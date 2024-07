El chanchito del campo languidece

Por Javier Boher

[email protected]

Todos los años -y por distintos motivos- la Rural de Palermo termina siendo noticia. Quizás sea por tratarse del escenario máximo en el que la política nacional se encuentran con los distintos actores del campo, pero nadie deja de darse una vuelta por el lugar, al punto que hasta los grandes medios cubren el evento incluso transmitiendo desde allí su programación habitual.

Si el kirchnerismo se encargó de darle siempre la espalda, Macri fue el que recuperó la idea de ir a buscar apoyo allí donde está el principal sector aportante de dólares al país. En los últimos años vimos la irrupción de los veganos que fueron corridos a talerazos, postergando su revolución por alergia al cuero aplicado directamente sobre la piel. También vimos a Massa candidato abrazando y dejando como un nene chiquito al presidente de la Sociedad Rural, dejando a la vista la enorme distancia entre los productores de base y la dirigencia sectorial. Ahora le va a tocar a Milei darse una vuelta por el predio, pero esta vez ya como presidente.

En la previa circulan muchos rumores. Todavía no parece estar confirmada la visita del ministro Caputo, en la que se armaría una reunión con las autoridades de la Mesa de Enlace. Algunos especulan con que podría hacer algunos anuncios favorables a los productores, aunque la realidad marca que esas cosas nunca se traducen en políticas reales y concretas.

Se habla también de qué pasará con la llegada de Milei. Se dice que podría anunciar el regalo del predio a la entidad, pero también que podría haber cambios en las retenciones (a partir de que Caputo dijo que el dólar blend para exportadores no se iba a tocar). Como sea, sólo se trata de conjeturas con las que tantean el territorio, esperando a tener indicios sobre los ánimos del campo respecto al presidente.

Muchas veces los productores se preguntan sobre por qué el común de la gente cree que lo que se produce en el campo pertenece a todo el país y no a quien arriesga capital y trabajo. Todos quieren saber por qué están tan naturalizadas las retenciones o por qué hay tanta presión para que se liquide la cosecha, cuando no pasa lo mismo respecto a los autos, los paquetes de fideos o los de yerba. Nadie reflexiona sobre el alto costo de la industria textil, a la vez que está lleno de gente que dice que el régimen de Tierra del Fuego es una forma de ejercer la soberanía. “Cultivar el suelo es servir a la Patria”, dice el escenario mayor de la Rural, frase de Manuel Belgrano que constituye el lema de la entidad. ¿Producir más y mejor en el territorio nacional no es también una forma de defender la soberanía? Para ciertos sectores políticos pareciera que no.

El gobierno de Javier Milei no ha hecho grandes transformaciones para el sector agropecuario. Las retenciones siguen allí, los controles de cambios y ciertas regulaciones en las que el productor apenas si logra aumentar la rentabilidad destruyendo el recurso. Todos sueñan con disfrutar de los dólares que genera el sector agropecuario, pero desde las oficinas en paquetas zonas de Buenos Aires no se alcanzan a ver los tres años de sequía, la chicharrita, la caída de los precios internacionales o las consecuencias de la ola polar, que le pegaron al que hace ovejas en la patagonia austral, frutas en el Alto Valle o caña de azúcar en Tucumán. Todo es el campo y todos esos necesitan que alguna vez dejen de pensar en que es una alcancía eterna de la que pueden echar mano cuando lo necesiten. Bastante lánguido está ya ese chanchito.