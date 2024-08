Génesis insurreccional en la Argentina: La Correspondencia que Perón mantuvo con su delegado personal John William Cooke

Daniel Alvarez Soza

Al iniciar este capítulo, señalábamos que Perón había cifrado todas sus esperanzas en aquellas Directivas e Instrucciones, por lo que a continuación veremos como insiste en su cumplimiento. Diciendo a Cooke “Es necesario que hagamos cumplir las directivas e instrucciones impartidas al pie de la letra, no sólo porque ellas representan nuestro sentir, sino también porque representan nuestro sentir popular, las necesidades de la nación y los objetivos que persigue nuestro Movimiento desde hace mas de once años. Claudicar ahora, es perder nuestro momento que comienza a llegar. Cualquier debilidad de nuestra parte será interpretada como “aflojada” por nuestra misma gente y podría constituir el comienzo de una “desbandada” que puede sernos fatal. Ahora es cuando debemos exigir y ahora es cuando debemos resistir. Algunos idiotas temen el caso de que se produzca un caos. Las revoluciones como la nuestra parten siempre del caos, por eso no sólo no debemos temer al caos sino tratar de provocarlo, sólo allí el pueblo podrá tomar las cosas en sus manos y cobrarse la tremenda deuda que los “gorilas” han contraído con él. Sin eso, por otra parte, no habrá paz y probablemente la anarquía puede llegar a prolongarse por muchos años, en los que será mucho más peligrosa para la Nación que un caos violentamente provocado que termine con los obstáculos que se oponen a la tranquilidad del pueblo. Si hay que matar sin remedio, es mejor que ello sea rápido y cuanto antes. Quien recuerda la anarquía que sucedió a nuestra independencia y los cientos de miles pasados “a lanza seca” tendrá un recuerdo del reflejo de lo que puede ser una lucha en la actualidad, si esta situación no tiene una salida más o menos rápida” (1).

Perón, insistirá una vez más sobre la estrategia prolongada, aquella sin tiempo, y de la que hemos hablado en los anteriores capítulos. Diciéndonos: “Nuestra organización, bajo las prescripciones de las “Directivas para todos los peronistas” y las “Instrucciones Generales para los Dirigentes”, debe realizarse en el tiempo. No se puede pretender hacerlo de un día para otro: lo primero que hay que conseguir es que todos conozcan estas directivas e instrucciones, las cumplan y las hagan cumplir; lo segundo, que se haga la resistencia en la medida de lo posible, porque aparte de que aquella da razón de ser inédita a la organización, realiza el desgaste de la canalla dictatorial y, lo tercero, que se trabaje sin descanso en la organización y nuevo encuadramiento de la masa, con dirigentes nuevos, jóvenes, valientes y activos” (2).

Agrega más adelante: “Creo que un trabajo fundamental que hay que realizar es hacer que las directivas e instrucciones sean respetadas y se aclare que ellas son auténticas y que cada peronista debe ponerlas en ejecución y hacerlas ejecutar por los demás en la medida de sus posibilidades” (3).

“Perón no va a dejar pasar ninguna oportunidad que le permita generar el caos que él califica como necesario o diríamos imprescindible al igual que Mao, para sustentar la revolución. Con este criterio y aprovechando el intento de reforma constitucional patrocinado por Aramburu, le dice a Cooke: “Por las últimas noticias que me llegan me entero de la convocatoria para elecciones de Constituyentes, para la reforma de la Constitución. Este hecho pone de manifiesto que se trata de una flagrante violación de la propia Constitución de 1853 que dispone que previamente el Congreso declare la necesidad de la reforma. Este tremendo error de la dictadura lo debemos aprovechar, impartiendo la consigna a todos los peronistas de que, llegada la ocasión, deben votar en blanco y proclamando asimismo, el desconocimiento de toda reforma constitucional realizada en estas condiciones, como asimismo desconociendo la derogación por decreto de la Constitución Nacional de 1949. Es claro que todo es sólo con el fin de “quilombificar” más el asunto, desde que nosotros no estamos interesados por ahora en elecciones, sino en provocar el caos que nos posibilite tomar la situación con el Pueblo mismo, según reza en nuestras instrucciones y directivas. La posición abstencionista es para nosotros regla. No sólo no votaremos sino que debemos hacer todo para que no se pueda votar. Se trata de no dar escape a la dictadura por ningún y menos por la solución política. Ahora los que queremos guerra somos nosotros, pero guerra a nuestro modo, no al de ellos. Vamos a ver si podrán gobernar cuando el llegue a la resistencia sistemática. Veremos también quién será el que pierda con la ruina general. Me daría un gran placer si algún día, en la obra que yo trabajara, tuviera a los oligarcas y a los “petiteros” acarreándome los baldes de la mezcla” (4).

Perón, insistirá nuevamente sobre la estrategia del Gral. Giap, tal como ya lo hemos destacado en paginas anteriores, y sobre esta materia nos dice: “Esta guerra ha de decidirse no por una batalla como ellos quieren, sino por millones de pequeños combates dado a todas horas, en todas partes y por todos los peronistas” (5).

“El 10 de marzo de 1957, en carta dirigida al “compañero Pecarí” (Leloir) y que Perón firma como Pecinco, desde Caracas le dice: “El Comando Superior Peronista ha impartido “Directivas Generales para Todos los Peronistas” y “Directivas Generales para los Dirigentes” que habiendo llegado a las organizaciones, están en plena ejecución. Nadie puede considerar peronista si no conoce, no cumple y no hace cumplir esas directivas que, por otra parte, no hacen sino repetir lo que el Pueblo quiere y los peronistas anhelan realizar en este negro momento de nuestro destino nacional”

“Los que creen que antes que los objetivos del Pueblo, están las acciones de pacificación, han pretendido desconocerlas y su castigo ha sido el que era de esperar: el repudio de las masas populares” (6).

