Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Ahora sí…las dos manos

En diálogo con el dirigente peronista de la región, el periodista se ponía al tanto de las dificultades que afrontan en los municipios más chicos.

Informante: Si (Guillermo) De Rivas está renegando para juntar los números, imagínese en los pueblos. Lo leí sobre la baja en la recaudación en Río Cuarto. ¿A que no sabe cómo está la cosa en los pueblos?

Periodista: Déjeme adivinar. ¿Difícil?

I: Más que difícil. Hay intendentes que están tirándose un lance para que el Gobierno provincial se la juegue y cumpla con eso de darle las dos manos a los nuevos intendentes que la están pasando mal. Después están los que necesitan la ayuda, pero un poco más enojados…

P: ¿Por qué?

I: Calculo que es por el apoyo que le dio Martín Llaryora al Gobierno nacional que les está pegando fuerte en el bolsillo. Digo, julio fue el mes más duro para todos. No hay un pueblo que no de rojo en recaudación. Menos si cayó tanto la coparticipación.

P: ¿Y qué va a pasar?

I: Habrá que esperar. Si no mejora la situación y encima no se logra dar esa mano extra que prometió el gobernador, se va a poner dura la cuestión. Los intendentes están en la primera ventanilla que la gente va a tocar cuando está pasándola mal. Son los que quedan más expuestos. Cuando no banquen más la presión y las puteadas de la gente, ¿a quién cree que van a culpar?







Tensión en el bloque “radical”

El periodista recibía el mensaje de un informante, cercano a los movimientos del radicalismo local, quien reportaba sobre algunos “movimientos raros” en la bancada legislativa de Primero Río Cuarto.

Informante: No vaya a creer ni un segundo que el tema de la interna radical no pica cerca del Concejo, ¿eh?

Periodista: ¿En qué sentido?

I: La trascendencia, la importancia de algunos por sobre otros, la forma en la que empiezan a aflorar los celos.

P: No entiendo lo que me dice…

I: A ver. ¿No le sorprende que el abrilismo no haya tenido representación en el nuevo armado de los circuitos? Podría decirse que el único lugar de dominio de Gabriel Abrile es la presidencia del Concejo, pero ni así…

P: Pero, espere, ¿usted tiene data o es especulación?

I: Se comenta mucho sobre las diferencias que hay en la agenda de Abrile y la del resto del bloque, particularmente la que plantean los espacios más cercanos a Gonzalo Parodi. No sé cuánto tiempo más va a aguantar sepultada por la fuerza esa tensión que todos sabían iba a aparecer tarde o temprano.

P: Necesito más información. ¿Hay algún tema en particular?

I: No sé si es uno. Es más bien cuestión de piel. Seguramente le van a desmentir todo, que forma parte de una conspiración inventada por el peronismo para desunirlos y que todo va sobre rieles. Pero, espere un poco más y, seguramente, se va a ver algún gesto que confirme lo que le digo.

P: Entiéndame lo que le digo…me parece medio volado lo que me cuenta si no hay algún dato más (risas).

I: ¿Que Abrile se haya quedado fuera del armado radical del departamento no le parece suficiente? Aunque no parezca, eso termina repercutiendo en todos lados. Se queda muy solo el médico. A menos que esto ya esté digitado previamente y le estén preparando un lugar más cómodo. Capaz el año que viene, en 2025.

P: Otra vez con esa teoría…

I: Es que, a nadie, ni a los propios radicales, les cae bien que el bloque le haya quedado tan favorable al doctor. Los que están en la rosca fuerte, los que se movilizan y ordenan, están en otro lado.