Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Nazaristas enfocados en el transporte

El tribuno de cuentas de La Fuerza del Imperio del Sur, Yvon Tesio, manifestó al programa Así son las cosas que el Municipio, en lo que va del año, ha destinado más de $1000 millones en subsidios para la empresa SAT. El informante llegaba a la cronista para dialogar al respecto.

Informante: Los nazaristas fueron por todo con el tema transporte. Primero los vuelos, ahora el colectivo. No podemos negar que al menos hacen que sea un poco interesante el comienzo de gestión. Muy planchado el Concejo hasta ahora. Esperemos que esta semana se active un poco.

Periodista: ¿Puede ser que (Yvon) Tesio dijo que podrían hasta comprar la empresa con lo destinado en subsidios a la SAT?

Informante: Fuerte pero sí. Y un dato que me quedó es que ya no rige el convenio entre el Municipio y Aerolíneas. No quita que cuestiones que ya se destinó mucha plata en eso pero bueno, ahora el foco quizás está más en la SAT.

P: Hay varias ciudades del interior que aumentaron sus boletos en los últimos días y Río Cuarto ahora estaría entre los más “baratos” del país, por más raro que suene (risas). Calculo que se vendrá un aumento tarde o temprano.

I: Es probable. Cuando uno ve todo lo que ha invertido el Municipio para sostenerlo en estos meses, es un montón. Espero que el Concejo Deliberante vuelva a tener la potestad de discutir los aumentos, más allá de que el oficialismo siempre los va a aprobar. Y otra cuestión importante es que el convenio de Aerolíneas, si se renueva, también va a tener que pasar por el Legislativo.

De Rivas se reunió con sus concejales

El periodista consultaba con su informante por datos que podían surgir de la primera reunión de trabajo entre el intendente Guillermo De Rivas y los concejales del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba.

Periodista: ¿Supo algo de la reunión entre el intendente y los concejales del oficialismo?

Informante: Algo me enteré. Estuve hablando con algunos de los chicos y me dijeron que fue productiva la reunión, aunque muy larga.

P: ¿En serio? Bueno, debe haber muchos temas por laburar.

I: Sí. Seguro. Por lo que cuentan, no hubo muchas novedades, más que reforzar lo que ya les venía pidiendo, que laburen bien cerca del Ejecutivo.

P: ¿Y cómo se haría eso? Digo, no noto novedoso el pedido. ¿Acaso no siempre fue así?

I: Usted y yo sabemos que el Legislativo venía laburando poquito. De hecho, le diría que la segunda mitad del Gobierno de (Juan Manuel) Llamosas fue más de la Muni que del Concejo. Salvo el tema del contrato con la SAT, después no hubo productividad. De Rivas quiere recuperar un poco la potencia del Legislativo y aprovechar que tiene gente nueva, joven, de espacios diferentes. También creo que les dio el modus operandi…

P: ¿En qué sentido?

I: Básicamente, si van a presentar un proyecto en tal área, primero hablenlo y trabajenlo con el funcionario que corresponda. No quieren quedar descolgados y que se les meta algunas sorpresas. Es decir, si van a ser del bloque oficialista, que actúen como tales y laburen casi como si fueran una extensión de la Municipalidad.

P: La división de poderes…

I: Bueno, para eso hay tres bloques opositores. Lo que digo es que, según lo que me contaron de la reunión, De Rivas quiere a los suyos bien ordenaditos para que no los agarren de contra y corriendo de atrás.