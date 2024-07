Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Rayo macrizador (por ahora en pausa)

La periodista recibía un mensaje del informante sobre una tregua planteada en el Consejo Superior respecto de la prohibición de la instalación de stands o puestos de vendedores en el campus de la UNRC. Según informó el programa Así son las cosas, el viernes pasado se le prohibió el ingreso al campus a vendedores que tienen sus puestos allí. El argumento sería la aplicación de una resolución del año ‘97 (gestión Alberto Cantero) en la que se dispuso esta restricción pero que “no se estaba cumpliendo”

Informante: Parece que el rayo macrizador (por Jorge Macri) todavía tiene cierto freno en la Universidad. Imagino que se enteró que en los últimos días le prohibieron a los artesanos y vendedores de los puestos que sigan instalándose en la uni.

Periodista: Me enteré y personalmente no entendía el problema. Nunca molestaron a nadie. No se entiende por qué restringirles el acceso.

I: Claro. Es que la prohibición de fines de los 90 plantea que no se puede hacer esa actividad en oficinas o las aulas. Bueno, no era el caso. Por eso generó mucha bronca. No faltaron los chistes de que el actual rectorado se quiere parecer a Jorge Macri, que ya sabemos el problema que hubo con los manteros desalojados en CABA. Por suerte no se dejó pasar el tema en el Superior.

P: ¿Se acordó algo o solo se pronunciaron al respecto?

I: Se acordó que por ahora no se va a implementar esta prohibición. El escrito fue presentado por un consejero docente (Santiago Lovera). Fue una discusión un poco larga e incluso se llegó a decir que había quejas de miembros de la comunidad universitaria de tres puestos que tuvieron que ser levantados. En fin, no tengo mucha info por ahora porque no presencié la sesión pero entiendo que, aunque por ahora los vendedores podrán seguir ahí, no se permitiría que se sumen más puestos.

P: ¿Y qué va a pasar con la prohibición? ¿Se descarta del todo?

I: Parece que quieren regular esa actividad y que van a trabajar en un proyecto que apunte a eso. Hay una comisión ad hoc vinculada a ese tipo de cuestiones. También se propuso ofrecer acompañamiento y formación a los trabajadores informales.

Definidas las presidencias

El periodista recibía el mensaje de su informante en el Legislativo, que llegaba con información respecto a los nombres que comandarán cada una de las diez comisiones.

Informante: ¡Oiga! ¿Le llegó el listado de los presidentes de cada comisión? Hay algunas perlitas ahí.

Periodista: No, pero supongo que ya lo están por mandar. ¿Tiene confirmaciones usted?

I: Sí. Ya están todas conformadas. Solamente dos van a estar presididas por concejales de la oposición: Antonella Nalli (Primero Río Cuarto) en Educación, Cultura y Deportes; y Guillermo Natali en Gestión Pública y Participación Ciudadana.

P: Era de esperarse, ¿no?

I: Claro. Seguramente algunos esperaban otra cosa, pero se negoció lo que se negoció. Me llamó la atención Economía, porque la va a presidir el prunottista Augusto Lago y la vicepresidencia será para Nalli. Mucha juventud ahí en una comisión fulera.

P: ¿Y está mal? Hay varios jóvenes.

I: La mayoría son de menos 40. Es verdad. Repasando, en Obras Públicas, Vialidad y Planificación Urbana va a estar Milagros Obregón; en Servicios Públicos y Gestión Ambiental, Paula Dalmasso; Gustavo Perlo obviamente iba a presidir la de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo; y Marilina Gadpen estará al frente de Derechos Humanos, Género, Diversidad, Niñez, Adolescencia y Familia.

P: ¿Están todas?

I: A ver… ¡Ah no! Me faltaron dos. Ignacio Biga va a presidir la de Gobierno, Relaciones Comunitarias, Prevención y Convivencia Ciudadana; y Daniel Vasconcelo Políticas Sociales y Salud. Mire las que me faltaban (risas).

P: Pienso en Dalmasso en Servicios Públicos y pienso lo difícil que se le puede poner el tema. La veía más en el tema Salud, ¿puede ser?

I: Tengo la misma sensación que usted. Será una de las zonas calientes del Concejo esa Comisión, como siempre. Antes la tuvo Milagros Obregón, pero ahora se la confiaron a alguien bien cercano al intendente (Guillermo De Rivas). Veremos cómo se mete esta organización en la dinámica del día a día.

Sólo los chicos

Ojeando algunos de los proyectos presentados en el Legislativo municipal, el periodista se cruzaba con un integrante del cuerpo para dialogar sobre el enfoque de las iniciativas.

Periodista: ¿Puede ser que se sienta el espíritu joven en el Concejo? Lo digo porque ya me crucé al menos dos iniciativas que tienen como foco la situación de los jóvenes.

Informante: No está para nada errado. Se está laburando en una reforma del Código de Espectáculos Públicos para ponerse firmes contra las fiestas clandestinas y llevar seguridad a los chicos, pero también vi que se está presentando una propuesta para regular los horarios de salida de los menores.

P: ¡Apa! No la tenía a esa. ¿De qué va?

I: Lo que escuché es que tratarán aprobar esta regulación para que los menores de edad no puedan circular por la vía pública desde las 0 hasta las 6 de la mañana, a menos que sea en compañía de algún adulto responsable o un tutor.

P: Ya me veo venir alguna polémica con esto.

I: Y…es probable. Veremos si regula a menores de 16 o de 18. Por lo general, cada vez que quieren marcarles la cancha a los pibes, sale mal. Es una realidad que las prácticas no son las mismas de antes y que salen cada vez más chicos a las juntadas de noche. El tema es que tampoco se pueden quedar inmóviles con el tema. Algo tienen que hacer.

P: ¿Y de qué lado vino la iniciativa?

I: Ya le voy a averiguar. Pero los temas atenientes a los jóvenes han copado la agenda.

UCR: Reunión departamental

En la previa a la presentación de listas para la elección partidaria, la UCR departamental se reuniría este jueves por la tarde.

Informante: No me odie pero se pateó un poquito más la reunión. Al final no es hoy (por ayer) sino el jueves.

Periodista: Bueno, menos mal que me avisó (risas).

I: Quiero decir que en algunos sectores generó chispazos esto de “descartar” a un intendente en la conducción del departamento.

P: Igual, siempre se dijo eso.

I: La bronca no pasa tanto por descartarlos sino por esa “desconfianza” hacia algunos, insinuando que se pueden ver tentados por la vicegobernadora Prunotto. Pero bueno, la lista de unidad es algo que se viene dando en los últimos períodos y el departamento seguro se mantenga en esa línea. La incógnita son los nombres y, como en todo, seguro habrá heridos.