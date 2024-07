Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Venezuela y nada más

El periodista consultaba con su informante en el radicalismo sobre novedades en el frente previo al cierre de listas en la interna.

Periodista: ¿En serio están tan desorientados con el tema de la interna? Mandé varios mensajes y todos responden que no tienen idea de nada.

I: Es que el tema se tiene que resolver primero en Córdoba y después veremos cómo impacta acá. Si le dijeron que están prácticamente en tarlipes, no le mintieron. Es más, algunos andan más preocupados con cuestiones de política exterior.

P: ¿A qué se refiere?

I: Lo de Venezuela y las dudosísimas elecciones han movilizado a algunos que evidentemente no tienen nada mejor que hacer. Salió hace un rato un comunicado de Fuerza Renovadora con firma de Mario Álvarez repudiando “el intento de régimen”. Le digo, fue la única expresión política de la ciudad en hacer mención al tema de las elecciones y manifestar públicamente que hubo fraude de Nicolás Maduro.

P: Bueno, usted lo dijo. La única en hacerlo.

I: Siempre que pueden, asoman la cabeza para que los repliquen. Es más, capaz estamos haciendo exactamente lo que quieren ellos, ganar exposición.

P: Eso seguro.

I: El tema es cómo hacen quedar al radicalismo. En el comunicado, hablan en nombre de la Unión Cívica Radical, citando el mensaje del partido a nivel nacional. El problema es que lo hacen desde Río Cuarto, donde hay cosas más importantes que expresarse por Venezuela. Primero, expone a los que no dicen nada sobre el tema y, segundo, lleva la discusión a otro lado. Hoy deberían estar todos hablando de por qué no tenemos definido quién comandará el partido en la ciudad y el departamento. Pero bueno, evidentemente se cumplió la profecía: nos volvimos Venezuela.

¿Se viene el narcotest?

En una charla informal, el periodista consultaba con el dirigente oficialista sobre el destino local de la regulación implementada en capital.

Periodista: ¿Para cuándo el narcotest en Río Cuarto? Le pregunto porque hace muchísimo se viene hablando del tema en la provincia, pero acá parecen esquivarlo sistemáticamente.

Dirigente: No, espere, no se apure a decir que se lo esquiva. Tenga en cuenta que, cuando se empezó a hablar del tema, acá se estaba en el final del mandato de (Juan Manuel) Llamosas. Imagínese que, si tiraban el tema al Concejo Deliberante, nadie se iba a querer hacer cargo porque quedaba poquito tiempo. Por eso le digo, no se apure.

P: ¿Me está diciendo que se viene el tratamiento del narcotest a la ciudad?

D: Yo no le estoy confirmando nada. Solo le digo que sería más lógico impulsar el tema con una gestión que está comenzando. ¿Entiende?

P: No sé si me está dando pistas de algo que está en camino o si simplemente se está haciendo el desentendido (risas).

D: A ver…cómo le digo esto sin generarle un título. Me parece que, si el narcotest se piensa aplicar en Río Cuarto, ahora sería un buen momento para ponerlo sobre la mesa.

P: Martín Llaryora y Daniel Passerini ya se lo hicieron. ¿Se viene el turno de Guillermo De Rivas?

D: Una vez que lo implemente, seguro. O tal vez quiera dar el ejemplo y se lo haga motu proprio. Lo seguro es que este tema tarde o temprano se va a imponer en la agenda local. El tema es si todos tienen la intención de tratarlo con los tiempos que demanda semejante medida.

P: ¿Y cuándo cree que ocurra eso?

D: No lo veo este año. Tal vez el próximo.

“Se picó y no cebolla”

El informante llegaba a la periodista para comentarle sobre una reunión de la UCR departamental que tendría lugar este martes.

Informante: Se picó y no cebolla. Parece que algunos radicales de la región tomaron muy mal que esté prácticamente decidido que el departamento lo conducirá alguien de Río Cuarto, sin darle mucho lugar a los intendentes.

Periodista: ¿Pero no se venía charlando eso ya?

I: Sí pero no todos los dirigentes del departamento participaron de todas las reuniones. Parece que este martes sí van a estar. Le pregunté a un amigo radical si la derrota en las municipales se iba a facturar de alguna manera en esta elección. No tanto como yo creía. Pero evidentemente algunos van a salir ganando más que otros.

P: Parece que pisan más fuerte las diferencias entre los de la ciudad y el interior del departamento, al menos por cómo se vienen dando las cosas. Ojo, ¿y si algún intendente gana la pulseada?

I: No hay que descartar nada pero cayó mal que algunos se muestren desconfiados de que los intendentes coqueteen con la vicegobernadora (Myrian) Prunotto. Y no es paranoia, lo vieron el año pasado con algunos. En cuanto a los circuitos locales, quiero ver qué pasa con el abrilismo. Últimamente se repartía un circuito cada núcleo entre la Red Federal, Evolución y los de (Gabriel) Abrile. También hay otros núcleos que están participando de los plenarios como Asamblea Radical. Como sea, algún que otro tironcito va a haber. Veremos qué termina pesando más en la balanza.

Emergencia salarial

La periodista dialogaba con el informante universitario sobre el pedido de declaración de emergencia salarial por parte de docentes y no docentes en la UNRC.

Periodista: ¿Esta semana ingresa el pedido de emergencia salarial al Consejo Superior?

Informante: Así es. El otro dato importante es el no inicio del segundo cuatrimestre en la fecha originalmente pautada. Sería en la semana del 12 de agosto. Hay que ver cómo repercute y si efectivamente el gobierno nacional deja de mirar para el costado con esto. Hay una unilateralidad tremenda. En los docentes, por ejemplo, se han dado pequeños aumentos muy por debajo de la inflación y lo peor, sin posibilidad de discutirlos.

P: ¿Sabe algo del refuerzo que prometió el gobierno para los gastos de funcionamiento?

I: Mire, hasta donde yo tengo entendido, se había enviado más o menos la mitad de lo que se había prometido. Habían dicho que iba a ser un incremento del 270% y hasta hace unas semanas solo había llegado cerca de la mitad de eso. Hay que tener en cuenta que el presupuesto con el que cuenta la uni es uno que se aprobó a fines del 2022. ¡Una locura pretender que sigamos funcionando con eso!

P: A todo esto, se iba a hacer una asamblea universitaria por este tema…

I: Se pidió que se postergue. Y se entiende porque esa asamblea abarca a toda la comunidad universitaria y es importante que se terminen de llevar a cabo algunos procesos como la asunción de autoridades decanales que será en agosto. Después de eso, veremos cómo proceder.