Dice luego: “En este momento no hay otra solución que la lucha por los medios indicados en las Directivas del Comando Superior Peronista, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Yo veo, a través de esa solución, coincidir los intereses del Pueblo, con las necesidades de la Nación y el estado anímico de las masas y, cuando estas tres circunstancias coinciden, no hay poder humano que pueda torcer el curso de los acontecimientos, será dentro de poco, será dentro de mucho, pero será. Y, cuando el odio y el deseo de venganza que estos insensatos han despertado en las masas, salga a la calle en forma de fuerza motriz, no habrá tampoco poder que pueda evitar la masacre que se está preparando mediante la siembra del odio” (7).

Dice luego: “Estamos listos para iniciar la grande y definitiva etapa justicialista en su lucha final. Las revoluciones sociales, como la nuestra, han partido siempre del caos en su consolidación y el caos esta cercano, sólo que nosotros debemos acelerarlo y provocarlo y no temerlo. De allí saldrá el pueblo con lo suyo en sus manos y, entonces, ya nadie se lo podrá quitar más” (8).

“A continuación Perón hace un análisis crítico del gobierno de Aramburu, desde la situación económica, el deambular político, las fuerzas armadas como institución y frente a todo ello las posibilidades ciertas de la resistencia popular. Le dice a Leloir: “La descomposición de la dictadura es evidente, el caos económico que sus despropósitos gubernativos han producido se complementa con la anarquía social que sus abusos han provocado. Las persecuciones sin nombre a la ciudadanía y la acción política interesada en (el) fraude han llevado a este campo a la disolución absoluta. Las fuerzas armadas, único sostén de la tiranía, han entrado en un campo de putrefacción indetenible. Minada su disciplina, alterados todos los valores de la jerarquía, contrapuestos al Pueblo, no han de tardar en sucumbir a su propia descomposición. ¿Qué le quedará en ese momento a la dictadura? Si la resistencia popular acelera el proceso y la organización clandestina sigue adelante con decisión y con fe, el momento no estará lejano y, cuando llegue el momento de las decisiones tranquilas o violentas, la última palabra estará en los labios de quien disponga de una masa organizada y disciplinada en condiciones de obrar con unidad de acción” (9).

“Dice luego: “El problema argentino no puede ser juzgado con los conceptos clásicos porque se trata de un hecho nuevo en la historia política argentina…” (10).

“Finalmente tiene un recuerdo para los compañeros presos y allí les dice: “A los compañeros que están en la cárcel deseo hacerles llegar mi brazo más afectuoso, con la seguridad de que no dejamos un solo instante de pensar en ellos. Sabemos bien los hechos y conocemos la admirable conducta de muchos de ellos que no han cedido ante las presiones inauditas de la canalla dictatorial: Ese será el galardón más digno para su futura actuación al frente de nuestras fuerzas que, conociéndolo valora en toda su grandeza el sacrificio de esos valerosos compañeros” (11).

Ocho días después de haber escrito esta carta, el 18 de marzo de 1957: “Jorge Antonio, financista; Patricio Kelly, Ex jefe de la Alianza Libertadora Nacionalista; Héctor José Cámpora, Ex diputado; John William Cooke, Presidente del Partido Peronista; José G. Espejo, Ex secretario General de la C.G.T.; Pedro José Gómez, Ex jefe del Sindicato de Petroleros; fugan del penal del Río Gallegos y se refugian en Punta Arenas, Chile, viajando en tres automóviles Ford amarillos” (12).

El 10 de marzo de 1957, Aramburu anunció que las elecciones presidenciales se llevarían a cabo el 23 de febrero de 1958.

“El 11 de abril de 1957, desde Santiago de Chile donde Cooke espera el trámite judicial de su extradición, luego de haberse fugado del penal, como lo expresáramos precedentemente, le escribe a Perón, dándole un detallado informe respecto de varios puntos que sabe de interés del general y allí le dice entre otras cosas, pero como dando cuentas del cumplimiento de las Instrucciones y Directivas: “…Comandos clandestinos. La organización clandestina marcha aceleradamente, aunque aún no tenga la magnitud que suelen adjudicarle los que dirigen los diferentes grupos. Es natural y humano que cada uno tienda a exagerar la importancia numérica de sus huestes y la acción que ellas desarrollaran. Después de cada acto de sabotaje me llegaban mensajes de varios grupos que se adjudicaban el mérito. Como estaba perfectamente enterado de quienes habían sido los verdaderos autores, me era fácil ir juzgando el grado de veracidad de cada uno” (13).

Le dice más adelante: “En general, la República está sembrada de células, que trabajan con entusiasmo aunque anárquicamente. Aunque nuestra agente se va formando aceleradamente, aún estamos escasos de hombres con verdadero sentido y capacidad organizativa. Los dos mejores en ese sentido, Ramón Prieto y Vigo, están presos; Vigo está en Villa Devoto y Prieto en Esquel. Pero la gente que ellos organizaron sigue marchando perfectamente, porque la excelente composición de sus cuadros hace que las detenciones individuales no arrastren tras ellas núcleos numerosos” (14).

