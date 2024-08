Rosca por la defensoría: ¿quién tendrá el “OK” de De Rivas?

Por Julieta Fernández

Además de conformar al propio espacio político (ya que se necesitan las firmas de las autoridades partidarias para presentar un candidato), el radicalismo deberá encontrar un nombre que tenga el aval del intendente Guillermo De Rivas a la hora de presentar a su candidato/a a defensor del pueblo. El “ok” del intendente resulta indispensable a los fines de contar con el apoyo del bloque oficialista el día de la votación. Aunque aún no está definido, el nombre de Gonzalo Parodi suena casi de manera natural, sobre todo por lo enigmático de su futuro político en el corto plazo y por el simple hecho de que la Defensoría del Pueblo es uno de los lugares más codiciados por la oposición.

La foto entre el ex candidato y el actual intendente, pocos días después de la jornada electoral, generó especulaciones en torno a la rosca por la defensoría. Aunque se dé prácticamente por sentado, el pacto “tácito” entre el PJ y la UCR no es algo 100% garantizado, especialmente con un Legislativo que tiene cuatro fuerzas políticas y dos de ellas con la misma cantidad de bancas. Los factores a favor de Parodi podrían ser, justamente, aquella foto con De Rivas luego de la elección y una oportunidad para que el dirigente de Evolución Radical no quede “desdibujado” en la arena política local. Claro que esto también podría pensarse a la inversa en caso de que haya sectores de la UCR que quieran que el ex candidato “pague el costo” de la mala performance del partido en las municipales.

Incluso si no se trata de Parodi, varios elementos llevan a pensar que Evolución podría tener una pata fuerte en la Defensoría que se viene. En parte, porque varios de sus dirigentes tuvieron un lugar en ese organismo en el segundo período de Ismael Rins y porque, hasta el momento, varios de los cargos opositores que ya han sido ocupados responden al sector de Gabriel Abrile, al igual que el bloque de concejales que tiene al propio Abrile como presidente de dicha bancada y a una outsider que responde a su espacio, Ana Laura Vasquetto. Dicho esto, podría pensarse que Evolución se estaría “guardando” para encabezar la puja por la defensoría.

Aunque se trate de una posibilidad “ínfima”, hay radicales que no descartan que el nazarismo también ponga muchas fichas en la elección a defensor y recoja algunos votos del PJ. Sin embargo, las primeras semanas del nuevo período legislativo llevan a pensar que ambos espacios estarían lejos de ser aliados en el nuevo esquema del Concejo y esto, de alguna manera, incrementa el optimismo de que se mantenga el “pacto bipartidista” con la UCR. Esto no quita el desafío importante de encontrar un nombre que tenga el OK del propio intendente, a quién responderán los concejales de Hacemos Unidos el día de la votación.

El 31 de agosto es el último día para la presentación de candidatos y se estima que al menos dos fuerzas políticas (Primero Río Cuarto y La Fuerza del Imperio del Sur) presentarán candidatos. Luego de eso, se suele convocar a una jornada en la que los candidatos presentan sus respectivas propuestas ante los concejales. Días después se suele llevar a cabo la respectiva votación y quien resulte ganador necesitará al menos dos tercios de los votos. Se estima que en octubre podría asumir el nuevo/a defensor/a.

En medio de esto, tendrá lugar la interna radical a nivel provincial. Aunque no es un aspecto para nada determinante, la hipotética presidencia de Marcos Ferrer (Evolución) podría darle cierto impulso al núcleo Evolución dentro de la propia UCR local, cuyas autoridades deberán convalidar con su firma al próximo candidato a defensor del pueblo.