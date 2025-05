MesaChica “No imagino a Natalia de la Sota compitiendo contra el peronismo de Córdoba”

Por Redacción Alfil

El legislador provincial de Hacemos en la Unicameral, Leonardo Limia, fue parte de la última edición de #MesaChica, el streaming de Alfil y dejó varios títulos. Dijo que el viguismo es una parte muy importante del sustento en las gestiones, tanto provincial como municipal, señaló que en recorridas por otras provincias el nombre de Juan Schiaretti es una carta de presentación y sostuvo que no imagina a la diputada Natalia de la Sota compitiendo en contra del peronismo de Córdoba.

“Es importante saber que el nombre Schiaretti abre puertas en todos lados. Conocen a Schiaretti y preguntan cómo Córdoba creció en los últimos años. Nos dicen que ‘cuando vamos a Córdoba vemos que tienen buenas rutas y que la provincia tiene un progreso’. En la Legislatura nos dicen que con cemento no se come, pero no es así. Detrás de eso hay una inversión que te permite ser más competitivo que otras provincias”, dijo Limia.

Por su parte, sobre la senadora Alejandra Vigo sostuvo que “es una líder indiscutible del peronismo de Córdoba y cada vez con mayor vuelo nacional”. “Hay legisladores nacionales que saben de la envergadura política de Alejandra”, dijo y destacó que “hay una mesa política de trabajo en la Capital que no hace falta que se junte 500 veces”.

“El viguismo es un soporte importante del sustento en la gestión”, reafirmó Limia.

Asimismo, como parte de la recorrida por las seccionales dijo que “en los barrios me encuentro con peronismo, algunos bancan, otros meterán una puteadita. Igual hay partidos opositores que están recorriendo ahora porque les faltó constancia. No estuvieron siempre como sí lo hicimos nosotros”.

Y, acerca de la diputada De la Sota afirmó: “no imagino a Natalia de la Sota compitiendo contra el peronismo de Córdoba. Ella es parte de esto, del modelo cordobés, incluso más allá del apellido”.

Por último, y tras afirmar que “el kirchnerismo es un ciclo agotado, mucho más en Córdoba” y dijo que “para ser parte del modelo cordobés no hace falta putear al kirchnerismo”. “Hay que levantarse temprano y trabajar. El kirchnerismo le pisó la cabeza, no al PJ de Córdoba, a los cordobeses. Desde el campo y las retenciones, a los recursos que no nos mandaban, hoy no llega nada a ninguna provincia, es cierto, pero con los K fue un ensañamiento con Córdoba”.