Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Sombreros gauchos

El informante llegaba a la periodista tras la última sesión en el Concejo Deliberante para comentarle sobre cómo votó el concejal del Partido Libertario, Mario Lamberghini, en relación a algunos pedidos de ayuda económica que ingresaron al Legislativo.

Informante: Estuvo aburrida la sesión de hoy. Cortita y con pocos idas y vueltas pero mientras tenía la transmisión de fondo, me distrajo escuchar a la presidenta Ana Medina cuando contaba los votos de los pedidos de ayuda económica. A diferencia de lo que estábamos acostumbrados, no todos fueron aprobados por unanimidad. Hubo un concejal que no acompañó.

P: ¿Mario Lamberghini?

I: Touché. Ojo, no me parece que vaya en contra de lo que su espacio pregona. Ellos quieren que el Estado intervenga lo menos posible.

P: Eso le iba a decir. ¿Pero qué pedidos eran?

I: Una asociación civil, que busca promover el deporte en los más pequeños y otorga becas deportivas, pedía una ayuda para solventar gastos administrativos. Después se trató un pedido de ayuda económica de un grupo folclórico infantil que necesitaba dinero para la compra de sombreros gauchos para participar en una fiesta folclórica. Ahí también volvió a votar negativamente. Las ayudas se aprobaron, obvio, pero no le voy a negar que me rompió un poquito el cora (risas).

P: Entiendo. Supongo que, como dijo usted, votó en consonancia con sus ideas.

I: Para “rescatar” algo, hubo notas de vecinos e instituciones de la ciudad que solicitaban condonaciones y exenciones de las contribuciones municipales. Ahí sí acompañó.

Problemas en la Autovía

El periodista recibía el mensaje de un dirigente peronista, ofuscado por la situación que desde hace tiempo se vive en cercanías de la obra de la Autovía Río Cuarto-Holmberg.

Dirigente: No se puede creer lo que pasa con la Autovía. El tránsito era terrible cuando la obra estaba paralizada y ahora también cuando están reanudando la obra. Es riesgoso circular por ahí.

Periodista: Eso me contaron. Las máquinas, ¿no?

D: Las máquinas, las banquinas, los nudos. Todo se vuelve difícil de transitar si no conoces. Por ahí pasa mucha gente que no conoce como pasar y de repente se cruza con un corte de camino. No hay señalización, nadie quiere laburar ahí coordinando el tránsito. Mientras tanto, muere gente. Ya hubo vuelcos graves.

P: ¿En serio? Le van a decir que depende de los que pasan por ahí.

D: No se puede vivir así. No dan garantías, ni se sabe cuándo van a terminar la obra. La cantidad de gente que puede accidentarse hasta que corten la cinta…

P: Esperemos que no…

D: Bueno, pero dependemos de gente que no es capaz de poner un cartel para que la gente no se mande por donde no corresponde. Es un pedazo de obra y va a cambiarle la cara a esta región, pero no tiene por qué seguir generando riesgos. Como viene la mano, podemos estar hasta fin de año con esta obra inconclusa. Quiero pensar que el gobernador está considerando hacer un poquito más de esfuerzo para que la terminen cuanto antes. A esta altura, la responsabilidad también es suya. Si se va a colgar la medalla de haber activado la obra, que no se la saque cuando las cosas no salen.