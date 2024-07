Llamosas pule su agenda en el sur y honra acuerdos en su equipo

Por Gabriel Marclé

Empezó a rodar la agenda de Juan Manuel Llamosas en su nuevo rol como Asesor del Ejecutivo provincial en los cuatro departamentos del sur, ese cargo de rango ministerial que cruza a la gestión con la estrategia política y la presencia del Partido Cordobés en una zona integrada por casi 70 municipios y comunas. El ex intendente de la capital alterna amplió su área de acción, con tiempo disponible para enfocarse en aquello que no pudo encontrar mientras se hacía cargo del municipio riocuartense. Con él, también comenzarán a mostrarse otros protagonistas de la política local, actores descartados por Guillermo De Rivas en la conformación del nuevo equipo municipal, pero que debían ser reubicados para cumplir con los acuerdos del último tiempo.

Mientras el Centro Cívico de la capital alterna se encuentra atravesando algunos cambios, pareciera ser que el workout político del Partido Cordobés en el sur será capitalizado por la oficina de Llamosas. Más allá de la labor de gestión para achicar distancias entre la región y el Panal cordobés (400 kilómetros), el nuevo rol apunta a ser parte de la estrategia del gobernador cordobés en una zona caliente: en las elecciones provinciales del 2023, Martín Llaryora perdió en 3 de los 4 departamentos. “Hay trabajo qué hacer”, confiesan desde el entorno del jefe provincial, explicando los por qué de esta designación para Llamosas.

Tal como reveló Alfil en ediciones pasadas, Llamosas confesó en las últimas horas que tenía ofrecimientos para hacer base en la capital con algún rol ministerial que le permitiera tener más cercanía a la “mesa chica” del gobernador. Sin embargo, según la versión del ex intendente, pesó más la necesidad de estar cerca de su familia y de su área de dominio. De esa manera, también podía movilizarse por todo el sur con mayor versatilidad. De hecho, de no ser por esta localización, Llamosas no podría haberse reunido ya con varios dirigentes e intendentes de la región, el primero de ellos en Bulnes con los intendentes del PJ (entre los que estaba De Rivas).

El último funcionario provincial en ser anunciado también afirma que este nuevo rol le permite enfocar en aquello que le quedó pendiente de sus tiempos como candidato a legislador provincial: convertirse en un referente político del gran sur cordobés. Entre los suyos, comenta que hacer este despliegue en sus tiempos como intendente, le hubieran significado un rechazo de parte de la opinión pública por priorizar la rosca a la gestión. Oportunidad justa para Llamosas y parte de su equipo, esos dirigentes que quedaron fuera de la repartija en la Municipalidad.

Honrar acuerdos

Aunque se hable mucho de las funciones que cumplirá Llamosas en su nuevo rol dentro del gabinete provincial, no puede dejarse al margen la situación de aquellos nombres que lo acompañarán en cada paso. “Hay un equipo que me va a acompañar con una estructura diferente en el concepto de dotarnos de más herramientas para que las acciones lleguen más rápido”, reveló en estos días el ex intendente. ¿Quiénes son ellos?

Según pudo averiguar Alfil, el plantel completo de la Asesoría en el sur estará integrado por ex funcionarios que lo acompañaron en sus ocho años en el Mójica. En esa lista destacan los nombres de la ex secretaria de Educación, Mercedes Novaira, un nombre de valía a nivel local y también provincial (cercana al ministro Omar Ferreyra), fiel ladera del ex intendente. También aparece el nombre del saliente secretario de Desarrollo Social, Ricardo Rojas, otro llamosista de la primera hora; y también el del ex subsecretario de DDHH, Maximiliano Luna. En ese equipo también aparecería el nombre de Mauricio Dova y su hermano Gustavo, dos de los que empujaron hasta último momento para seguir vinculado al Gobierno municipal.

Si bien la elección de cada uno de esos nombres podría explicarse por la decisión lógica de formar un equipo “de confianza” para Llamosas, no se puede soslayar la historia corta de la reorganización peronista post elecciones del 23 de junio. No había lugar para todos en el gabinete de Guillermo De Rivas y la impronta propia del nuevo intendente terminó por desplazar a nombres que inicialmente habían formado parte de los acuerdos durante la campaña.

“Hubo gente que bajó su precandidatura para apoyarlo al candidato”, recuerdan en algunos rincones del PJ sobre la situación de actores como Mauricio Dova. Podría concluirse que Llamosas honró los acuerdos que quedaron pendientes en un área que ejecutará su presupuesto como parte de lo asignado para el Centro Cívico. En 2025 esperan operar con fondos propios y todos los motores marchando.