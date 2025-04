Por Redacción Alfil

El legislador del bloque unipersonal de Encuentro Vecinal en la Unicameral, Rodrigo Agrelo, pasó por #MesaChica, el streaming de Alfil y dejó varias definiciones. Desde cómo piensa encarar el espacio el 2025 de elecciones legislativas nacionales, hasta qué impulsan para rediscutir la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la relación con el oficialismo y la muerte del papa Francisco.

“Es un mal testimonio que no tengamos sesiones todas las semanas como si no tuviéramos problemas. Desde que arrancó esta gestión, en Encuentro Vecinal presentamos 244 proyectos, estuvimos a un voto con el tema del peaje en La Calera, armamos una agenda con temas de salud, seguridad, educación, narcotráfico, tecnologías. Me cuesta mucho entenderme con el oficialismo porque ellos no abren la discusión a otros bloques. No logramos conversar con quienes deciden dentro de esa bancada. Cuesta hablar con (Miguel) Siciliano”, dijo.

Y agregó que “la nueva generación del peronismo pertenece a un sistema verticalista y de sumisión. Hay una tendencia de un uso exacerbado del número. Antes se conversaba más. Ahora hay una matriz: vienen por todo. Todo espacio comunitario que exista el peronismo lo quiere cooptar”.

Agrelo criticó, también, la poca infraestructura que hay para la lucha contra el narcotráfico en Córdoba donde “hay una timidez inaceptable”.

Y se metió en la discusión por reabrir el debate en torno a la IVE. “En Córdoba murieron 9000 niños como producto del aborto en el 2023. Van a gastar más en matar niños que en toda la infraestructura de salud mental este año. La tasa de reposición de Córdoba del 2023 es -1000 personas. Murieron 1000 personas más de las que nacieron en Córdoba el año pasado. Tenemos una política antinatalista en la provincia”, dijo.

Asimismo, consultado por la escasez de estadísticas de muertes de mujeres previo a la sanción de la ley, debido a la clandestinidad, el legislador sostuvo que “antes de la ley moría una mujer por año en Córdoba”. “Lo que pasa es que dieron números que no podían probar y que nunca existieron. El aborto produce más aborto”, dijo.

“Dentro del bloque peronista hay un montón de gente que es antiabortista, pero no los dejaron acompañar un proyecto para revertir la IVE en la Legislatura”, agregó.

En tanto, Agrelo dijo que “votaría en contra de la baja de edad imputabilidad”. “Sí hay que darle una solución a un conflicto penal con un menor. La baja lisa y llana no es solución, pero si es para un tratamiento penal juvenil sí, en la medida que existan esos medios. De lo contrario, encerrás a un monstruo y sacás a dos monstruos”, afirmó.

Por otra parte, Agrelo dijo: “lo respeto a (Martín) Llaryora como persona, pero no respeto sus políticas. Hay una omisión grave como mínimo en dos temas centrales como la lucha contra el narcotráfico y el aborto”.

En otro tramo del streaming, Agrelo recordó las denuncias que Aurelio García Elorrio, Liliana Montero y Juan Pablo Quinteros habían hecho en contra de Odebrecht. Y, de los dos actuales ministros del peronismo, definió al titular de Seguridad como “un aliado táctico de Encuentro Vecinal y eso tiene fecha de vencimiento, Aurelio se la veía venir”.

Por último, dijo que por el incendio de Apross se debe conformar una comisión investigadora y sostuvo acerca de la mutual provincial que “hay que transformar a Apross en una obra social en la que los empleados puedan afiliarse si quieren. ¿Por qué todo el mundo tiene que competir y el Apross no? Vayan al interior a ver qué respuestas le dan a un afiliado de Apross”.