, porque él me había convocado y habíamos tenido una conversación”, dijo.

Además, recordó que el primer respaldo a Llaryora se lo dio en San Francisco con la Formando JP, porque “De la Sota no lo quería, tenía un acuerdo con (Hugo) Madonna”. “Ahí, yo decidí que, por abajo, teníamos que apoyar a Martín”, afirmó.

Sobre la nueva dirigencia, la exconcejala también dijo que le ve “más capacidad de mando a Llaryora que a (Daniel) Passerini” y que “el Partido Cordobés no existe”.

Hizo una fuerte crítica a la gestión de Milei, dijo que en el sistema de salud falta empatía con los viejos y además sostuvo que el libertario es “responsabilidad de todo lo mal que hicimos las cosas nosotros”. Y, consultada por el vínculo del primer mandatario nacional con Luis Juez, dijo: “conociendo a Juez no puedo creer que esté donde está. Pero la gente cambia”.

Acá la entrevista completa:

